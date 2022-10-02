Влияние старения на пищеварительную систему

Толстый кишечник и прямая кишка

Толстый кишечник и прямая кишка

Толстый кишечник не претерпевает значимых изменений с возрастом. Прямая кишка несколько увеличивается. Запоры становятся все более распространенными (см. также Запор: главное, что нужно знать пожилым людям) и вызваны многими факторами:

небольшим замедлением продвижения содержимого через толстый кишечник;

умеренным уменьшением сокращений прямой кишки, когда она заполнена калом;

более частым приемом лекарственных препаратов, которые могут вызвать запор;

часто меньшим количеством физических нагрузок или упражнений;

слабостью мышц тазового дна у пожилых женщин.

Слабость мышц тазового дна у пожилых женщин также может способствовать недержанию кала.