Общие сведения о симптомах расстройств пищеварения

Расстройства, затрагивающие пищеварительную (желудочно-кишечную) систему, называют расстройствами пищеварения. Некоторые расстройства затрагивают одновременно несколько частей пищеварительной системы, тогда как другие затрагивают только отдельную часть или орган.

Некоторые симптомы зачастую указывают на расстройство пищеварения, например:

Более общие симптомы, такие как боль в животе (см. также Хроническая и рецидивирующая боль в животе), вздутие живота (метеоризм), потеря аппетита и тошнота, могут указывать на расстройство пищеварения или на другой вид нарушений. Боль в груди или в спине обычно предполагает другой вид расстройства, но иногда вызвана расстройством пищеварения.

«Несварение желудка» — это неопределенный термин, который различные люди используют для обозначения разных явлений. Этот термин охватывает широкий диапазон симптомов, таких как диспепсия, тошнота и рвота, регургитация и ощущение кома в горле (ощущение комка).