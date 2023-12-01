Рейки — это один из видов энергетического лечения, появившийся в Японии. В рейки практикующие специалисты пытаются управлять энергией через свои руки и вызывают движение энергии в организме человека, чтобы стимулировать выздоровление. Специалисты либо не прикасаются к пациенту вообще, либо применяют очень легкие прикосновения.
Проводились исследования рейки для лечения болевых ощущений, артрита, онкологических заболеваний и расстройств настроения, в которых не было получено достаточного подтверждения эффективности. Этот метод считается безопасным.
Дополнительная информация
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Национальный центр комплементарной и интегративной медицины (NCCIH): Рейки