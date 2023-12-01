Рефлексотерапия перекликается с массажной терапией. Рефлексотерапия основана на ручном давлении на определенные области ладоней, стоп или ушей. Считается, что эти области соответствуют различным органам или системам организма. Считается, что стимуляция этих участков высвобождает заблокированную энергию, отвечающую за боль или симптомы в соответствующей части организма.

Эффективность рефлексотерапии не была продемонстрирована в исследованиях высокого качества. Доказательства низкого качества указывают на то, что рефлексотерапия эффективна для купирования боли в паллиативной медицине (для облегчения симптомов и снятия стресса у тяжело больных людей).

(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).