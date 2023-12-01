Биологическая обратная связь, один из типов психофизических методов лечения, — это метод, направленный на установление сознательного контроля за бессознательными биологическими процессами. Биологическая обратная связь использует электронные устройства для измерения и передачи информации о бессознательных процессах (таких как сердечный ритм, артериальное давление и мышечное напряжение) в активное сознание. При помощи физиотерапевта или после прохождения тренинга человек узнает, почему происходит изменение этих функций, и учится их регулировать, тем самым уменьшая влияние таких состояний, как боль, стресс, бессонница и головные боли. Существует много различных типов биологической обратной связи, включая биологическую обратную связь по вариабельности сердечного ритма и нейробиологическую обратную связь, которая специально контролирует активность мозга. (См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

Медицинское применение биологической обратной связи Как правило, биологическая обратная связь используется для лечения боли (включая головную боль), стресса, тревожности и бессонницы, а также дисфункции мышц тазового дна (например, которая способствует недержанию мочи). Биологическая обратная связь по вариабельности сердечного ритма также используется для улучшения спортивных результатов и при различных психических или неврологических расстройствах (например, синдроме дефицита внимания с гиперактивностью [СДВГ] и черепно-мозговой травме). Нейробиологическая обратная связь, по-видимому, эффективна в плане улучшения когнитивной функции и лечения СДВГ.