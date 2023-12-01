Рейки — это один из видов энергетического лечения, появившийся в Японии. В рейки практикующие специалисты пытаются управлять энергией через свои руки и вызывают движение энергии в организме человека, чтобы стимулировать выздоровление. Специалисты либо не прикасаются к пациенту вообще, либо применяют очень легкие прикосновения.

Проводились исследования рейки для лечения болевых ощущений, артрита, онкологических заболеваний и расстройств настроения, в которых не было получено достаточного подтверждения эффективности. Этот метод считается безопасным.