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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Банки

Авторы:Denise Millstine, MD, Mayo Clinic
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Банки (мануальная практика, предполагающая воздействие на тело) используются в традиционной китайской медицине. Считается, что банки усиливают приток крови к участку, на котором размещена банка, тем самым улучшая восстановление в этой области.

В современной практике воздух внутри банки нагревается часто с помощью резиновой груши. Нагретая банка быстро переворачивается и помещается на кожу. Полученный вакуум частично засасывает кожу в банку, так что она может оставаться на месте в течение нескольких минут.

Банки могут помочь уменьшить боль в шее и пояснице. Банки в сочетании с акупунктурой и прижиганием использовались для лечения постгерпетической невралгии. Банки также использовались при метаболическом синдроме, параличе лицевого нерва, угревой сыпи и респираторных симптомах, но доказательства эффективности их применения ограничены.

Банки приводят к покраснению кожи и могут вызвать ожог.

(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Национальный центр комплементарной и интегративной медицины (NCCIH): Банки

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.