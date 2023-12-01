Аюрведа — это метод традиционной медицины Индии, возраст которой — более 4000 лет. Аюрведа основана на теории о том, что болезни являются результатом дисбаланса циркулирующей в организме жизненной энергии (праны). Баланс этой жизненной энергии зависит от равновесия трех сил организма, которые называют дошами: ваты, питты и капхи. У большинства людей наблюдается преобладание одной из дошей над другими; соотношение трех дошей в организме уникально для каждого человека. (См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).
Специалисты проводят оценку человека с помощью:
опроса о симптомах, поведении и образе жизни;
осмотра общего внешнего вида, включая глаза, язык и кожу;
измерения пульса, проверки мочи и кала.
После определения баланса дошей практикующие специалисты разрабатывают для каждого человека индивидуальную программу лечения. Аюрведа предполагает использование диет, растительных препаратов, массажа, медитации, йоги и методов внутреннего очищения (терапевтической элиминации). Как правило, очищение включает введение в прямую кишку жидкости, стимулирующей сокращение кишечника (клизму), или промывание носа при помощи воды (назальный лаваж) для восстановления баланса в организме и гармонии с природой.
Медицинское применение аюрведы
Аюрведа изучалась, в том числе при аллергическом рините, психических расстройствах, неврологических заболеваниях, боли, артрите и сахарном диабете. Как и в случае с другими исследованиями целостных медицинских систем, проведение высококачественных исследований затруднительно.
Возможные побочные эффекты аюрведы
Некоторые из растительных смесей, используемых в аюрведе, загрязнены тяжелыми металлами (главным образом свинцом, ртутью и мышьяком), которые могут вызывать отравление тяжелыми металлами.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины (NCCIH): Аюрведическая медицина