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Общие сведения о пищеварительной системе

Авторы:Michael Bartel, MD, PhD, Fox Chase Cancer Center, Temple University
Проверено/пересмотрено окт. 2022 | Изменено февр. 2023
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Основная информация

    Пищеварительная система, которая начинается ртом и заканчивается задним проходом, отвечает за прием пищи, расщепление ее на питательные вещества (процесс, называемый пищеварением), всасывание питательных веществ в кровоток и выведение из организма неусвояемой части принятой пищи. Пищеварительный тракт включает:

    К пищеварительной системе также относятся органы, лежащие вне пищеварительного тракта:

    Пищеварительную систему иногда называют желудочно-кишечным трактом, но ни то, ни другое название полностью не описывает функции или компоненты системы. Органы пищеварительной системы также продуцируют факторы свертывания крови и гормоны, не связанные с пищеварением, помогают выводить из крови токсичные вещества и химически изменяют (метаболизируют) лекарственные препараты.

    Брюшная полость — это пространство, в котором расположено большинство органов пищеварения. Она ограничена брюшной стенкой (состоящей из слоев кожи, жировой, мышечной и соединительной ткани) спереди, позвоночником сзади, диафрагмой — сверху и органами малого таза — снизу. Она выстлана оболочкой, называемой брюшиной. Брюшина выстилает большую часть внешних поверхностей органов пищеварения.

    Эксперты признают наличие мощной связи между пищеварительной системой и мозгом. Например, психологические факторы оказывают значительное влияние на сокращения кишечника, секрецию ферментов пищеварения и другие функции пищеварительной системы. Даже восприимчивость к инфекциям, которая приводит к различным нарушениям пищеварительной системы, во многом зависит от влияния мозга. Пищеварительная система, в свою очередь, влияет на мозг. Например, продолжительные или рецидивирующие заболевания, такие как синдром раздраженного кишечника, язвенный колит и другие вызывающие боль заболевания оказывают влияние на эмоции, поведение и ежедневную активность. Такую обоюдную зависимость назвали кишечно-мозговая ось.

    Старение также может влиять на функционирование пищеварительной системы (см. Влияние старения на пищеварительную систему).

    Пищеварительная система

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.