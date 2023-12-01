Гипнотерапия — это один из видов психофизических методов лечения. Во время сеанса гипнотерапии (гипноза) человек вводится в состояние глубокого расслабления и усиленного внимания. Загипнотизированный человек усваивает образы, внушаемые ему гипнотерапевтом, и может на время терять способность подвергать получаемую информацию сомнению. У людей, которые могут концентрировать свое внимание и больше поддаются внушению, гипнотерапия может использоваться для того, чтобы помочь им изменить свое поведение и благодаря этому улучшить состояние здоровья.

Некоторые люди могут научиться гипнотизировать самих себя.

Механизм гипнотерапии недостаточно исследован с научной точки зрения.

(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).