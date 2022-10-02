Общие сведения о пищеварительной системе

Общие сведения о пищеварительн... Видео

Пищеварительная система, которая начинается ртом и заканчивается задним проходом, отвечает за прием пищи, расщепление ее на питательные вещества (процесс, называемый пищеварением), всасывание питательных веществ в кровоток и выведение из организма неусвояемой части принятой пищи. Пищеварительный тракт включает:

К пищеварительной системе также относятся органы, лежащие вне пищеварительного тракта:

Пищеварительную систему иногда называют желудочно-кишечным трактом, но ни то, ни другое название полностью не описывает функции или компоненты системы. Органы пищеварительной системы также продуцируют факторы свертывания крови и гормоны, не связанные с пищеварением, помогают выводить из крови токсичные вещества и химически изменяют (метаболизируют) лекарственные препараты.

Брюшная полость — это пространство, в котором расположено большинство органов пищеварения. Она ограничена брюшной стенкой (состоящей из слоев кожи, жировой, мышечной и соединительной ткани) спереди, позвоночником сзади, диафрагмой — сверху и органами малого таза — снизу. Она выстлана оболочкой, называемой брюшиной. Брюшина выстилает большую часть внешних поверхностей органов пищеварения.

Эксперты признают наличие мощной связи между пищеварительной системой и мозгом. Например, психологические факторы оказывают значительное влияние на сокращения кишечника, секрецию ферментов пищеварения и другие функции пищеварительной системы. Даже восприимчивость к инфекциям, которая приводит к различным нарушениям пищеварительной системы, во многом зависит от влияния мозга. Пищеварительная система, в свою очередь, влияет на мозг. Например, продолжительные или рецидивирующие заболевания, такие как синдром раздраженного кишечника, язвенный колит и другие вызывающие боль заболевания оказывают влияние на эмоции, поведение и ежедневную активность. Такую обоюдную зависимость назвали кишечно-мозговая ось.

Старение также может влиять на функционирование пищеварительной системы (см. Влияние старения на пищеварительную систему).

Пищеварительная система