Метод терапевтических прикосновений, иногда называемый наложением рук, представляет собой один из видов энергетического лечения. Философия наложения рук заключается в использовании лечебной энергии специалиста (биополя) для выявления и устранения дисбаланса в биополе человека. При использовании этого метода специалисты обычно не прикасаются к человеку. Вместо этого они делают пасы в направлении человека, двигая ладонями вперед и назад.

Бесконтактный массаж используется для снятия тревожности и улучшения самочувствия у людей со злокачественными заболеваниями, но эффективность этого метода серьезно не изучалась. Бесконтактный массаж пользуется популярностью среди многих медсестер и сиделок, которые применяют его в сочетании со стандартными методами, принятыми в их клинической практике.

Проведено лишь ограниченное количество тщательно разработанных исследований бесконтактного массажа. Бесконтактный массаж может способствовать облегчению боли, тошноты и тревожности у онкологических больных.

Бесконтактный массаж считается безопасным.

(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).