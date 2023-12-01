Гомеопатия, появившаяся в Германии в конце 1700-х годов, — это медицинская система, основанная на идее о том, что подобное лечится подобным. Отсюда происходит и название «гомеопатия»: homeo в переводе с греческого означает «подобное», а patho — «заболевание». Другими словами, считается, что вещество, которое в больших дозах приводит к возникновению заболевания, может излечить это же заболевание, если принимать его в очень маленьких дозах. Считается, что такая мельчайшая доза стимулирует механизм выздоровления. (См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).
Гомеопатия направлена на восстановление потока естественной жизненной силы организма. Выбор лечения основывается на уникальных характеристиках человека, включая образ жизни, а также симптомы и общее состояние здоровья.
Препараты, используемые в гомеопатии, получают из веществ природного происхождения, таких как растительные и животные экстракты и минералы. Считают, что эти вещества стимулируют врожденную способность организма к самоисцелению. Препараты готовят, многократно разбавляя такие вещества. Многие гомеопатические препараты разбавляют так сильно, что в них не остается поддающегося определению исходного вещества. Однако некоторые гомеопатические средства содержат другие ингредиенты, которые могут оказывать влияние на организм.
Научных объяснений механизма излечения заболевания с помощью растворенных до ничтожно малых доз вещества не существует. Не имеется никакого физического или химического обоснования для принципа гомеопатии «подобное лечат подобным».
Знаете ли Вы, что...
В Соединенных Штатах Америки гомеопатические средства классифицируются Управлением по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) как безрецептурные или рецептурные препараты, но FDA освобождает эти средства от некоторых требований, которым должны соответствовать другие лекарственные препараты. Например, подлинность и активность каждого активного ингредиента не должна проверяться в лаборатории до поступления препарата в продажу. Кроме того, производители гомеопатических препаратов не обязаны представлять доказательства их эффективности. Некоторые гомеопатические средства могут иметь спиртовую основу, которая часто используется для растворения препаратов. В настоящее время ограничения на количество алкоголя, которое могут содержать эти средства, отсутствуют.
На этикетке гомеопатического препарата должна содержаться следующая информация:
слово «гомеопатический»;
название производителя;
указание, как минимум, одного способа применения лекарственного препарата;
указания по безопасному применению;
активный ингредиент и объем раствора (за исключением особым образом оговариваемых случаев).
Некоторые гомеопатические препараты можно получить только по рецепту.
Медицинское применение гомеопатии
Гомеопатия используется для лечения различных заболеваний, таких как аллергия, проблемы с дыхательной системой, пищеварением, боль в костях и мышцах и системное головокружение. Были проведены исследования гомеопатических средств для лечения многих из этих заболеваний. Данные свидетельствуют о том, что гомеопатические средства неэффективны.
Возможные побочные эффекты гомеопатии
Большинство людей хорошо переносят гомеопатические средства, и прием этих средств практически не несет рисков. Тем не менее, при использовании гомеопатических препаратов могут возникать побочные эффекты, такие как аллергические реакции или отравления.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины (NCCIH): Гомеопатия