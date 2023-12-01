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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Магнитотерапия

(импульсная электромагнитная терапия; магнитотерапия)

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Магнитотерапия (энергетическая терапия) использует статические магнитные поля или электромагнитные поля. Специалисты размещают магниты на теле для уменьшения боли или улучшения заживления. Магниты могут быть подключены к электросети, а могут и не быть подключены к ней.

(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

Медицинское применение магнитотерапии

В частности, магниты нередко используются для лечения различных заболеваний костей и мышц, а также для ослабления боли. В продаже имеются одежда, ювелирные украшения и матрасы с магнитами, которые предлагаются в качестве средства облегчения боли.

Эффективность магнитотерапии с использованием статических полей (особенно для ослабления боли — наиболее распространенной области применения такой терапии) по-прежнему научно не доказана. Исследования статических магнитов с надлежащим дизайном указывают на то, что они не эффективны при хронической боли, остеоартрите и ревматоидном артрите.

Возможные побочные эффекты магнитотерапии

Не установлено, является ли магнитотерапия безопасной для следующих групп людей:

  • беременных женщин (неизвестно, какое воздействие оказывают магнитные поля на плод);

  • людей с имплантированными насосами и устройствами;

  • людей, получающих лекарственный препарат с помощью пластыря.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Национальный центр комплементарной и интегративной медицины (NCCIH): Магниты для облегчения боли

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.