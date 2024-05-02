Комок в горле

При фактическом отсутствии каких-либо новообразований и затрудненного глотания у некоторых людей возникает ощущение наличия опухоли или новообразования в горле. Его называют ощущением кома или истерическим комом (что не означает, что у человека истерия).
Причины ощущения уплотнения в горле
Врачи не знают наверняка, что вызывает ощущение кома. Оно может быть обусловлено повышенной мышечной ригидностью в мышцах горла или чуть ниже горла или может также развиться вследствие желудочно-пищеводного рефлюкса. Ощущение иногда возникает, когда люди испытывают определенные эмоции, такие как скорбь или гордость, но часто не зависит от таких чувств.
Ощущение кома не опасно и не вызывает осложнений. Однако ощущение кома иногда можно перепутать с определенными более серьезными расстройствами, воздействующими на пищевод. Такие расстройства включают эозинофильный эзофагит, перепонки в верхнем отделе пищевода, спазм пищевода, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), заболевания мышц, такие как миастения гравис, миотоническая дистрофия или аутоиммунный миозит, а также опухоли в области шеи или в верхнем отделе грудной клетки. Такие расстройства обычно воздействуют на глотание и/или вызывают другие симптомы, помимо ощущения опухоли.
Обследование при уплотнении в горле
Людям с ощущением кома редко требуется немедленное посещение врача. Следующая информация поможет вам решить, следует ли вам обращаться к врачу. Также вы узнаете, как именно проходит обследование.
Настораживающие признаки
У людей с ощущением кома в горле определенные симптомы и особенности указывают на наличие другого расстройства и служат основанием для беспокойства. Они включают:
Боль в шее или горле
потеря веса.
Внезапное появление
Боль, удушье или трудности при глотании (дисфагия)
Сплевывание (отрыгивание) пищи
мышечная слабость;
Опухоль на шее, которая заметна или пальпируется
Прогрессирующее усиление симптомов
Когда обращаться к врачу
Людям с настораживающими признаками следует посетить врача в течение нескольких дней или недель. Тем, у кого настораживающие признаки отсутствуют, следует позвонить своему врачу. В зависимости от степени тяжести и природы ощущения, врачи могут посоветовать людям подождать, чтобы посмотреть, как симптомы развиваются, или могут предложить удобное для обоих время для визита.
Что делает врач
В первую очередь врач изучает медицинский анамнез пациента и расспрашивает о симптомах, а затем проводит физикальное обследование. Результаты сбора анамнеза и проведения физикального обследования помогают врачу определить, необходимо ли проводить дальнейшее обследование и анализы, и если да, то какие именно.
Сбор анамнеза позволяет отличить ощущение кома от затрудненного глотания, которое указывает на структурное или двигательное нарушение (нарушение моторной функции) горла или пищевода. Врачи просят, чтобы люди четко описали свои симптомы, особенно их связь с глотанием (такие как ощущение прилипания пищи) и эмоциональными явлениями. Они также ищут любые другие настораживающие признаки.
Физикальное обследование направлено на обследование рта и шеи. Врачи осматривают и прощупывают дно рта и шею на наличие новообразований. Врачи обследуют горло с помощью тонкого, гибкого зонда для визуального исследования, чтобы проверить заднюю стенку горла и голосовой аппарат. Врачи также наблюдают за тем, как человек глотает воду и твердую пищу, например, крекеры.
Настораживающие признаки или аномальные результаты, выявленные в ходе обследования, указывают на механическое или двигательное расстройство глотания. Хронические симптомы, возникающие у людей во время приступов скорби, которые могут быть облегчены плачем, указывают на ощущение кома.
Проведение анализов
Ощущение кома, скорее всего, присутствует у людей, у которых симптомы не связаны с глотанием, отсутствуют настораживающие признаки (особенно отсутствует боль или затруднения при глотании) и результаты обследования (в том числе глотания под наблюдением врача) находятся в пределах нормы. Таким людям проведение анализов обычно не требуется.
Если диагноз неясный, присутствуют настораживающие признаки или врач не может надлежащим образом обследовать горло, проводят тестирование глотания (см. проверка затрудненного глотания). Обычные тесты включают оценку глотания, простую или видео эзофагографию, измерение времени глотания, рентгенографию органов грудной клетки и манометрию пищевода.
Лечение уплотнения в горле
Ощущение кома не требует приема каких-либо лекарственных препаратов. Иногда все, что необходимо — это помочь людям понять, что ощущение кома связано с определенными состояниями.
Если фоновая депрессия, тревожность или другое поведенческое расстройство ухудшает имеющиеся у людей симптомы, врачи могут назначить антидепрессанты или направить людей к психологу или психиатру.
Ключевые моменты
Симптомы ощущения кома не связаны с глотанием.
Проведение анализов необходимо, если у людей симптомы связаны с глотанием, имеются аномальные результаты физикального обследования или присутствуют настораживающие признаки.