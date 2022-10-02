Влияние старения на пищеварительную систему

Поскольку пищеварительная система обладает огромным резервом, старение оказывает меньший эффект на ее функцию, чем на функцию других систем органов. Однако старение является фактором развития нескольких нарушений пищеварительной системы. А именно, у пожилых людей с большей вероятностью появляется дивертикулез и расстройства пищеварительного тракта (например, запоры, см. Толстый кишечник и прямая кишка), развивающиеся в качестве побочных эффектов лечения определенными препаратами.
Изображение пищеварительной системы
(См. также Общие сведения о пищеварительной системе).
Пищевод
С возрастом сила сокращений пищевода и напряжение в верхнем сфинктере пищевода снижается (это называется «аномальная функция пищевода»), но движение пищи в результате этих изменений не ухудшается. Однако некоторые пожилые люди могут быть подвержены заболеваниям, которые нарушают сокращения пищевода.
Желудок
С возрастом способность выстилки желудка противостоять повреждениям снижается, что, в свою очередь, может увеличить риск развития пептической язвенной болезни, особенно у людей, использующих аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Также с возрастом желудок теряет способность вмещать прежние объемы пищи (из-за снижения эластичности), а скорость, с которой пища покидает желудок, перемещаясь в тонкую кишку, уменьшается. Однако, эти изменения обычно не приводят к появлению заметных симптомов. Старение не оказывает большого эффекта на секрецию желудочного сока, содержащего такие компоненты, как кислота и пепсин, но заболевания, которые снижают секрецию кислоты, такие как атрофический гастрит, встречаются чаще. Эти состояния могут привести к последующим проблемам, таким как дефицит витамина B12 или чрезмерное развитие микрофлоры в тонкой кишке.
Тонкий кишечник
Старение оказывает незначительное влияние на структуру тонкого кишечника, таким образом, продвижение содержимого через тонкий кишечник и всасывание большинства питательных веществ сильно не изменяются. При этом снижается уровень лактазы, что приводит к развитию непереносимости молочных продуктов у многих пожилых людей (непереносимость лактозы). Чрезмерный рост определенных бактерий (чрезмерное развитие микрофлоры) с возрастом наблюдается чаще и может вызывать боли, вздутие живота и снижение массы тела. Чрезмерное развитие микрофлоры может также привести к снижению всасывания определенных питательных веществ, таких как витамин В12, железо и кальций.
Поджелудочная железа, печень и желчный пузырь
С возрастом общая масса поджелудочной железы уменьшается, а некоторые ткани замещаются рубцовой тканью (фиброз). Однако эти изменения не уменьшают способность поджелудочной железы вырабатывать ферменты пищеварения и бикарбонат натрия. С возрастом в печени и желчном пузыре происходят многие структурные и микроскопические изменения (см. также Влияние процесса старения на печень).
Толстый кишечник и прямая кишка
Толстый кишечник не претерпевает значимых изменений с возрастом. Прямая кишка несколько увеличивается. Запоры становятся все более распространенными (см. также Запор: главное, что нужно знать пожилым людям) и вызваны многими факторами:
небольшим замедлением продвижения содержимого через толстый кишечник;
умеренным уменьшением сокращений прямой кишки, когда она заполнена калом;
более частым приемом лекарственных препаратов, которые могут вызвать запор;
часто меньшим количеством физических нагрузок или упражнений;
слабостью мышц тазового дна у пожилых женщин.
Слабость мышц тазового дна у пожилых женщин также может способствовать недержанию кала.