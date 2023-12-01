Акупунктура — это метод традиционной китайской медицины, входящий в число методов КАМ, получивших самое широкое признание на Западе. Лицензированные специалисты, практикующие акупунктурную терапию, не всегда имеют медицинское образование, хотя некоторые врачи (часто анестезиологи) проходят подготовку и получают лицензию для использования методов акупунктурной терапии. Ежедневно миллионы людей лечатся при помощи методов акупунктурной терапии. (См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

Акупунктурная терапия предполагает стимулирование особых точек на теле человека, как правило при помощи введения очень тонких иголок под кожу и подлежащие ткани. Считается, что стимулирование этих конкретных точек направляет поток ци (произносится «цы»). Ци — это жизненная сила, которая пронизывает тело. В традиционной китайской медицине считается, что заболевание возникает из-за неправильного потока ци по энергетическим путям или меридианам (на меридианах насчитывается более 2000 таких точек). Стимулирование этих точек помогает восстановить равновесие между инь (темные женские отрицательные силы) и янь (светлые мужские положительные силы).

В некоторых случаях стимуляция усиливается при помощи закручивания или подогревания иглы.

Акупунктурные точки могут также стимулироваться с помощью:

давления (так называемая акупрессура);

лазера;

ультразвуковое исследование.

электрического тока очень низкого напряжения (так называемая электроакупунктура), приложенного к игле.

Акупунктура не является болезненной, но может вызывать ощущение покалывания.

Медицинское применение акупунктуры Предполагаемые показания к применению включают: облегчение боли, в том числе после хирургических или стоматологических процедур;

облегчение тошноты и рвоты, которые обычно возникают во время беременности, после хирургического вмешательства или химиотерапии;

лечение зависимости, синдрома запястного канала, фибромиалгии, головной боли, боли в пояснице, утомляемости и боли в суставах. Проведение исследований акупунктуры затруднительно по своей сути. Маскировка (недопущение осведомленности участников исследований и практических специалистов о том, какое лечение получают участники) представляет проблему в исследованиях акупунктуры. Так называемая «имитационная» акупунктура (введение игл в точках, отличных от используемых при акупунктуре) часто оказывает давление на точки акупунктуры, что затрудняет измерение эффективности акупунктуры. В некоторых регионах, особенно в Китае, опубликованные исследования акупунктуры, как правило, демонстрируют более положительный эффект. Это может быть отражением предвзятости исследователей, но также возможно, что эти поставщики медицинских услуг применяют полную схему традиционной китайской медицины, в которой акупунктура является лишь одним из компонентов. Акупунктура эффективна при лечении некоторых заболеваний и симптомов, хотя необходимы дальнейшие исследования. Сравнение акупунктуры с контрольной практикой имитации акупунктуры затруднено, поскольку сравнительная терапия также представляет собой практику релаксации, осуществляемую поставщиком медицинских услуг. Плацебо для акупунктуры может включать использование непрозрачных футляров, содержащих тупую иглу или зубочистку, которая прижимается к коже, но не вводится в нее; таким образом, в этом случае все равно применяется давление на точки акупунктуры. Многие научные медицинские центры и организации здравоохранения, включая Всемирную организацию здравоохранения, продолжают изучать и исследовать эффективность акупунктуры.

Возможные побочные эффекты акупунктуры При правильном применении метода побочные эффекты акупунктуры обычно не превышают легкой степени тяжести; тем не менее, необходимо помнить следующее: Может наблюдаться временное усугубление симптомов.

Хотя и редко, но введение иглы может вызывать повреждение или инфекцию тканей (кожи, мышц или нервов).

Побочные эффекты, такие как головные боли, головокружение, обмороки и сонливость, встречаются редко.

Во время акупунктурной терапии, как и во время любых других медицинских процедур с использованием игл, некоторые люди могут почувствовать слабость; в таком случае им необходимо прилечь.

Акупунктура может приводить к появлению кровоподтеков или кровотечений у людей с тяжелыми расстройствами свертывания крови, а также у людей, принимающих разжижающие кровь лекарственные препараты.

В редких случаях слишком глубокое введение иглы может стать причиной коллапса легкого и повреждения внутренних органов.