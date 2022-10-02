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Поджелудочная железа

Авторы:Michael Bartel, MD, PhD, Fox Chase Cancer Center, Temple University
Проверено/пересмотрено окт. 2022
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Основная информация

    Поджелудочная железа представляет собой орган, содержащий два типа железистой ткани:

    • ацинус поджелудочной железы;

    • Островки Лангерганса.

    (См. также Общие сведения о пищеварительной системе).

    Ацинусы производят ферменты пищеварения. Островки вырабатывают гормоны. Поджелудочная железа выделяет ферменты пищеварения в двенадцатиперстную кишку, а гормоны — в кровоток.

    Ферменты пищеварения (такие как амилаза, липаза и трипсин) вырабатываются клетками ацинусов и собираются в протоке поджелудочной железы. Проток поджелудочной железы соединяется с общим желчевыносящим протоком в фатеровом сосочке, где оба протока открываются в двенадцатиперстную кишку. Ферменты обычно выделяются в неактивной форме. Они активируются только тогда, когда достигают пищеварительного тракта. Амилаза переваривает углеводы, липаза переваривает жиры, а трипсин переваривает белки. Поджелудочная железа также выделяет большие количества бикарбоната натрия, который защищает двенадцатиперстную кишку, нейтрализуя поступающую из желудка кислоту.

    Расположение поджелудочной железы

    Тремя гормонами, вырабатываемыми поджелудочной железой, являются:

    • Инсулин

    • Глюкагон

    • Соматостатин

    Инсулин понижает уровень сахара (глюкозы) в крови, перемещая сахар в клетки. Глюкагон повышает уровень сахара в крови посредством стимуляции печени, заставляя ее высвобождать депонированные запасы. Соматостатин ингибирует высвобождение инсулина и глюкагона, в зависимости от потребностей организма.

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    Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.