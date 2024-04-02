Синдром раздраженного кишечника — это заболевание пищеварительного тракта, которое вызывает рецидивирующую боль в животе и запор или диарею.
Симптомы могут быть различными, но часто включают в себя боль в нижней части живота, вздутие, газы и запор или диарею.
Симптомы синдрома раздраженного кишечника могут быть вызваны различными веществами и эмоциональными факторами.
Врач обычно диагностирует синдром раздраженного кишечника на основании симптомов, но проводит анализы, чтобы исключить другие проблемы.
Изменение питания и лекарственные препараты обычно могут облегчить определенные симптомы.
Синдром раздраженного кишечника (СРК) часто встречается среди населения в целом. СРК — распространенная причина обращения людей к своему лечащему врачу.
СРК представляет собой нарушение перистальтики кишечника, чувствительности нервов в кишечнике или механизма, с помощью которого мозг управляет некоторыми из этих функций. Однако, несмотря на нарушение нормального функционирования, нет никаких структурных аномалий, которые могли бы быть обнаружены с помощью эндоскопа (гибкого зонда с оптической системой), визуализирующих исследований, биопсии или анализов крови. Поэтому СРК диагностируют на основании симптомов и нормальных результатов анализов, если их сделали.
Причины развития синдрома раздраженного кишечника
Причина СРК не ясна. У многих людей с СРК пищеварительный тракт особенно чувствителен к раздражителям. Люди могут испытывать дискомфорт, вызванный кишечными газами или сокращениями, который не доставляет неудобства другим людям. Хотя складывается мнение, что изменения в кишечной перистальтике, возникающие при СРК, связаны с аномальными сокращениями кишечника, не у всех людей с СРК наблюдаются аномальные сокращения, а у многих из тех, у кого они присутствуют, аномальные сокращения не всегда совпадают с появлением симптомов. У некоторых людей симптомы СРК начинаются после эпизода гастроэнтерита.
У некоторых людей симптомы могут быть вызваны высококалорийным питанием или пищей с высоким содержанием жиров.
У других людей симптомы могут обостряться при использовании таких продуктов, как пшеница, молочные продукты, бобовые, шоколад, кофе, чай, некоторые искусственные подсластители, определенные овощи (такие как спаржа или брокколи) или косточковые плоды (такие как абрикосы). Эти продукты содержат углеводы, которые плохо всасываются тонкой кишкой. Углеводы сбраживаются бактериями в кишечнике, вызывая газы, вздутие и спазмы. Поскольку многие продукты питания содержат несколько ингредиентов, могут возникнуть трудности при выявлении конкретного вещества, вызывающего симптомы.
У других людей обострение вызывает слишком быстрый прием пищи или прием пищи после продолжительного голодания (обострение или приступ). Однако эта зависимость часто непостоянна.
Эмоциональные факторы (например, стресс, тревожность, депрессия и страх), вирусные заболевания или гормоны могут вызывать или усиливать обострение СРК.
Симптомы не всегда возникают после воздействия обычного причинного фактора; кроме того, симптомы часто появляются без воздействия какого-либо очевидного причинного фактора. Остается неясным, как все эти причинные факторы связаны с причиной СРК.
Симптомы синдрома раздраженного кишечника
Как правило, СРК развивается у подростков и молодых людей в возрасте старше 20 лет, вызывая периоды обострения симптомов, которые возникают и проходят с нерегулярными интервалами. Начало симптомов СРК в пожилом возрасте возможно, но менее распространено. Обострения почти всегда случаются, когда человек бодрствует, но они редко пробуждают спящего человека.
Симптомы СРК включают боль в животе, связанную с дефекацией или уменьшающуюся после нее. Боль в животе связана с изменением частоты (таким как запор или диарея) или консистенции стула (жидкий или комковатый и твердый). Боль может проявляться в периоды обострения как непрерывная тупая боль или колики, обычно в нижней части живота. Симптомы СРК также могут включать растяжение брюшной полости (вздутие), наличие слизи в кале и ощущение неполного опорожнения после дефекации.
Другие возможные симптомы включают вздутие, газы, тошноту, головные боли, утомляемость, депрессию, тревожность, боль в мышцах, проблемы со сном и трудности с концентрацией внимания.
Диагностика синдрома раздраженного кишечника
Обследование врачом с учетом симптомов пациента
Некоторые лабораторные исследования для выявления других заболеваний
Большинство людей с СРК выглядят здоровыми. Диагноз СРК основан на особенностях симптомов, наблюдаемых у человека. Для диагностики СРК врачи также используют стандартизированные, основанные на симптомах критерии, называемые римскими критериями. Врачи могут также делать анализы для диагностики распространенных заболеваний, которые могут вызывать подобные симптомы, особенно когда людям больше 45 лет или у них присутствуют настораживающие признаки, такие как снижение массы тела, кровотечение из прямой кишки или пожилой возраст.
Врачи используют римские критерии для диагностики СРК у людей, у которых боль в животе наблюдается в течение по меньшей мере 1 дня в неделю в течение последних 3 месяцев, а также имеется 2 или более из следующих симптомов:
Боль, связанная с дефекацией.
Боль, связанная с изменением частоты дефекаций (запор или диарея).
Боль, связанная с изменением в консистенции кала.
В ходе физикального обследования не выявлено ничего необычного, за исключением периодической болезненности в толстой кишке. Врачи могут провести пальцевое исследование прямой кишки, в ходе которого палец в перчатке вводят в прямую кишку человека. Женщинам могут провести обследование органов малого таза.
Врачи обычно выполняют некоторые анализы, например, анализы крови, чтобы отличить СРК от болезни Крона, язвенного колита, онкологических заболеваний (главным образом, у людей старше 45 лет), микроскопического колита, целиакии, а также других заболеваний и инфекций, которые могут вызывать боль в животе и изменения в работе кишечника. Результаты этих анализов у людей с СРК обычно нормальные.
Пожилым людям и людям, у которых наблюдаются необычные для СРК симптомы, например, повышенная температура, кровянистый стул, снижение массы тела и рвота, врачи могут назначить другие исследования, такие как ультразвуковое исследование брюшной полости или иные визуализирующие исследования кишечника. Колоноскопия обычно проводится у людей старше 45 лет, чтобы исключить опухоли или полипы в толстой кишке.
У людей с СРК, особенно в возрасте старше 45 лет, могут развиться другие расстройства пищеварительного тракта (такие как аппендицит, заболевание желчного пузыря, язвы и онкологические заболевания). Если у человека симптомы значительно изменяются, если развиваются новые симптомы или если симптомы не характерны для СРК, может потребоваться дальнейшее тестирование.
Поскольку симптомы СРК могут быть вызваны стрессом и эмоциональными конфликтами, врачи задают вопросы, позволяющие выявить стресс, тревожность или расстройства настроения. Врачи также задают вопросы, чтобы исключить злоупотребление слабительными.
Лечение синдрома раздраженного кишечника
Потребление нормальной диеты и неупотребление пищи, в результате которой образуются газы и диарея
Увеличение потребления клетчатки и воды в случае запора
Иногда лекарственные препараты
Лечение СРК носит индивидуальный характер. Если симптомы вызваны конкретными продуктами питания или типами стресса, их следует по возможности избегать.
У большинства людей, особенно у тех, у кого возникают запоры, регулярная физическая нагрузка помогает обеспечить нормальное функционирование пищеварительного тракта.
Диета
(Для получения дополнительной информации о диете и СРК см. рекомендации Национального института диабета и заболеваний пищеварительной системы).
Многие люди лучше себя чувствуют, принимая меньшее количество пищи чаще, чем принимая большее количество пищи реже (например, 5 или 6 небольших приемов пищи, а не 3 больших приема пищи ежедневно). Следует стараться есть помедленнее. Людям, страдающим вздутием и повышенным газоотделением (метеоризмом), следует избегать бобовых, капусты и других продуктов, которые трудно переваривать.
Симптомы СРК у некоторых людей уменьшаются, когда они ограничивают употребление пищи с высоким содержанием определенных углеводов, которые называются ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы. Совместно эти продукты называются ФОДМИП. ФОДМИП — это углеводы, которые плохо усваиваются и быстро ферментируются бактериями в тонком кишечнике, что приводит к повышенному газообразованию и дискомфорту.
Не следует потреблять в большом количестве сорбит, искусственный подсластитель, который используется в некоторых продуктах и жевательных резинках. Фруктозу, сахар, присутствующий во фруктах, ягодах и некоторых растениях, следует потреблять только в небольших количествах. Людям с СРК, которые не могут переваривать сахар лактозу (что называется непереносимостью лактозы), присутствующий в молоке и других молочных продуктах, следует употреблять молочные продукты только под контролем.
Можно попытаться уменьшить потребление отдельных продуктов, упомянутых выше (по очереди), и отмечать, изменились ли симптомы, или можно попробовать диету с низким содержанием ФОДМИП, в которой ограничены все эти продукты одновременно. Если изменения в рационе питания приводят к уменьшению симптомов, люди могут постепенно повторно вводить продукты, прием которых был ограничен, по одному за раз и наблюдать за своими симптомами.
Питание с низким содержанием жиров помогает некоторым людям, особенно тем, у кого желудок опорожняется слишком медленно или слишком быстро.
Запоры часто удается облегчить, употребляя больше пищи с высоким содержанием клетчатки и больше воды. Пациенты с запорами могут принимать пищевые добавки, содержащие слизь подорожника, с двумя стаканами воды. Увеличение потребления пищевой клетчатки может ухудшить проявление симптомов метеоризма и вздутия. В отдельных случаях метеоризм можно ослабить при переходе на препараты, содержащие искусственную клетчатку (например, метилцеллюлозу или псиллиум).
Лекарственные препараты
Некоторые слабительные довольно безопасны и часто эффективны для людей, страдающих запором. К таким слабительным относятся препараты, которые содержат полиэтиленгликоль, а также стимулирующие слабительные, например, содержащие бисакодил или глицерин. Рецептурные слабительные любипростон, линаклотид, плеканатид и тенапанор также могут облегчить запоры. Прукалоприд — это еще один лекарственный препарат, который влияет на моторику кишечника и может помочь при хроническом запоре.
Антихолинергические препараты, такие как гиосциамин, иногда могут облегчить боль в животе, блокируя спазмы мышц кишечника. Однако эти препараты часто вызывают антихолинергические побочные эффекты (см. боковую панель Антихолинергический: что это значит?), такие как сухость во рту, затуманенное зрение или трудности при мочеиспускании.
Противодиарейные препараты, такие как дифеноксилат или лоперамид, помогают людям с диареей. Элуксадолин — это другой лекарственный препарат, который может назначаться некоторым людям с тяжелой диареей, вызванной СРК.
Антибиотик рифаксимин может назначаться для облегчения симптомов диареи, вздутия и боли в животе.
Алосетрон иногда используется для лечения диареи у пожилых женщин, у которых неэффективны другие лекарственные препараты. Однако, поскольку была установлена связь этого препарата с повышенным риском ишемического колита, его применение в США ограничено.
Некоторые антидепрессанты помогают облегчить симптомы боли в животе, а также диареи и вспучивания у многих людей. Длительное использование определенных антидепрессантов, таких как нортриптилин или дезипрамин, часто полезно. Антидепрессанты могут не только облегчить боль и другие симптомы, но также могут помочь облегчить проблемы со сном и депрессию или тревожность.
Могут назначаться пробиотики, которые представляют собой бактерии, присутствующие в организме в естественных условиях, стимулирующие рост полезных бактерий.
Ароматические масла, такие как масло перечной мяты, часто помогают облегчить боль, вызванную спазмами, у некоторых людей.
Другие виды лечения
Методики модификации поведения (такие как когнитивно-поведенческая терапия), психотерапия и гипнотерапия (гипноз) могут помочь некоторым людям с СРК.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Международный фонд по функциональным желудочно-кишечным расстройствам (International Foundation for Functional Gastrointestinal Disorders, IFFGD): Образование, помощь и поддержка людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
Национальные институты здравоохранения (National Institutes of Health, NIH): Продукты питания, диета (в том числе диета с низким содержанием ФОДМИП) и информация о питании при синдроме раздраженного кишечника