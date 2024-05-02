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Общие сведения о симптомах расстройств пищеварения

Авторы:Jonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено мая 2024
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    Расстройства, затрагивающие пищеварительную (желудочно-кишечную) систему, называют расстройствами пищеварения. Некоторые расстройства затрагивают одновременно несколько частей пищеварительной системы, тогда как другие затрагивают только отдельную часть или орган.

    Некоторые симптомы зачастую указывают на расстройство пищеварения, например:

    Более общие симптомы, такие как боль в животе (см. также Хроническая и рецидивирующая боль в животе), вздутие живота (метеоризм), потеря аппетита и тошнота, могут указывать на расстройство пищеварения или на другой вид нарушений. Боль в груди или в спине обычно предполагает другой вид расстройства, но иногда вызвана расстройством пищеварения.

    «Несварение желудка» — это неопределенный термин, который различные люди используют для обозначения разных явлений. Этот термин охватывает широкий диапазон симптомов, таких как диспепсия, тошнота и рвота, регургитация и ощущение кома в горле (ощущение комка).

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.