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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Бесконтактный массаж

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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    Метод терапевтических прикосновений, иногда называемый наложением рук, представляет собой один из видов энергетического лечения. Философия наложения рук заключается в использовании лечебной энергии специалиста (биополя) для выявления и устранения дисбаланса в биополе человека. При использовании этого метода специалисты обычно не прикасаются к человеку. Вместо этого они делают пасы в направлении человека, двигая ладонями вперед и назад.

    Бесконтактный массаж используется для снятия тревожности и улучшения самочувствия у людей со злокачественными заболеваниями, но эффективность этого метода серьезно не изучалась. Бесконтактный массаж пользуется популярностью среди многих медсестер и сиделок, которые применяют его в сочетании со стандартными методами, принятыми в их клинической практике.

    Проведено лишь ограниченное количество тщательно разработанных исследований бесконтактного массажа. Бесконтактный массаж может способствовать облегчению боли, тошноты и тревожности у онкологических больных.

    Бесконтактный массаж считается безопасным.

    (См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.