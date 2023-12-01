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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Диетотерапия

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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При диетотерапии, биологически обоснованном практическом методе оздоровления, используются специальные режимы питания (например, макробиотическую, палео, средиземноморскую и низкоуглеводную диеты) для:

  • лечения или профилактики конкретных заболеваний (таких как злокачественные опухоли или сердечно-сосудистые заболевания);

  • общего оздоровления;

  • детоксикации организма (путем нейтрализации или выведения токсинов из организма).

Некоторые диеты (например, средиземноморская диета) широко распространены и часто используются в традиционной западной медицине.

Выбирая терапевтическую диету, предполагающую существенное отличие от стандартного рациона, человеку следует обратиться за консультацией к специалисту, чтобы избежать дефицита питательных веществ. Диетология и фундаментальная наука постоянно развиваются, поэтому следует регулярно посещать медработника или диетолога.

(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

Макробиотическая диета

Макробиотическая диета включает в основном овощи, цельное зерно, фрукты и злаки. У некоторых людей после макробиотической диеты отмечалось улучшение онкологического заболевания и его симптомов, однако в исследованиях с тщательно разработанным дизайном это не подтвердилось.

Риски макробиотической диеты включают непреднамеренную потерю веса и иногда недостаточное потребление определенных питательных веществ.

Палеодиета

Палеодиета состоит из пищи, предположительно употребляемой в далеком прошлом в эпоху палеолита (каменного века), когда пищу добывали путем охоты или собирательства. То есть она включает блюда, приготовленные из животных и диких растений. Таким образом, эта диета приводит к следующему:

  • потреблению большего количества белка;

  • потреблению меньшего количества углеводов, при этом в основном некрахмалистых свежих фруктов и овощей;

  • потреблению большего количества клетчатки;

  • часто потреблению большего количества жира, в основном мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров;

отказу от продуктов питания, которые, как считается, не были доступны в эпоху палеолита (например, молочные продукты, зерно, бобовые, обработанные масла, рафинированный сахар, соль и кофе). Сторонники утверждают, что люди не могут перерабатывать (метаболизировать) многие из этих продуктов. Однако знаний о питании в эпоху палеолита недостаточно, а некоторые данные свидетельствуют о том, что в эпоху палеолита диета была не такой ограниченной, как современная палеодиета.

Сторонники палеодиеты утверждают, что она снижает риск ишемической болезни сердца, диабета 2 типа и многих хронических заболеваний. Они также заявляют, что такая диета способствует снижению массы тела, улучшает спортивные результаты, улучшает сон и психические функции. Однако однозначных данных о наличии какого-либо из указанных эффектов этой диеты не получено.

Риски палеодиеты включают недостаточное потребление определенных питательных веществ (вследствие снижения потребления цельного зерна и молочных продуктов) и, возможно, повышенный риск ишемической болезни сердца (вследствие повышенного потребления жиров и белков).

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Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.