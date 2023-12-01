Диетотерапия

Палеодиета состоит из пищи, предположительно употребляемой в далеком прошлом в эпоху палеолита (каменного века), когда пищу добывали путем охоты или собирательства. То есть она включает блюда, приготовленные из животных и диких растений. Таким образом, эта диета приводит к следующему:

потреблению большего количества белка;

потреблению меньшего количества углеводов, при этом в основном некрахмалистых свежих фруктов и овощей;

потреблению большего количества клетчатки;

часто потреблению большего количества жира, в основном мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров;

отказу от продуктов питания, которые, как считается, не были доступны в эпоху палеолита (например, молочные продукты, зерно, бобовые, обработанные масла, рафинированный сахар, соль и кофе). Сторонники утверждают, что люди не могут перерабатывать (метаболизировать) многие из этих продуктов. Однако знаний о питании в эпоху палеолита недостаточно, а некоторые данные свидетельствуют о том, что в эпоху палеолита диета была не такой ограниченной, как современная палеодиета.

Сторонники палеодиеты утверждают, что она снижает риск ишемической болезни сердца, диабета 2 типа и многих хронических заболеваний. Они также заявляют, что такая диета способствует снижению массы тела, улучшает спортивные результаты, улучшает сон и психические функции. Однако однозначных данных о наличии какого-либо из указанных эффектов этой диеты не получено.

Риски палеодиеты включают недостаточное потребление определенных питательных веществ (вследствие снижения потребления цельного зерна и молочных продуктов) и, возможно, повышенный риск ишемической болезни сердца (вследствие повышенного потребления жиров и белков).