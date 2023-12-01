Магнитотерапия (энергетическая терапия) использует статические магнитные поля или электромагнитные поля. Специалисты размещают магниты на теле для уменьшения боли или улучшения заживления. Магниты могут быть подключены к электросети, а могут и не быть подключены к ней.
(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).
Медицинское применение магнитотерапии
В частности, магниты нередко используются для лечения различных заболеваний костей и мышц, а также для ослабления боли. В продаже имеются одежда, ювелирные украшения и матрасы с магнитами, которые предлагаются в качестве средства облегчения боли.
Эффективность магнитотерапии с использованием статических полей (особенно для ослабления боли — наиболее распространенной области применения такой терапии) по-прежнему научно не доказана. Исследования статических магнитов с надлежащим дизайном указывают на то, что они не эффективны при хронической боли, остеоартрите и ревматоидном артрите.
Возможные побочные эффекты магнитотерапии
Не установлено, является ли магнитотерапия безопасной для следующих групп людей:
беременных женщин (неизвестно, какое воздействие оказывают магнитные поля на плод);
людей с имплантированными насосами и устройствами;
людей, получающих лекарственный препарат с помощью пластыря.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины (NCCIH): Магниты для облегчения боли