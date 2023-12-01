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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Моксотерапия

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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    Моксотерапия (мануальная техника, предполагающая воздействие на тело) — это методика из традиционной китайской медицины. Сухая трава полыни обыкновенной (чернобыльник) поджигается, как правило, чуть выше, но иногда непосредственно на коже над точками акупунктуры Растение может использоваться в форме ароматической палочки или волокон. 

    Моксотерапия применяется для лечения тех же состояний, при которых используется акупунктура, включая боль, головную боль и хроническую усталость. 

    Моксотерапия может вызывать кольцевидные ожоги (напоминающие ожоги от кончиков сигарет) и волдыри.

    (См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.