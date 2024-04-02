Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Причина СРК не ясна. У многих людей с СРК пищеварительный тракт особенно чувствителен к раздражителям. Люди могут испытывать дискомфорт, вызванный кишечными газами или сокращениями, который не доставляет неудобства другим людям. Хотя складывается мнение, что изменения в кишечной перистальтике, возникающие при СРК, связаны с аномальными сокращениями кишечника, не у всех людей с СРК наблюдаются аномальные сокращения, а у многих из тех, у кого они присутствуют, аномальные сокращения не всегда совпадают с появлением симптомов. У некоторых людей симптомы СРК начинаются после эпизода гастроэнтерита.

У некоторых людей симптомы могут быть вызваны высококалорийным питанием или пищей с высоким содержанием жиров.

У других людей симптомы могут обостряться при использовании таких продуктов, как пшеница, молочные продукты, бобовые, шоколад, кофе, чай, некоторые искусственные подсластители, определенные овощи (такие как спаржа или брокколи) или косточковые плоды (такие как абрикосы). Эти продукты содержат углеводы, которые плохо всасываются тонкой кишкой. Углеводы сбраживаются бактериями в кишечнике, вызывая газы, вздутие и спазмы. Поскольку многие продукты питания содержат несколько ингредиентов, могут возникнуть трудности при выявлении конкретного вещества, вызывающего симптомы.

У других людей обострение вызывает слишком быстрый прием пищи или прием пищи после продолжительного голодания (обострение или приступ). Однако эта зависимость часто непостоянна.

Эмоциональные факторы (например, стресс, тревожность, депрессия и страх), вирусные заболевания или гормоны могут вызывать или усиливать обострение СРК.

Симптомы не всегда возникают после воздействия обычного причинного фактора; кроме того, симптомы часто появляются без воздействия какого-либо очевидного причинного фактора. Остается неясным, как все эти причинные факторы связаны с причиной СРК.