Моксотерапия (мануальная техника, предполагающая воздействие на тело) — это методика из традиционной китайской медицины. Сухая трава полыни обыкновенной (чернобыльник) поджигается, как правило, чуть выше, но иногда непосредственно на коже над точками акупунктуры Растение может использоваться в форме ароматической палочки или волокон.

Моксотерапия применяется для лечения тех же состояний, при которых используется акупунктура, включая боль, головную боль и хроническую усталость.

Моксотерапия может вызывать кольцевидные ожоги (напоминающие ожоги от кончиков сигарет) и волдыри.

(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).