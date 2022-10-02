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Толстая кишка

Авторы:Michael Bartel, MD, PhD, Fox Chase Cancer Center, Temple University
Проверено/пересмотрено окт. 2022
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Основная информация

    Толстая кишка состоит из:

    • слепой кишки и восходящей (правой) ободочной кишки;

    • поперечной ободочной кишки;

    • нисходящей (левой) ободочной кишки;

    • сигмовидной кишки (которая связана с прямой кишкой).

    (См. также Общие сведения о пищеварительной системе).

    Слепая кишка, которая является началом восходящей ободочной кишки, является точкой, в которой тонкая кишка соединяется с толстой кишкой. Отростком слепой кишки является аппендикс, который представляет собой небольшую трубку размером с палец, не выполняющую никаких известных функций. Толстый кишечник секретирует слизь и в основном отвечает за всасывание воды из каловых масс.

    Местоположение толстого кишечника

    Содержимое кишечника жидкое, когда оно достигает толстого кишечника, но становится твердым к тому времени, когда достигает прямой кишки в виде кала.

    Многочисленные бактерии, населяющие толстый кишечник, могут далее переваривать некоторый материал, выделяя газ. Бактерии в толстом кишечнике также производят некоторые важные вещества, такие как витамин К, играющий важную роль в свертывании крови. Эти бактерии, которые называются резидентной флорой, необходимы для здорового функционирования кишечника, а некоторые заболевания и антибиотики могут нарушить равновесие, существующее между различными типами бактерий в толстом кишечнике.

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    Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.