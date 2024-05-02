Диарея у взрослых

Обычно кал содержит 60–90 % воды. Диарея возникает, когда из кала не удалено достаточное количество воды, что делает кал рыхлым и плохо сформированным. Кал может содержать слишком много воды, если он:

Слишком быстро проходит через пищеварительный тракт

Содержит определенные вещества, препятствующие всасыванию воды в толстой кишке

Содержит избыток воды, выделяемой кишечником

Быстрое прохождение (пассаж) кала является наиболее распространенной причиной диареи. Чтобы кал имел нормальную консистенцию, он должен оставаться в толстой кишке в течение определенного времени. Кал, проходящий через толстую кишку слишком быстро, водянистый.

Различные заболевания и способы их лечения могут уменьшать время нахождения кала в толстой кишке.

Повышенная активность щитовидной железы (гипертиреоз).

Синдром Золлингера-Эллисона (заболевание, сопровождающееся повышенной выработки кислоты опухолью).

Хирургическое удаление части желудка, тонкой или толстой кишки либо желчного пузыря (холецистэктомия).

Хирургическое шунтирование (обход части кишечника).

Воспалительные заболевания кишечника (такие как язвенный колит).

Лекарственные препараты, такие как антациды, содержащие магний, слабительные средства, простагландины, серотонин и даже кофеин.

Многие продукты, особенно кислые или с очень высоким содержанием сахара (такие как вафли или кленовый сироп), могут увеличивать скорость продвижения каловых масс (см. таблицу Продукты и напитки, способные вызвать диарею). Некоторые люди не переносят определенные продукты и страдают диареей после употребления этих продуктов.

Стресс и тревожность также являются распространенными причинами.

Осмотическая диарея возникает, когда определенные вещества, которые не могут всасываться через стенку толстой кишки, остаются в кишечнике. Эти вещества приводят к тому, что в кале остается избыточное количество воды, вызывая диарею.

Осмотическую диарею могут вызывать определенные продукты (напр., некоторые фрукты и бобовые) и заменители сахара в диетических продуктах, конфетах и жевательной резинке (напр., гекситол, сорбит и маннитол).

Кроме того, к осмотической диарее может привести недостаточность лактазы. Лактаза — это фермент, обычно находящийся в тонкой кишке, который превращает лактозу (молочный сахар) в глюкозу и галактозу, которые могут всасываться и поступать в кровоток. Когда люди с недостаточностью лактазы пьют молоко или едят молочные продукты, лактоза не расщепляется. Когда лактоза накапливается в кишечнике, она вызывает осмотическую диарею — нарушение, называемое непереносимостью лактозы. Степень тяжести осмотической диареи зависит от количества потребляемого осмотического вещества. Диарея прекращается вскоре после того, как человек прекращает употреблять это вещество.

Кровь в пищеварительном тракте также действует как осмотическое средство и приводит к образованию черного, дегтеобразного кала.

Другая причина осмотической диареи — размножение нормальных кишечных бактерий или рост бактерий, обычно не обнаруживаемых в кишечнике.

Антибиотики могут вызывать осмотическую диарею за счет уничтожения нормальных бактерий кишечника (см., например, колит, вызванный Clostridioides difficile).

Секреторная диарея наблюдается в случаях, когда тонкая и толстая кишки выделяют соли (особенно хлористый натрий) и воду в кал.

Эти выделения могут быть вызваны определенными токсинами, например, токсином, который вырабатывается возбудителем холеры, или при некоторых вирусных инфекциях. Выделения могут также быть вызваны определенными бактериальными (например, Campylobacter) и паразитарными (например, Cryptosporidium) инфекциями. Диарея может быть обильной — больше 1 литра кала в час при холере.

Другие вещества, вызывающие выделение соли и воды, включают определенные слабительные, такие как касторовое масло, и желчные кислоты (которые могут накапливаться после хирургического вмешательства с целью удаления части тонкой кишки).

Определенные редкие опухоли, такие как карциноиды, гастриномы и ВИПомы, также могут вызывать секреторную диарею, так же как и некоторые полипы.

Воспалительная диарея возникает, когда слизистая оболочка толстой кишки воспаляется, изъязвляется или наполняется кровью и выделяет белки, кровь, слизь и другие жидкости, что увеличивает объем и жидкое содержимое кала. Этот тип диареи может быть вызван многими заболеваниями, включая язвенный колит, болезнь Крона, туберкулез и злокачественные опухоли, такие как лимфома и аденокарцинома. При поражениях слизистой оболочки прямой кишки люди часто испытывают потребность срочной дефекации и часто опорожняют кишечник, потому что воспаленная прямая кишка более чувствительна к расширению (растяжению) калом.

Диарея, вызванная нарушением всасывания, характеризуется жиром или смазкой в стуле и масляным ободком в унитазе после слива. Нарушение всасывания солей желчных кислот, которое может возникнуть в результате определенных расстройств, может вызвать диарею, стимулируя выделение воды и электролита. Кал имеет зеленый или оранжевый цвет.