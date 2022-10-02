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Прямая кишка и задний проход

Авторы:Michael Bartel, MD, PhD, Fox Chase Cancer Center, Temple University
Проверено/пересмотрено окт. 2022
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Основная информация

    Прямая кишка представляет собой отдел кишечника, начинающийся в конце толстого кишечника, непосредственно за сигмовидной кишкой, и заканчивающийся в заднем проходе ( see also page Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке). Обычно прямая кишка пуста, потому что каловые массы скапливаются выше, в нисходящей ободочной кишке. Постепенно нисходящая ободочная кишка наполняется, и кал проходит в прямую кишку, вызывая позывы на дефекацию (опорожнение кишечника). Взрослые и дети старшего возраста могут сдерживать эти позывы, пока они не придут в туалет. У детей первого года жизни и детей младшего возраста мышечный контроль, необходимый для контроля дефекации, недостаточен.

    Задний проход представляет собой отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое кал выводится из организма. Задний проход сформирован частично из поверхностных тканей тела, включая кожу, а частично из кишки. Задний проход выстлан продолжением наружной кожной такни. Мышечное кольцо (анальный сфинктер) держит задний проход закрытым до опорожнения кишечника.

    (См. также Общие сведения о пищеварительной системе).

    Место прямой кишки и заднего прохода

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.