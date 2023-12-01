Гомеопатия, появившаяся в Германии в конце 1700-х годов, — это медицинская система, основанная на идее о том, что подобное лечится подобным. Отсюда происходит и название «гомеопатия»: homeo в переводе с греческого означает «подобное», а patho — «заболевание». Другими словами, считается, что вещество, которое в больших дозах приводит к возникновению заболевания, может излечить это же заболевание, если принимать его в очень маленьких дозах. Считается, что такая мельчайшая доза стимулирует механизм выздоровления. (См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

Гомеопатия направлена на восстановление потока естественной жизненной силы организма. Выбор лечения основывается на уникальных характеристиках человека, включая образ жизни, а также симптомы и общее состояние здоровья.

Препараты, используемые в гомеопатии, получают из веществ природного происхождения, таких как растительные и животные экстракты и минералы. Считают, что эти вещества стимулируют врожденную способность организма к самоисцелению. Препараты готовят, многократно разбавляя такие вещества. Многие гомеопатические препараты разбавляют так сильно, что в них не остается поддающегося определению исходного вещества. Однако некоторые гомеопатические средства содержат другие ингредиенты, которые могут оказывать влияние на организм.

Научных объяснений механизма излечения заболевания с помощью растворенных до ничтожно малых доз вещества не существует. Не имеется никакого физического или химического обоснования для принципа гомеопатии «подобное лечат подобным».

Знаете ли Вы, что...

В Соединенных Штатах Америки гомеопатические средства классифицируются Управлением по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) как безрецептурные или рецептурные препараты, но FDA освобождает эти средства от некоторых требований, которым должны соответствовать другие лекарственные препараты. Например, подлинность и активность каждого активного ингредиента не должна проверяться в лаборатории до поступления препарата в продажу. Кроме того, производители гомеопатических препаратов не обязаны представлять доказательства их эффективности. Некоторые гомеопатические средства могут иметь спиртовую основу, которая часто используется для растворения препаратов. В настоящее время ограничения на количество алкоголя, которое могут содержать эти средства, отсутствуют.

На этикетке гомеопатического препарата должна содержаться следующая информация:

слово «гомеопатический»;

название производителя;

указание, как минимум, одного способа применения лекарственного препарата;

указания по безопасному применению;

активный ингредиент и объем раствора (за исключением особым образом оговариваемых случаев).

Некоторые гомеопатические препараты можно получить только по рецепту.

Медицинское применение гомеопатии Гомеопатия используется для лечения различных заболеваний, таких как аллергия, проблемы с дыхательной системой, пищеварением, боль в костях и мышцах и системное головокружение. Были проведены исследования гомеопатических средств для лечения многих из этих заболеваний. Данные свидетельствуют о том, что гомеопатические средства неэффективны.

Возможные побочные эффекты гомеопатии Большинство людей хорошо переносят гомеопатические средства, и прием этих средств практически не несет рисков. Тем не менее, при использовании гомеопатических препаратов могут возникать побочные эффекты, такие как аллергические реакции или отравления.