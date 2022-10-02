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Желудок

Авторы:Michael Bartel, MD, PhD, Fox Chase Cancer Center, Temple University
Проверено/пересмотрено окт. 2022
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Основная информация

    Желудок представляет собой большой, полый мышечный орган бобовидной формы, в состав которого входят четыре отдела:

    • кардия;

    • свод;

    • тело;

    • привратник.

    (См. также Общие сведения о пищеварительной системе).

    Пища и жидкости попадают в желудок из пищевода, проходя через нижний пищеводный сфинктер.

    Верхняя часть желудка служит хранилищем для пищи. В этой области кардия и свод желудка расслабляются, чтобы разместить пищу, входящую в желудок. Затем тело и привратник (нижний отдел желудка) ритмично сокращаются, смешивая пищу с кислотой и ферментами (желудочным соком) и размалывая ее на мелкие кусочки, что облегчает переваривание.

    Клетки, выстилающие желудок, секретируют три необходимых вещества: слизь, соляную кислоту и предшественник пепсина (фермента, расщепляющего белки). Слизь покрывает клетки слизистой оболочки желудка, защищая их от повреждения кислотой и ферментами. Любое нарушение целостности этого слоя слизи в результате инфекции, вызванной бактерией Helicobacter pylori, или в результате воздействия аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), может стать причиной повреждения, приводящего к язве желудка.

    Месторасположение желудка

    Соляная кислота создает очень кислую среду, необходимую для расщепления белков пепсином. Высокая кислотность желудка также служит барьером для инфекций, уничтожая большинство бактерий. Секреция кислоты стимулируется нервными импульсами к желудку, гастрином (гормоном, секретируемым желудком) и гистамином (веществом, секретируемым желудком). Пепсин является единственным ферментом, расщепляющим коллаген, который представляет собой белок и является главным компонентом мяса.

    Только несколько веществ, таких как спирт и аспирин, могут абсорбироваться в кровоток непосредственно из желудка и только в небольших количествах.

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    Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.