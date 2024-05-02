Комок в горле

В первую очередь врач изучает медицинский анамнез пациента и расспрашивает о симптомах, а затем проводит физикальное обследование. Результаты сбора анамнеза и проведения физикального обследования помогают врачу определить, необходимо ли проводить дальнейшее обследование и анализы, и если да, то какие именно.

Сбор анамнеза позволяет отличить ощущение кома от затрудненного глотания, которое указывает на структурное или двигательное нарушение (нарушение моторной функции) горла или пищевода. Врачи просят, чтобы люди четко описали свои симптомы, особенно их связь с глотанием (такие как ощущение прилипания пищи) и эмоциональными явлениями. Они также ищут любые другие настораживающие признаки.

Физикальное обследование направлено на обследование рта и шеи. Врачи осматривают и прощупывают дно рта и шею на наличие новообразований. Врачи обследуют горло с помощью тонкого, гибкого зонда для визуального исследования, чтобы проверить заднюю стенку горла и голосовой аппарат. Врачи также наблюдают за тем, как человек глотает воду и твердую пищу, например, крекеры.

Настораживающие признаки или аномальные результаты, выявленные в ходе обследования, указывают на механическое или двигательное расстройство глотания. Хронические симптомы, возникающие у людей во время приступов скорби, которые могут быть облегчены плачем, указывают на ощущение кома.