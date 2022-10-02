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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Влияние старения на пищеварительную систему

Авторы:Michael Bartel, MD, PhD, Fox Chase Cancer Center, Temple University
Проверено/пересмотрено окт. 2022 | Изменено мая 2023
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    Поскольку пищеварительная система обладает огромным резервом, старение оказывает меньший эффект на ее функцию, чем на функцию других систем органов. Однако старение является фактором развития нескольких нарушений пищеварительной системы. А именно, у пожилых людей с большей вероятностью появляется дивертикулез и расстройства пищеварительного тракта (например, запоры, см. Толстый кишечник и прямая кишка), развивающиеся в качестве побочных эффектов лечения определенными препаратами.

    Изображение пищеварительной системы

    (См. также Общие сведения о пищеварительной системе).

    Пищевод

    С возрастом сила сокращений пищевода и напряжение в верхнем сфинктере пищевода снижается (это называется «аномальная функция пищевода»), но движение пищи в результате этих изменений не ухудшается. Однако некоторые пожилые люди могут быть подвержены заболеваниям, которые нарушают сокращения пищевода.

    Желудок

    С возрастом способность выстилки желудка противостоять повреждениям снижается, что, в свою очередь, может увеличить риск развития пептической язвенной болезни, особенно у людей, использующих аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Также с возрастом желудок теряет способность вмещать прежние объемы пищи (из-за снижения эластичности), а скорость, с которой пища покидает желудок, перемещаясь в тонкую кишку, уменьшается. Однако, эти изменения обычно не приводят к появлению заметных симптомов. Старение не оказывает большого эффекта на секрецию желудочного сока, содержащего такие компоненты, как кислота и пепсин, но заболевания, которые снижают секрецию кислоты, такие как атрофический гастрит, встречаются чаще. Эти состояния могут привести к последующим проблемам, таким как дефицит витамина B12 или чрезмерное развитие микрофлоры в тонкой кишке.

    Тонкий кишечник

    Старение оказывает незначительное влияние на структуру тонкого кишечника, таким образом, продвижение содержимого через тонкий кишечник и всасывание большинства питательных веществ сильно не изменяются. При этом снижается уровень лактазы, что приводит к развитию непереносимости молочных продуктов у многих пожилых людей (непереносимость лактозы). Чрезмерный рост определенных бактерий (чрезмерное развитие микрофлоры) с возрастом наблюдается чаще и может вызывать боли, вздутие живота и снижение массы тела. Чрезмерное развитие микрофлоры может также привести к снижению всасывания определенных питательных веществ, таких как витамин В12, железо и кальций.

    Поджелудочная железа, печень и желчный пузырь

    С возрастом общая масса поджелудочной железы уменьшается, а некоторые ткани замещаются рубцовой тканью (фиброз). Однако эти изменения не уменьшают способность поджелудочной железы вырабатывать ферменты пищеварения и бикарбонат натрия. С возрастом в печени и желчном пузыре происходят многие структурные и микроскопические изменения (см. также Влияние процесса старения на печень).

    Толстый кишечник и прямая кишка

    Толстый кишечник не претерпевает значимых изменений с возрастом. Прямая кишка несколько увеличивается. Запоры становятся все более распространенными (см. также Запор: главное, что нужно знать пожилым людям) и вызваны многими факторами:

    • небольшим замедлением продвижения содержимого через толстый кишечник;

    • умеренным уменьшением сокращений прямой кишки, когда она заполнена калом;

    • более частым приемом лекарственных препаратов, которые могут вызвать запор;

    • часто меньшим количеством физических нагрузок или упражнений;

    • слабостью мышц тазового дна у пожилых женщин.

    Слабость мышц тазового дна у пожилых женщин также может способствовать недержанию кала.

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