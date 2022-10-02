Поджелудочная железа представляет собой орган, содержащий два типа железистой ткани:
ацинус поджелудочной железы;
Островки Лангерганса.
(См. также Общие сведения о пищеварительной системе).
Ацинусы производят ферменты пищеварения. Островки вырабатывают гормоны. Поджелудочная железа выделяет ферменты пищеварения в двенадцатиперстную кишку, а гормоны — в кровоток.
Ферменты пищеварения (такие как амилаза, липаза и трипсин) вырабатываются клетками ацинусов и собираются в протоке поджелудочной железы. Проток поджелудочной железы соединяется с общим желчевыносящим протоком в фатеровом сосочке, где оба протока открываются в двенадцатиперстную кишку. Ферменты обычно выделяются в неактивной форме. Они активируются только тогда, когда достигают пищеварительного тракта. Амилаза переваривает углеводы, липаза переваривает жиры, а трипсин переваривает белки. Поджелудочная железа также выделяет большие количества бикарбоната натрия, который защищает двенадцатиперстную кишку, нейтрализуя поступающую из желудка кислоту.
Расположение поджелудочной железы
Тремя гормонами, вырабатываемыми поджелудочной железой, являются:
Инсулин
Глюкагон
Соматостатин
Инсулин понижает уровень сахара (глюкозы) в крови, перемещая сахар в клетки. Глюкагон повышает уровень сахара в крови посредством стимуляции печени, заставляя ее высвобождать депонированные запасы. Соматостатин ингибирует высвобождение инсулина и глюкагона, в зависимости от потребностей организма.