Потеря аппетита (анорексия) подразумевает, что чувство голода отсутствует и у человека нет желания принимать пищу. Напротив, человек с нарушением пищевого поведения, таким как нейрогенная анорексия или нейрогенная булимия, испытывает чувство голода, но ограничивает рацион питания или вызывает рвоту после еды вследствие чрезвычайной озабоченности по поводу увеличения массы тела.

Краткий период анорексии обычно сопровождает почти все внезапные (острые) заболевания. Длительная (хроническая) анорексия обычно встречается только у людей с серьезным основным заболеванием, таким как онкологические заболевания, СПИД, хроническое заболевание легких, тяжелая сердечная, почечная или печеночная недостаточность. Анорексию также могут вызывать расстройства, воздействующие на ту часть мозга, которая контролирует аппетит.

Анорексия распространена среди умирающих людей.

Анорексию вызывают некоторые лекарственные препараты, такие как дигоксин, флуоксетин, хинидин и гидралазин.

Чаще всего анорексия развивается у человека с известным основным заболеванием. Хроническая анорексия с невыясненной причиной — это сигнал для врача о том, что что-то обстоит не так. Подробная оценка присутствующих у человека симптомов и полное физикальное обследование часто подсказывают причину и помогают врачу решить, какие анализы необходимы.

Основные причины лечатся по мере возможности. Шаги, которые могут помочь увеличить желание человека принимать пищу, включают в себя доступ к любимым продуктам, свободный график приема пищи, и, если человек желает, небольшое количество алкогольных напитков за 30 минут до еды. В определенных ситуациях врачи могут использовать лекарственные препараты, такие как ципрогептадин, низкие дозы кортикостероидов, мегестрол и дронабинол, чтобы помочь стимулировать аппетит.