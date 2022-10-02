Поджелудочная железа представляет собой орган, содержащий два типа железистой ткани:

ацинус поджелудочной железы;

Островки Лангерганса.

(См. также Общие сведения о пищеварительной системе).

Ацинусы производят ферменты пищеварения. Островки вырабатывают гормоны. Поджелудочная железа выделяет ферменты пищеварения в двенадцатиперстную кишку, а гормоны — в кровоток.

Ферменты пищеварения (такие как амилаза, липаза и трипсин) вырабатываются клетками ацинусов и собираются в протоке поджелудочной железы. Проток поджелудочной железы соединяется с общим желчевыносящим протоком в фатеровом сосочке, где оба протока открываются в двенадцатиперстную кишку. Ферменты обычно выделяются в неактивной форме. Они активируются только тогда, когда достигают пищеварительного тракта. Амилаза переваривает углеводы, липаза переваривает жиры, а трипсин переваривает белки. Поджелудочная железа также выделяет большие количества бикарбоната натрия, который защищает двенадцатиперстную кишку, нейтрализуя поступающую из желудка кислоту.

Расположение поджелудочной железы

Анатомия поджелудочной железы Изображение

Тремя гормонами, вырабатываемыми поджелудочной железой, являются:

Инсулин

Глюкагон

Соматостатин

Инсулин понижает уровень сахара (глюкозы) в крови, перемещая сахар в клетки. Глюкагон повышает уровень сахара в крови посредством стимуляции печени, заставляя ее высвобождать депонированные запасы. Соматостатин ингибирует высвобождение инсулина и глюкагона, в зависимости от потребностей организма.