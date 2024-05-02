Диарея у взрослых

Диарея — это увеличение объема, водянистости или частоты дефекаций.
Сама по себе частота дефекаций не является отличительной особенностью диареи. Некоторые люди обычно опорожняют кишечник 3–5 раз в сутки. У тех, кто потребляет большое количество овощей (клетчатки), может образоваться более 1/2 килограмма кала в сутки, однако в этих случаях кал хорошо сформированный и не водянистый.
Диарея часто сопровождается газоотделением, мышечными спазмами, позывами на дефекацию, а также тошнотой и рвотой в случае, если диарея вызвана инфекционным микроорганизмом или токсичным веществом.
(См. также Диарея у детей).
Осложнения
Диарея может привести к обезвоживанию и потере электролитов из крови, таких как натрий, калий, магний, хлорид и бикарбонат. В случае потери больших количеств жидкости и электролитов человек испытывает слабость, а артериальное давление может понизиться достаточно для того, чтобы привести к потере сознания (обмороку), расстройствам сердечного ритма (аритмии) и другим серьезным расстройствам. Особому риску подвержены очень молодые, очень старые, ослабленные люди и люди с очень тяжелой диареей.
Причины диареи
Причины диареи могут быть различными, в зависимости от того, как долго продолжалась диарея (см. таблицу Некоторые причины и особенности диареи).
Наиболее распространенные причины острой диареи (продолжающейся менее 4 дней):
Вирусная, бактериальная или паразитарная инфекция (гастроэнтерит)
Побочные эффекты лекарственных препаратов
Наиболее распространенные причины хронической диареи (продолжающейся более 4 недель)
Побочные эффекты лекарственных препаратов
Диарея, продолжающаяся более 4 недель, может быть затяжным случаем острой диареи или ранней стадией расстройства, вызывающего хроническую диарею.
Классификация
Обычно кал содержит 60–90 % воды. Диарея возникает, когда из кала не удалено достаточное количество воды, что делает кал рыхлым и плохо сформированным. Кал может содержать слишком много воды, если он:
Слишком быстро проходит через пищеварительный тракт
Содержит определенные вещества, препятствующие всасыванию воды в толстой кишке
Содержит избыток воды, выделяемой кишечником
Быстрое прохождение (пассаж) кала является наиболее распространенной причиной диареи. Чтобы кал имел нормальную консистенцию, он должен оставаться в толстой кишке в течение определенного времени. Кал, проходящий через толстую кишку слишком быстро, водянистый.
Различные заболевания и способы их лечения могут уменьшать время нахождения кала в толстой кишке.
Повышенная активность щитовидной железы (гипертиреоз).
Синдром Золлингера-Эллисона (заболевание, сопровождающееся повышенной выработки кислоты опухолью).
Хирургическое удаление части желудка, тонкой или толстой кишки либо желчного пузыря (холецистэктомия).
Хирургическое шунтирование (обход части кишечника).
Воспалительные заболевания кишечника (такие как язвенный колит).
Лекарственные препараты, такие как антациды, содержащие магний, слабительные средства, простагландины, серотонин и даже кофеин.
Многие продукты, особенно кислые или с очень высоким содержанием сахара (такие как вафли или кленовый сироп), могут увеличивать скорость продвижения каловых масс (см. таблицу Продукты и напитки, способные вызвать диарею). Некоторые люди не переносят определенные продукты и страдают диареей после употребления этих продуктов.
Стресс и тревожность также являются распространенными причинами.
Осмотическая диарея возникает, когда определенные вещества, которые не могут всасываться через стенку толстой кишки, остаются в кишечнике. Эти вещества приводят к тому, что в кале остается избыточное количество воды, вызывая диарею.
Осмотическую диарею могут вызывать определенные продукты (напр., некоторые фрукты и бобовые) и заменители сахара в диетических продуктах, конфетах и жевательной резинке (напр., гекситол, сорбит и маннитол).
Кроме того, к осмотической диарее может привести недостаточность лактазы. Лактаза — это фермент, обычно находящийся в тонкой кишке, который превращает лактозу (молочный сахар) в глюкозу и галактозу, которые могут всасываться и поступать в кровоток. Когда люди с недостаточностью лактазы пьют молоко или едят молочные продукты, лактоза не расщепляется. Когда лактоза накапливается в кишечнике, она вызывает осмотическую диарею — нарушение, называемое непереносимостью лактозы. Степень тяжести осмотической диареи зависит от количества потребляемого осмотического вещества. Диарея прекращается вскоре после того, как человек прекращает употреблять это вещество.
Кровь в пищеварительном тракте также действует как осмотическое средство и приводит к образованию черного, дегтеобразного кала.
Другая причина осмотической диареи — размножение нормальных кишечных бактерий или рост бактерий, обычно не обнаруживаемых в кишечнике.
Антибиотики могут вызывать осмотическую диарею за счет уничтожения нормальных бактерий кишечника (см., например, колит, вызванный Clostridioides difficile).
Секреторная диарея наблюдается в случаях, когда тонкая и толстая кишки выделяют соли (особенно хлористый натрий) и воду в кал.
Эти выделения могут быть вызваны определенными токсинами, например, токсином, который вырабатывается возбудителем холеры, или при некоторых вирусных инфекциях. Выделения могут также быть вызваны определенными бактериальными (например, Campylobacter) и паразитарными (например, Cryptosporidium) инфекциями. Диарея может быть обильной — больше 1 литра кала в час при холере.
Другие вещества, вызывающие выделение соли и воды, включают определенные слабительные, такие как касторовое масло, и желчные кислоты (которые могут накапливаться после хирургического вмешательства с целью удаления части тонкой кишки).
Определенные редкие опухоли, такие как карциноиды, гастриномы и ВИПомы, также могут вызывать секреторную диарею, так же как и некоторые полипы.
Воспалительная диарея возникает, когда слизистая оболочка толстой кишки воспаляется, изъязвляется или наполняется кровью и выделяет белки, кровь, слизь и другие жидкости, что увеличивает объем и жидкое содержимое кала. Этот тип диареи может быть вызван многими заболеваниями, включая язвенный колит, болезнь Крона, туберкулез и злокачественные опухоли, такие как лимфома и аденокарцинома. При поражениях слизистой оболочки прямой кишки люди часто испытывают потребность срочной дефекации и часто опорожняют кишечник, потому что воспаленная прямая кишка более чувствительна к расширению (растяжению) калом.
Диарея, вызванная нарушением всасывания, характеризуется жиром или смазкой в стуле и масляным ободком в унитазе после слива. Нарушение всасывания солей желчных кислот, которое может возникнуть в результате определенных расстройств, может вызвать диарею, стимулируя выделение воды и электролита. Кал имеет зеленый или оранжевый цвет.
Продукты и напитки, способные вызвать диарею
Продукты или напитки
Ингредиент, вызывающий диарею
Жевательная резинка без сахара, мятная карамель, сладкая вишня или слива
Гекситол, сорбит или маннитол
Яблочный сок, грушевый сок, виноград, мед, финики, орехи, инжир, безалкогольные напитки (особенно с фруктовым вкусом), сливы, вафли или кленовый сироп
Фруктоза
Молоко, мороженое, йогурт или мягкий сыр
Лактоза
Кофе, чай, напитки на основе колы или некоторые безрецептурные средства от головной боли
Кофеин
Обследование при диарее
Не каждый случай диареи требует немедленного обследования врачом. Следующая информация поможет вам решить, следует ли вам обращаться к врачу. Также вы узнаете, как именно проходит обследование.
Настораживающие признаки
Некоторые результаты исследований указывают на более серьезную причину диареи.
Кровь или гной в кале
лихорадка
Признаки обезвоживания (такие как снижение мочеиспускания, летаргия или апатичность, чрезвычайная жажда и сухость во рту)
Хроническая диарея
Диарея ночью
потеря веса;
Когда обращаться к врачу
Те, у кого имеются настораживающие признаки наличия крови или гноя в кале, повышенной температуры или обезвоживания, должны немедленно обратиться к врачу; то же должны сделать люди, испытывающие сильную боль в животе. Таким людям могут потребоваться немедленные анализы, лечение и, иногда, госпитализация.
Если единственным настораживающим признаком является хроническая или ночная диарея или снижение массы тела, следует посетить врача в течение недели или около того.
Люди, у которых отсутствуют настораживающие признаки, должны позвонить врачу, если диарея продолжается больше 72 часов. В зависимости от других присутствующих у человека симптомов, возраста и анамнеза, врач может рекомендовать пройти обследование, попробовать лечение в домашних условиях или использовать безрецептурные препараты (см. лечение диареи).
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину диареи и на анализы, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и особенности диареи).
Врач начинает с вопроса о том, как долго продолжалась диарея, насколько тяжелой она была, а также есть ли у друзей, членов семьи или других лиц, с которыми контактировал больной, диарея в настоящее время.
Другие важные вопросы касаются следующего:
Обстоятельства, при которых она началась (включая недавние поездки, принимаемую пищу и источники воды)
Употребление лекарственных препаратов (включая любые антибиотики в течение предыдущих 3 месяцев)
Боль в животе или рвота
Частота и время дефекаций
Изменения характеристик кала (например, наличие крови, гноя, жира или смазки, а также слизи и изменение цвета или консистенции)
Изменение массы тела или аппетита
Ощущение острых позывов на опорожнение кишечника или потребность постоянного опорожнения кишечника
Физикальное обследование начинается с оценки врачом статуса гидратации человека. Проводится полное обследование брюшной полости, а также пальцевое исследование прямой кишки для проверки на наличие крови.
Некоторые причины и особенности диареи
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Острый (менее 4 дней)†
Гастроэнтерит, вызванный вирусами, бактериями или паразитами‡
Часто рвота
В редких случаях повышенная температура или кровь в кале
Отсутствие боли или минимальная боль в животе (кроме случаев рвоты)
Иногда недавний контакт с инфицированными людьми (например, в детском саду, в лагере или в круизе), с животными в контактном зоопарке (когда может произойти инфицирование Escherichia coli [E. coli] ) или с рептилиями (когда может произойти инфицирование бактериями Salmonella)
Иногда недавнее потребление недоваренных, зараженных продуктов питания или зараженной воды
Обследование врачом
Иногда обследование и анализ кала
Диарея, начавшаяся внезапно, часто вместе с рвотой, в течение 4–8 часов после употребления зараженных продуктов питания
Часто присутствует у других людей
Обычно продолжается 12–24 часа
Обследование врачом
Побочные эффекты лекарственных препаратов‡ (включая антибиотики, многие препараты для химиотерапии рака, колхицин и хинин/хинидин)
Недавнее применение лекарственного препарата, вызывающего диарею
Часто нет других симптомов
Обследование врачом
Иногда анализы на токсины Clostridioides difficile (этот микроорганизм иногда называется C. diff) в стуле
Хроническая (4 недели или более)
Пищевые факторы, такие как:
Диарея только после потребления вещества, способного вызвать диарею
Вздутие живота и газы (метеоризм)
Приступообразная диарея
Обследование врачом
Иногда дыхательный тест для обнаружения водорода, что указывает на наличие непереваренной пищи
Осмотр и анализ кала на наличие неусвоенных углеводов
Периодическая диарея, связанная с болью в животе
Часто диарея, чередующаяся с запорами
Нет кровотечения, снижения массы тела или повышенной температуры
Обычно начинается у подростков или молодых людей в возрасте около 20 лет
Симптомы обычно присутствуют более 12 недель
Изменения частоты дефекаций или консистенции кала
Обследование врачом
Иногда анализы крови и колоноскопия
Воспалительные заболевания кишечника, в частности:
Кровь в стуле, судорожные боли в животе, потеря массы тела и аппетита
Иногда артрит, сыпь, язвы в полости рта и разрывы в прямой кишке
Колоноскопия
КТ или МРТ
Анализы стула
Нарушения всасывания, в частности:
Светлый, мягкий, объемный и необычно неприятно пахнущий стул, который может быть маслянистым на вид
Вздутие живота и метеоризм
потеря веса;
Что касается тропической спру, длительное (более 1 месяца) пребывание в тропической стране
Что касается недостаточности поджелудочной железы, обычно у человека с расстройством поджелудочной железы (таким как хронический панкреатит или кистозный фиброз)
Анализы для определения количества жира в образцах кала, собранных в течение нескольких дней
При подозрении на целиакию, анализы крови для измерения уровня антител, вырабатываемых, когда люди с целиакией потребляют продукты, содержащие глютен
Биопсия тонкой кишки в случае целиакии и тропической спру, особенно в случае целиакии
Определенные опухоли
Что касается рака толстой кишки, иногда наличие крови в кале, снижение диаметра кала и снижение массы тела
Что касается эндокринных опухолей, различные симптомы, включая боль или спазмы в животе, приливы крови и обильную водянистую диарею
Анализы крови
Колоноскопия
Часто нервозность, сложность переносить жару, утомляемость, сильное сердцебиение, снижение массы тела и учащенное сердцебиение
Анализы крови
Хирургическое вмешательство на желудке или кишечнике (такое как обходной желудочный анастомоз в случае снижения массы тела или удаление значительной части кишечника)
Очевидное недавнее хирургическое вмешательство
Обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Диарея продолжительностью от 1 до 4 недель может быть затяжным случаем острой диареи или ранней стадией заболевания, вызывающего хроническую диарею.
‡ Некоторые инфекции и определенные лекарственные препараты могут также вызывать хроническую диарею.
КТ — компьютерная томография; ВИЧ — вирус иммунодефицита человека; МРТ — магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Необходимость в анализах зависит от того, что выяснится во время сбора анамнеза и физикального обследования (см. таблицу Некоторые причины и особенности диареи).
Острую водянистую диарею (продолжающуюся менее 4 дней) без настораживающих признаков обычно вызывает вирусная инфекция, и для людей, у которых отсутствуют другие симптомы, проведение анализов не требуются. Для людей с острой диареей, у которых присутствуют настораживающие признаки обезвоживания, крови в кале, повышенной температуры или сильной боли в животе, обычно необходимо проведение анализов, особенно у очень молодых или очень старых людей. Этим людям врачи выполняют анализы крови для обнаружения отклонений от нормы в показателях крови и электролитов и анализы кала для обнаружения крови, маркеров воспаления и наличия инфекционных микроорганизмов (таких как Campylobacter, Yersinia, амебы, Giardia и Cryptosporidium). Некоторые причины инфекции обнаруживаются в результате микроскопического исследования, тогда как для других необходимо проведение посева (рост микроорганизмов в лаборатории) или специальные ферментные анализы (например, Shigella или Giardia). Если человек принимал антибиотики в течение последних 2–3 месяцев, врач может проверить кал на наличие токсина Clostridioides difficile (C. diff) . Проведение колоноскопии обычно не требуется.
В случае диареи, продолжающейся более 4 недель (более 1–3 недель у людей с ослабленной иммунной системой или у людей, которые выглядят тяжелобольными), проводят подобные анализы. Кроме того, врач может проверить кал, включая анализ на наличие жира (симптом нарушения всасывания), выполнить анализы крови и провести колоноскопию, чтобы исследовать слизистую прямой кишки и толстой кишки и собрать образцы для анализа на наличие инфекции. Тем, у кого симптомы кажутся связанными с диетой, может быть проведен дыхательный тест для обнаружения водорода, указывающего на то, что у них не всасываются углеводы. Иногда проводят биопсию (забор образца ткани для микроскопического исследования) слизистой оболочки прямой кишки для выявления воспалительного заболевания кишечника. Иногда определяют суточный объем кала. Если врач подозревает наличие определенных опухолей, может потребоваться проведение визуализирующих исследований, таких как компьютерно-томографическая (КТ) энтерография. Если врачи по-прежнему не уверены в диагнозе, им может потребоваться исследование функции поджелудочной железы. В зависимости от наблюдаемых у человека симптомов, врачи могут также выполнить анализы на заболевания щитовидной железы или надпочечников.
Лечение диареи
По возможности, лечение направлено на причину диареи. Например, избегают пищевых продуктов и лекарственных препаратов, вызывающих диарею, удаляют опухоли и назначают лекарственные препараты для устранения паразитарной инфекции. Однако во многих случаях организм излечивается самостоятельно. Причины, обусловленные вирусной инфекцией, обычно исчезают самопроизвольно в течение 24–48 часов.
(см. также Лечение диареи у детей)
Обезвоживание
Тем, у кого наблюдается обезвоживание, необходимо дополнительное количество жидкостей, содержащих сбалансированное количество воды, сахаров и солей. Если у человека нет чрезмерной рвоты, эти жидкости можно давать перорально (см. Лечение обезвоживания).
Тяжелобольным людям и тем, у кого наблюдаются значительные электролитные отклонения, необходимо внутривенное введение жидкостей и иногда госпитализация.
Лекарственные препараты
Лекарственные препараты, расслабляющие мышцы кишечника и замедляющие прохождение содержимого через кишечник (противодиарейные средства), могут помочь облегчить диарею. Лоперамид доступен без рецепта. Также могут помочь опиоиды, такие как кодеин, дифеноксилат и камфарная настойка опия, доступные по рецепту. Однако при наличии определенных бактериальных возбудителей гастроэнтерита, особенно Salmonella, Shigella и Clostridioides difficile, его течение при использовании противодиарейных препаратов может ухудшиться. Врачи обычно рекомендуют противодиарейные препараты только людям с водянистой диареей и отсутствием настораживающих признаков, потому что наличие у них бактериальных инфекций маловероятно.
Элуксадолин и рифаксимин — это другие лекарственные препараты, которые могут назначаться некоторым людям с диареей, вызванной СРК.
Безрецептурные препараты включают адсорбенты (например, каолин-пектин), которые связываются с химическими веществами, токсинами и инфекционными организмами. Некоторые адсорбенты также помогают уплотнить кал. Висмут помогает многим пациентам с диареей. Он имеет нормальный побочный эффект окрашивания кала в черный цвет.
Наполнители, используемые для лечения хронических запоров, такие как псиллиум или метилцеллюлоза, могут иногда также помочь облегчить хроническую диарею.
Ключевые моменты
У людей с острой диареей врачи исследуют кал только в случае, если есть подозрение, что у человека присутствуют определенные острые инфекции, или если имеются длительные симптомы (т. е. более 4–7 дней) или настораживающие признаки.
Врачи стараются не применять противодиарейные препараты, если существует возможность инфицирования Clostridioides difficile, Salmonella или Shigella.