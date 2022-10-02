Глотка и пищевод

Горло (глотка) расположено позади и ниже ротовой полости. Когда пища и жидкости перемещаются из ротовой полости, они проходят через горло. Акт глотания пищи и жидкостей начинается произвольно и продолжается рефлекторно. Небольшой мышечный лоскут (надгортанник) закрывает выход в гортань, что предотвращает попадание пищи и жидкости через дыхательное горло (трахею) в легкие. Задняя часть неба (мягкое небо) поднимается, что предотвращает продвижение пищи и жидкости вверх в нос. Язычок, небольшой отросток мягкого неба, помогает предотвратить попадание жидкости в носовую полость.

(См. также Общие сведения о пищеварительной системе).

Пищеварительная система

Пищевод, тонкостенный мышечный канал, выстланный слизистой оболочкой, соединяет горло с желудком. Пища и жидкости продвигаются через пищевод не только под действием силы тяжести, но также и благодаря волнообразным ритмичным мышечным сокращениям, называемым перистальтикой. С обоих концов пищевода находятся кольцевидные мышцы (верхний и нижний пищеводные сфинктеры), которые открываются и закрываются. Пищеводные сфинктеры обычно препятствуют попаданию содержимого желудка обратно в пищевод или в горло.