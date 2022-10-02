Толстая кишка состоит из:

слепой кишки и восходящей (правой) ободочной кишки;

поперечной ободочной кишки;

нисходящей (левой) ободочной кишки;

сигмовидной кишки (которая связана с прямой кишкой).

(См. также Общие сведения о пищеварительной системе).

Слепая кишка, которая является началом восходящей ободочной кишки, является точкой, в которой тонкая кишка соединяется с толстой кишкой. Отростком слепой кишки является аппендикс, который представляет собой небольшую трубку размером с палец, не выполняющую никаких известных функций. Толстый кишечник секретирует слизь и в основном отвечает за всасывание воды из каловых масс.

Местоположение толстого кишечника

Содержимое кишечника жидкое, когда оно достигает толстого кишечника, но становится твердым к тому времени, когда достигает прямой кишки в виде кала.

Многочисленные бактерии, населяющие толстый кишечник, могут далее переваривать некоторый материал, выделяя газ. Бактерии в толстом кишечнике также производят некоторые важные вещества, такие как витамин К, играющий важную роль в свертывании крови. Эти бактерии, которые называются резидентной флорой, необходимы для здорового функционирования кишечника, а некоторые заболевания и антибиотики могут нарушить равновесие, существующее между различными типами бактерий в толстом кишечнике.