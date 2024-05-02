Регургитация и руминация

Регургитация иногда происходит без очевидной физической причины. Такую регургитацию называют руминацией (жеванием жвачки).

При жевании жвачки небольшие количества пищи извергаются из желудка, обычно через 15–30 минут после еды. Извергнутый материал часто попадает в рот, где человек может его снова пережевать и повторно проглотить.

Руминация (жевание жвачки) обычно происходит непроизвольно. Однако для некоторых людей это расстройство, вероятно, является приобретенной привычкой и может быть частью расстройства пищевого поведения. Некоторые люди могут сознательно открывать нижний пищеводный сфинктер и проталкивать содержимое желудка в пищевод и горло, увеличивая давление в желудке за счет ритмического сокращения и расслабления диафрагмы (мышцы, отделяющей грудную клетку от брюшной полости и отвечающей за вдох).

Жевание жвачки распространено среди младенцев. У взрослых жевание жвачки чаще всего встречается среди людей с эмоциональными расстройствами, особенно в периоды стресса.