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Моксотерапия (мануальная техника, предполагающая воздействие на тело) — это методика из традиционной китайской медицины. Сухая трава полыни обыкновенной (чернобыльник) поджигается, как правило, чуть выше, но иногда непосредственно на коже над точками акупунктуры Растение может использоваться в форме ароматической палочки или волокон.
Моксотерапия применяется для лечения тех же состояний, при которых используется акупунктура, включая боль, головную боль и хроническую усталость.
Моксотерапия может вызывать кольцевидные ожоги (напоминающие ожоги от кончиков сигарет) и волдыри.
(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).