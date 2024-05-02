Газы, обычно присутствующие в пищеварительной системе, могут выделяться через рот (отрыжка) или через задний проход (метеоризм).

Метеоризм сопровождается тремя основными симптомами:

Чрезмерная отрыжка

Вздутие живота (пучение)

Чрезмерный метеоризм (известный в просторечии как пукание)

Отрыжка чаще всего происходит вскоре после еды или в периоды стресса. Перед отрыжкой некоторые люди испытывают тяжесть в грудной клетке или желудке, которая облегчается после удаления газов.

У тех, кто жалуются на метеоризм, часто имеется неправильное представление о том, сколько газа люди обычно производят. Количество и частота метеоризма может изменяться в широком диапазоне. У людей обычно метеоризм возникает приблизительно 13–21 раз в сутки, что составляет от 0,5 до 1,5 литра, но некоторые люди выпускают кишечные газы чаще или реже. Такие газы могут иметь запах или не иметь запаха.

Несмотря на то, что кишечный газ огнеопасен (из-за водорода и метана, которые он содержит), обычно это не вызывает проблем. Например, работа вблизи открытого огня не опасна. Однако имеются немногочисленные отчеты о взрыве газа во время хирургического вмешательства на кишечнике и колоноскопии, когда электрическая каутеризация использовалась у людей, кишечники которых были не полностью очищены перед процедурой.

Ранее чрезмерный интенсивный плач (колики) у детей в возрасте 1–4 месяцев объясняли наличием избытка газов в животе. Однако в настоящее время большинство врачей не считают, что колики связаны с газами, потому что анализы не указывают на наличие избытка газов в животе этих детей. Фактическая причина колик остается неясной.

Причины метеоризма Причины метеоризма различаются в зависимости от симптомов, связанных с этим явлением (см. таблицу Некоторые причины и признаки жалоб, связанных с метеоризмом). Отрыжка Отрыжку могут вызывать: Заглатываемый воздух

Газ, выделяемый газированными напитками Во время еды и питья люди обычно заглатывают небольшое количество воздуха. Однако некоторые люди бессознательно многократно заглатывают большие количества воздуха (аэрофагия) во время приема пищи или курения, а также когда они испытывают беспокойство или нервозность. Также причиной, способствующей заглатыванию воздуха, является чрезмерное слюноотделение, которое может возникать при желудочно-пищеводном рефлюксе, неподходящих зубных протезах, применении определенных лекарственных препаратов, жевании резинки или тошноте, обусловленной любой причиной. Большая часть заглатываемого воздуха позднее отрыгивается, и лишь очень небольшая часть проходит из желудка в остальную часть пищеварительной системы. Небольшое количество воздуха, проходящего в кишечник, главным образом поглощается в кровоток, и лишь немного выделяется с кишечным газом. Метеоризм Метеоризм возникает в результате выделения водорода, метана и углекислого газа, вырабатываемых бактериями, населяющими толстую кишку. Эти бактерии всегда вырабатывают немного газа, но могут выработать и избыточное его количество, когда: люди употребляют определенные продукты;

пищеварительный тракт неспособен должным образом всасывать пищу (синдромы нарушения всасывания). Продукты, увеличивающие выделение газа, включают любые продукты, содержащие плохо перевариваемые углеводы (пищевые волокна, как, например, в тушеной фасоли и капусте), определенные сахара (например, фруктоза), продукты, содержащие лактозу (например, молоко), или сахарные спирты (например, сорбит) и жиры. Например, некоторые углеводы (ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиол) в совокупности называются ФОДМИП. ФОДМИП плохо усваиваются и быстро ферментируются бактериями в кишечнике, что приводит к повышенному газообразованию и дискомфорту. Сорбит, искусственный подсластитель, используемый в некоторых продуктах питания, лекарственных препаратах и жевательных резинках, а также фруктоза (сахар, содержащийся во фруктах, ягодах и некоторых растениях) могут усиливать образование газов. Многие люди не способны переваривать сахар лактозу (состояние, называемое непереносимостью лактозы), которая содержится в молоке и других молочных продуктах. Почти у всех людей, которые потребляют большое количество овощей или фруктов, возникает определенная степень метеоризма. Синдромы нарушения всасывания могут увеличить выработку газа. Люди с недостаточностью углеводов (недостатком ферментов, расщепляющих определенные сахара), например, с недостаточностью лактазы, обычно выделяют большие количества газа, когда потребляют продукты, содержащие эти сахара. Другие синдромы нарушения всасывания, например, тропическая спру, целиакия и недостаточность поджелудочной железы, также могут приводить к выделению больших количеств газа. Однако у некоторых людей пищеварительный тракт может быть заселен большим количеством бактерий или бактериями другого типа, или у них может быть двигательное нарушение (нарушение моторной функции) мышц пищеварительного тракта. Эти изменения могут объяснить различия в выделении кишечного газа. Люди могут регистрировать частоту метеоризма в дневнике перед обследованием врача. вздутие живота; Ощущение набухания или вздутия живота может возникать у людей с расстройствами пищеварения, такими как плохое опустошение желудка (гастропарез) или синдром раздраженного кишечника, или с другими физическими расстройствами, такими как рак яичников или рак толстой кишки. Многие препараты с антихолинергическим действием могут замедлять опорожнение желудка и вызывать вспучивание. Иногда ощущение вызвано расстройствами, не затрагивающими брюшную полость. Например, у некоторых людей единственным симптомом инфаркта миокарда является ощущение вздутия или сильное желание отрыгнуть. Однако у многих людей, которые испытывают вздутие, физические расстройства отсутствуют. Врачи не уверены, какова роль кишечного газа в ощущении вздутия. Помимо людей, которые пьют газированные напитки или заглатывают чрезмерное количество воздуха, у большинства людей, испытывающих ощущение вздутия, на самом деле нет избытка газа в пищеварительной системе. Однако исследования показывают, что некоторые люди, например, с синдром раздраженного кишечника, особенно чувствительны к нормальному количеству газа. Точно так же люди с нарушениями пищевого поведения (такими как нервная анорексия или булимия) часто имеют неправильное восприятие и особенно озабочены симптомами, такими как вздутие. Таким образом, основным расстройством у людей с симптомами, связанными с метеоризмом, может быть чрезвычайно чувствительный кишечник (гиперчувствительный кишечник). Кроме того, расстройство моторики также может влиять на симптомы.

Обследование при метеоризме Большинство симптомов, связанных с метеоризмом, не требует немедленного осмотра врача. Следующая информация поможет вам решить, следует ли вам обращаться к врачу. Также вы узнаете, как именно проходит обследование. Настораживающие признаки У людей с метеоризмом причиной для беспокойства служат определенные симптомы и особенности. Они включают: Снижение массы тела (непреднамеренное)

Кровь в стуле

Боль в груди или ощущение вздутия (распирания) в груди Когда обращаться к врачу Люди с ощущением вздутия грудной клетки, особенно если ощущение вздутия сопровождается болью в грудной клетке, должны незамедлительно посетить врача, потому что такие симптомы могут быть признаком сердечного заболевания. Те, у кого наблюдаются любые симптомы, связанными с метеоризмом, и другие настораживающие признаки, ощущение дискомфорта в животе или диарея, должны посетить врача в течение недели. Те, у кого отсутствуют любые из этих симптомов или признаков, должны посетить врача, однако срочной необходимости в таком посещении нет. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные анамнеза и результаты физикального обследования часто позволяют предположить причину симптомов и определить, какие анализы могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характеристики симптомов, связанных с метеоризмом). В случае чрезмерной отрыжки особое внимание при сборе анамнеза уделяется обнаружению причин заглатывания воздуха, особенно причин, связанных с диетой. В случае чрезмерного метеоризма врачи ищут причины, связанные с диетой, а также симптомы нарушения всасывания (такие как диарея и/или жирный, дурно пахнущий кал). У людей с любыми симптомами, связанными с метеоризмом, врачи должны выяснить зависимость между симптомами, пищей (как со временем приема пищи, так и типом и количеством пищи) и дефекациями. Врачи задают людям вопросы об изменениях в частоте, цвете и консистенции кала. Врачам также необходимо знать, было ли у человека снижение массы тела. У людей со вздутием или метеоризмом физикальное обследование направлено на обнаружение симптомов основного физического расстройства (такого как рак яичников). Врачи проводят обследования брюшной полости, прямой кишки и таза (у женщин). Таблица Некоторые причины и характеристики симптомов, связанных с метеоризмом Таблица Проведение анализов Врачи обычно не проводят никаких анализов у людей с жалобами, связанными с метеоризмом, если только у таких людей нет других симптомов, указывающих на определенное расстройство (см. таблицу Некоторые причины и характеристики симптомов, связанных с метеоризмом). Например, тем, у кого также есть диарея, возможно, необходимо проведение анализа на синдром нарушения всасывания. Исключение составляют люди среднего возраста или пожилые люди с упорным вздутием или растяжением, особенно те, у которых симптомы со стороны пищеварительной системы в прошлом отсутствовали. У таких людей врачи могут провести анализы на рак яичников и/или ободочной кишки.

Лечение метеоризма Врачи заверяют людей, страдающих хроническим вздутием или метеоризмом, что их состояние не вызвано другими расстройствами, и что симптомы, связанные с метеоризмом, не вредны для их здоровья. Вздутие и отрыжку трудно устранить, потому что они обычно вызваны бессознательным заглатыванием воздуха или повышенной чувствительностью к нормальному количеству газа. Если основной проблемой является отрыжка, может помочь снижение объема заглатываемого воздуха, но это трудно осуществить, потому что люди обычно не знают о заглатывании воздуха. Могут помочь отказ от использования жевательной резинки и более медленный прием пищи в комфортной обстановке. Некоторым людям помогает отказ от употребления газированных напитков. Кроме того, врачи могут рекомендовать, чтобы люди старались свести к минимуму заглатывание воздуха и дышали диафрагмой, через рот, и полностью контролировали любые связанные с этим состоянием заболевания верхней части пищеварительного тракта (такие как пептические язвы). Люди, выделяющие чрезмерное количество кишечного газа, должны избегать продуктов, которые могут вызывать метеоризм. Обычно людям следует отказаться от приема одного типа пищи или одной группы продуктов за один раз. Таким образом, люди могут начать с избегания употребления всех известных провоцирующих продуктов и отказа от продуктов, содержащих ФОДМИП, и/или они могут отказаться от таких продуктов, как фасоль и капуста, затем отказаться от молока и молочных продуктов, затем от свежих фруктов, а после этого — от некоторых овощей и других продуктов. Сорбит и фруктозу следует употреблять только в ограниченных количествах. В диету может быть включена грубая пища (такая как отруби и семена подорожника), чтобы попытаться усилить моторику толстой кишки. Однако у некоторых людей добавление грубой пищи может ухудшить симптомы. Облегчить боль от газов, вызванную спазмами, также могут помочь ароматические масла, такие как масло перечной мяты в лекарственной форме с медленным высвобождением. Лекарственные препараты Лекарственные препараты не обеспечивают значительного облегчения. Некоторые врачи пробуют применять антихолинергические препараты (такие как бетанехол) и симетикон, который присутствует в некоторых антацидах, а также доступен в чистом виде. Однако существует мало научных доказательств пользы их применения. Таблетки активированного угля могут иногда помочь уменьшить метеоризм и вызванный им неприятный запах. Однако активированный уголь окрашивает рот и одежду. Доступно нижнее белье с прокладкой, содержащей активированный уголь. Антибиотики назначают людям, у которых симптомы метеоризма вызваны чрезмерно ростом бактерий. Пробиотики, которые представляют собой бактерии, присутствующие естественным образом в организме, и которые вызывают рост полезных бактерий, могут уменьшить вздутие и метеоризм, способствуя росту нормальных кишечных бактерий у некоторых людей. Некоторым людям с несварением желудка (диспепсией) и ощущением наполнения в верхней части живота после еды могут помочь антациды, малые дозы антидепрессантов (таких как нортриптилин) или их комбинация для снижения гиперчувствительности кишечника.