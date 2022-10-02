Прямая кишка и задний проход

Прямая кишка представляет собой отдел кишечника, начинающийся в конце толстого кишечника, непосредственно за сигмовидной кишкой, и заканчивающийся в заднем проходе ( see also page Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке). Обычно прямая кишка пуста, потому что каловые массы скапливаются выше, в нисходящей ободочной кишке. Постепенно нисходящая ободочная кишка наполняется, и кал проходит в прямую кишку, вызывая позывы на дефекацию (опорожнение кишечника). Взрослые и дети старшего возраста могут сдерживать эти позывы, пока они не придут в туалет. У детей первого года жизни и детей младшего возраста мышечный контроль, необходимый для контроля дефекации, недостаточен.

Задний проход представляет собой отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое кал выводится из организма. Задний проход сформирован частично из поверхностных тканей тела, включая кожу, а частично из кишки. Задний проход выстлан продолжением наружной кожной такни. Мышечное кольцо (анальный сфинктер) держит задний проход закрытым до опорожнения кишечника.

(См. также Общие сведения о пищеварительной системе).