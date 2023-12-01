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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Гипнотерапия

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Гипнотерапия — это один из видов психофизических методов лечения. Во время сеанса гипнотерапии (гипноза) человек вводится в состояние глубокого расслабления и усиленного внимания. Загипнотизированный человек усваивает образы, внушаемые ему гипнотерапевтом, и может на время терять способность подвергать получаемую информацию сомнению. У людей, которые могут концентрировать свое внимание и больше поддаются внушению, гипнотерапия может использоваться для того, чтобы помочь им изменить свое поведение и благодаря этому улучшить состояние здоровья.

Некоторые люди могут научиться гипнотизировать самих себя.

Механизм гипнотерапии недостаточно исследован с научной точки зрения.

(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

Медицинское применение гипнотерапии

Гипнотерапию можно применять для лечения различных заболеваний и состояний, при которых на возникновение физических симптомов могут влиять психологические факторы. К таким состояниям относятся:

  • Приливы

  • фобии;

  • определенные болевые синдромы;

  • Расстройства сна

  • Нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ

  • Депрессия

  • некоторые кожные заболевания (такие, как бородавки);

  • тревожность.

Гипнотерапию довольно успешно применяют для того, чтобы помочь людям перестать курить и сбросить вес. Она может уменьшить боль и тревожность во время медицинских процедур у взрослых и детей и может помочь уменьшить симптомы синдрома раздраженного кишечника, головных болей и астмы. Гипнотерапия также может помочь уменьшить тревожность и улучшить качество жизни у людей с онкологическими заболеваниями.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.