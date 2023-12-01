Магнитотерапия

В частности, магниты нередко используются для лечения различных заболеваний костей и мышц, а также для ослабления боли. В продаже имеются одежда, ювелирные украшения и матрасы с магнитами, которые предлагаются в качестве средства облегчения боли.

Эффективность магнитотерапии с использованием статических полей (особенно для ослабления боли — наиболее распространенной области применения такой терапии) по-прежнему научно не доказана. Исследования статических магнитов с надлежащим дизайном указывают на то, что они не эффективны при хронической боли, остеоартрите и ревматоидном артрите.