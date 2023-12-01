Во время медитации (тип психофизических методов лечения) люди регулируют свое внимание или систематически фокусируются на определенных аспектах внутренних или внешних переживаний. Медитация может проводиться в сидячем или расслабленном положении, глаза при этом часто должны быть закрыты или опущены вниз. Иногда во время медитаций многократно произносятся фразы (мантры), предназначенные для того, чтобы человеку было проще сфокусироваться. Были проведены научные исследования трансцендентальной медитации и методики осознанного наблюдения.

Большая часть медитативных практик разрабатывалась в рамках духовной деятельности; конечной целью таких практик было достижение той или иной ступени духовного роста, личностные изменения или переживание трансцендентального опыта. Тем не менее, эффективность медитации как терапевтического метода не зависит от культурного, духовного или религиозного воспитания человека.

(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

Медицинское применение медитации Было показано, что медитация оказывает множество благоприятных эффектов для здоровья, в том числе ослабляет: стресс, тревожность, депрессию;

Бессонница

боль;

симптомы хронических заболеваний, таких как онкологические заболевания;

звон или шум в ушах (тиннит);

половую дисфункцию. Медитация оказывает благоприятное воздействие на деятельность мозга. Например, она может повысить активность в частях мозга, связанных с ясностью ума. Медитация часто помогает снять физическое напряжение, успокоить сознание и достигнуть благоприятного и стабильного эмоционального состояния, например, доброжелательности или уравновешенности. Предполагается, что медитация оказывает многочисленные благоприятные эффекты на здоровье сердца и кровеносных сосудов (сердечно-сосудистой системы). С учетом низкого риска и низкой стоимости медитации Американская кардиологическая ассоциация одобрила ее использование для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в то же время указывая на низкое качество доказательств эффективности медитации и необходимость дальнейших исследований. Медитация помогает снизить стресс и улучшить общее самочувствие. Ее роль при хронических заболеваниях, включая боль и неврологические расстройства (например, болезнь Паркинсона), пока изучается.