Банки (мануальная практика, предполагающая воздействие на тело) используются в традиционной китайской медицине. Считается, что банки усиливают приток крови к участку, на котором размещена банка, тем самым улучшая восстановление в этой области.

В современной практике воздух внутри банки нагревается часто с помощью резиновой груши. Нагретая банка быстро переворачивается и помещается на кожу. Полученный вакуум частично засасывает кожу в банку, так что она может оставаться на месте в течение нескольких минут.

Банки могут помочь уменьшить боль в шее и пояснице. Банки в сочетании с акупунктурой и прижиганием использовались для лечения постгерпетической невралгии. Банки также использовались при метаболическом синдроме, параличе лицевого нерва, угревой сыпи и респираторных симптомах, но доказательства эффективности их применения ограничены.

Банки приводят к покраснению кожи и могут вызвать ожог.

(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).