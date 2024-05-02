Регургитация — это отрыгивание пищи из пищевода или желудка, которое не сопровождается тошнотой или сильными сокращениями мышц стенки живота. Руминация — это регургитация без очевидной физической причины.
Регургитация и руминация не вызывают тошноты, боли или затрудненного глотания.
регургитация;
Кольцевидная мышца (сфинктер) между желудком и пищеводом обычно помогает предотвратить регургитацию.
Регургитация материала, имеющего кислый или горький вкус, может произойти в результате поступления кислоты из желудка.
Регургитация безвкусной жидкости, содержащей слизь или непереваренную пищу, может произойти в результате сужения (стриктуры) или блокады пищевода, или в результате аномального образования мешочка на пищеводе, называемом дивертикулом Ценкера. Блокада может возникнуть в результате повреждения пищевода кислотой, проглатывания едких веществ, рака пищевода или нарушения контроля нервов, что нарушает координацию между пищеводом и его сфинктером в отверстии, ведущем к желудку (ахалазия).
Руминация
Регургитация иногда происходит без очевидной физической причины. Такую регургитацию называют руминацией (жеванием жвачки).
При жевании жвачки небольшие количества пищи извергаются из желудка, обычно через 15–30 минут после еды. Извергнутый материал часто попадает в рот, где человек может его снова пережевать и повторно проглотить.
Руминация (жевание жвачки) обычно происходит непроизвольно. Однако для некоторых людей это расстройство, вероятно, является приобретенной привычкой и может быть частью расстройства пищевого поведения. Некоторые люди могут сознательно открывать нижний пищеводный сфинктер и проталкивать содержимое желудка в пищевод и горло, увеличивая давление в желудке за счет ритмического сокращения и расслабления диафрагмы (мышцы, отделяющей грудную клетку от брюшной полости и отвечающей за вдох).
Жевание жвачки распространено среди младенцев. У взрослых жевание жвачки чаще всего встречается среди людей с эмоциональными расстройствами, особенно в периоды стресса.
Диагностика регургитации и руминации
Обследование врачом
Иногда эндоскопия, исследование моторики пищевода или и то, и другое
Руминация обычно диагностируется на основании наблюдения.
Врачи иногда обследуют пищевод и желудок с помощью гибкой трубки (эндоскопия), чтобы исключить непроходимость (блокаду) пищевода или дивертикул Ценкера.
Иногда врачи могут провести исследование моторики пищевода под названием эзофагоманометрия. При изучении двигательной функции люди глотают тонкий катетер, содержащий несколько датчиков давления. По мере того, как люди проглатывают катетер, датчики давления показывают, происходит ли нормальное сжатие пищевода и расслабляется ли нижняя часть пищевода нормальным образом.
Могут быть проведены и другие анализы, чтобы определить, не слишком ли медленно опорожняется желудок.
Лечение регургитации и руминации
Методы поведенческой терапии
При руминации могут помочь поведенческие методики, такие как релаксация, биологическая обратная связь, или обучение использованию диафрагмы вместо грудной клетки для дыхания.
Для расслабления мышц используется препарат под названием баклофен, который могут назначать некоторым людям.
Некоторым людям может помочь обследование психиатра.