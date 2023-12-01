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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Рейки

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Рейки — это один из видов энергетического лечения, появившийся в Японии. В рейки практикующие специалисты пытаются управлять энергией через свои руки и вызывают движение энергии в организме человека, чтобы стимулировать выздоровление. Специалисты либо не прикасаются к пациенту вообще, либо применяют очень легкие прикосновения.

Проводились исследования рейки для лечения болевых ощущений, артрита, онкологических заболеваний и расстройств настроения, в которых не было получено достаточного подтверждения эффективности. Этот метод считается безопасным.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Национальный центр комплементарной и интегративной медицины (NCCIH): Рейки

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.