Аюрведа — это метод традиционной медицины Индии, возраст которой — более 4000 лет. Аюрведа основана на теории о том, что болезни являются результатом дисбаланса циркулирующей в организме жизненной энергии (праны). Баланс этой жизненной энергии зависит от равновесия трех сил организма, которые называют дошами: ваты, питты и капхи. У большинства людей наблюдается преобладание одной из дошей над другими; соотношение трех дошей в организме уникально для каждого человека. (См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

Специалисты проводят оценку человека с помощью:

опроса о симптомах, поведении и образе жизни;

осмотра общего внешнего вида, включая глаза, язык и кожу;

измерения пульса, проверки мочи и кала.

После определения баланса дошей практикующие специалисты разрабатывают для каждого человека индивидуальную программу лечения. Аюрведа предполагает использование диет, растительных препаратов, массажа, медитации, йоги и методов внутреннего очищения (терапевтической элиминации). Как правило, очищение включает введение в прямую кишку жидкости, стимулирующей сокращение кишечника (клизму), или промывание носа при помощи воды (назальный лаваж) для восстановления баланса в организме и гармонии с природой.

Медицинское применение аюрведы Аюрведа изучалась, в том числе при аллергическом рините, психических расстройствах, неврологических заболеваниях, боли, артрите и сахарном диабете. Как и в случае с другими исследованиями целостных медицинских систем, проведение высококачественных исследований затруднительно.

Возможные побочные эффекты аюрведы Некоторые из растительных смесей, используемых в аюрведе, загрязнены тяжелыми металлами (главным образом свинцом, ртутью и мышьяком), которые могут вызывать отравление тяжелыми металлами.