Тонкий кишечник

Двенадцатиперстная кишка является первым сегментом тонкого кишечника, и желудок проталкивает в нее пищу. Пища попадает в двенадцатиперстную кишку через пилорический сфинктер в количествах, которые может переварить тонкая кишка. При наполнении двенадцатиперстная кишка посылает в желудок сигнал о прекращении выталкивания пищи.

(См. также Общие сведения о пищеварительной системе).

Двенадцатиперстная кишка получает ферменты поджелудочной железы из поджелудочной железы, а желчь — из печени и желчного пузыря. Эти жидкости, попадающие в двенадцатиперстную кишку через отверстие, называемое фатеров сосочек, в котором находится сфинктер Одди, важны для переваривания и всасывания пищи. Волны ритмических мышечных сокращений (под названием перистальтика) также способствуют перевариванию и всасыванию, разрыхляя пищу и перемешивая ее с соками кишечника.

Месторасположение тонкого кишечника

Первые несколько сантиметров выстилки двенадцатиперстной кишки — гладкие, но остальная часть выстилки имеет складки, небольшие выросты (ворсинки) и даже еще меньшие выросты (микроворсинки). Эти ворсинки и микроворсинки увеличивают площадь поверхности выстилки двенадцатиперстной кишки, обеспечивая лучшее всасывание питательных веществ.

Пищеварение Видео

Тощая кишка и подвздошная кишка представляют собой остальную часть тонкого кишечника и расположены ниже двенадцатиперстной кишки. Эти части тонкого кишечника в основном ответственны за всасывание жиров и других питательных веществ. «Взбивающие» движения облегчают всасывание. Всасывание также увеличивается за счет обширной площади поверхности, состоящей из складок, ворсинок и микроворсинок. Стенка кишечника богата кровеносными сосудами, несущими поглощенные питательные вещества в печень через воротную вену. Стенка кишечника выделяет слизь, смазывающую содержимое кишечника, а также воду, помогающую растворять переваренные фрагменты. Также выделяются небольшие количества ферментов, которые расщепляют белки, сахара и жиры.

По мере продвижения содержимого по тонкой кишке консистенция содержимого кишечника постепенно изменяется. В двенадцатиперстной кишке пища разбавляется ферментами поджелудочной железы и желчью, которые уменьшают кислотность вышедшего из желудка содержимого. Содержимое продолжает перемещаться через нижний отдел тонкого кишечника, становясь все более жидким, поскольку оно смешивается с водой, слизью, желчью и ферментами поджелудочной железы. В конце концов тонкий кишечник всасывает большинство питательных веществ и практически всю жидкость, кроме примерно 1 литра, прежде чем протолкнуть содержимое в толстый кишечник.

Тонкий кишечник 3D модель