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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Биологическая обратная связь

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Биологическая обратная связь, один из типов психофизических методов лечения, — это метод, направленный на установление сознательного контроля за бессознательными биологическими процессами. Биологическая обратная связь использует электронные устройства для измерения и передачи информации о бессознательных процессах (таких как сердечный ритм, артериальное давление и мышечное напряжение) в активное сознание. При помощи физиотерапевта или после прохождения тренинга человек узнает, почему происходит изменение этих функций, и учится их регулировать, тем самым уменьшая влияние таких состояний, как боль, стресс, бессонница и головные боли. Существует много различных типов биологической обратной связи, включая биологическую обратную связь по вариабельности сердечного ритма и нейробиологическую обратную связь, которая специально контролирует активность мозга. (См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

Медицинское применение биологической обратной связи

Как правило, биологическая обратная связь используется для лечения боли (включая головную боль), стресса, тревожности и бессонницы, а также дисфункции мышц тазового дна (например, которая способствует недержанию мочи). Биологическая обратная связь по вариабельности сердечного ритма также используется для улучшения спортивных результатов и при различных психических или неврологических расстройствах (например, синдроме дефицита внимания с гиперактивностью [СДВГ] и черепно-мозговой травме). Нейробиологическая обратная связь, по-видимому, эффективна в плане улучшения когнитивной функции и лечения СДВГ.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Национальный центр комплементарной и интегративной медицины (NCCIH): Методики релаксации для здоровья

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Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.