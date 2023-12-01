Гипнотерапия — это один из видов психофизических методов лечения. Во время сеанса гипнотерапии (гипноза) человек вводится в состояние глубокого расслабления и усиленного внимания. Загипнотизированный человек усваивает образы, внушаемые ему гипнотерапевтом, и может на время терять способность подвергать получаемую информацию сомнению. У людей, которые могут концентрировать свое внимание и больше поддаются внушению, гипнотерапия может использоваться для того, чтобы помочь им изменить свое поведение и благодаря этому улучшить состояние здоровья.
Некоторые люди могут научиться гипнотизировать самих себя.
Механизм гипнотерапии недостаточно исследован с научной точки зрения.
(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).
Медицинское применение гипнотерапии
Гипнотерапию можно применять для лечения различных заболеваний и состояний, при которых на возникновение физических симптомов могут влиять психологические факторы. К таким состояниям относятся:
Приливы
определенные болевые синдромы;
Расстройства сна
Нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ
Депрессия
некоторые кожные заболевания (такие, как бородавки);
тревожность.
Гипнотерапию довольно успешно применяют для того, чтобы помочь людям перестать курить и сбросить вес. Она может уменьшить боль и тревожность во время медицинских процедур у взрослых и детей и может помочь уменьшить симптомы синдрома раздраженного кишечника, головных болей и астмы. Гипнотерапия также может помочь уменьшить тревожность и улучшить качество жизни у людей с онкологическими заболеваниями.