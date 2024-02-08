Эозинофильный эзофагит является воспалительным расстройством, при котором стенка пищевода наполняется большим числом эозинофилов, вид лейкоцитов.
Данное расстройство может быть вызвано пищевыми аллергиями.
Дети могут отказаться от еды, и у них может быть боль в груди, а у взрослых пища может застрять в пищеводе, и им может быть сложно глотать.
Диагноз ставится на основе результатов эндоскопии и биопсии, иногда совместно с рентгенографией и анализами крови.
Лечение включает ингибиторы протонной помпы, кортикостероиды, биологические препараты, изменения в диете и иногда расширение пищевода.
Пищевод представляет собой полую трубку, ведущую из горла (глотки) в желудок. (См. также Общие сведения о пищеводе).
Эозинофильный эзофагит может начаться в любое время между младенчеством и началом взрослой жизни. Он изредка отмечается у взрослых более старшего возраста и более распространен среди мужчин.
Эозинофилы — это тип лейкоцитов, которые играют важную роль в ответе организма на аллергические реакции, астму и заражение паразитами. Эозинофильный эзофагит может быть вызван аллергической реакцией на определенные продукты питания у людей с генетическими факторами риска. Аллергическая реакция вызывает воспаление, которое раздражает пищевод. Если ее не лечить, воспаление в результате приводит к хроническому сужению (стриктура) пищевода.
Симптомы эозинофильного эзофагита
Младенцы и дети могут отказываться от пищи, у них может быть рвота и боль в животе или в груди.
У людей со стриктурой (обычно у взрослых с продолжительным эзофагитом) часто имеются трудности с глотанием (дисфагия), и в пищеводе может находиться пища (что называется «затрудненное прохождение пищи по пищеводу»). У людей могут быть симптомы, подобные гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), особенно изжога (жгучая боль в загрудинной области).
У людей также могут быть другие аллергические нарушения, например, астма или экзема.
Диагностика эозинофильного эзофагита
Эндоскопия и биопсия
Иногда рентгенологическое исследование с проглатыванием бариевой взвеси
Врачи предполагают диагноз эозинофильного эзофагита у людей любого возраста с другими аллергическими расстройствами и затруднением проглатывания твердой пищи. Диагноз также подозревается у людей с симптомами ГЭРБ, которые не разрешаются при стандартном лечении.
Для диагностики расстройства врачи обследуют пищевод с помощью гибкого зонда (эндоскопия). Во время эндоскопии врачи берут образцы ткани для исследования под микроскопом (этот процесс называется биопсия).
Иногда врачи также проводят исследование с проглатыванием бариевой взвеси. В ходе данного теста людям дают барий в жидкости до проведения рентгенографии. Барий показывает контур пищевода, делая отклонения от нормы более заметными.
Импедансная планиметрия — это еще один тип исследования пищевода, который иногда выполняется для выявления незначительных стриктур. При этом обследовании для измерения площади и давления внутри пищевода используется баллон, заполненный соленой водой (физиологическим раствором).
Врачи также могут проводить анализы на наличие пищевых аллергий для установления возможных причинных факторов.
Лечение эозинофильного эзофагита
Ингибиторы протонного насоса
Кортикостероиды
Дупилумаб
Изменения в рационе питания
Иногда расширение пищевода
К возможным вариантам лечения для взрослых относятся ингибиторы протонного насоса (ИПН), которые представляют собой лекарственные препараты, снижающие выработку желудочной кислоты и способные уменьшить симптомы; кортикостероиды для местного применения и биологический препарат дупилумаб.
У детей эффект часто достигается изменениями в рационе питания, но если это не помогает, обычно назначаются ИПН. Детям в возрасте 1 года и старше можно назначать дупилумаб.
Если ингибиторы протонной помпы не помогают, уменьшению воспаления может способствовать назначение кортикостероидов местного действия (таких как флутиказон и будесонид) внутрь. Эти препараты покрывают пищевод и могут помочь уменьшить воспаление. Люди могут использовать ингалятор флутиказона и впрыскивать лекарственный препарат в рот, не вдыхая его, и затем проглатывать. Таким способом лекарственный препарат обволакивает пищевод, но не проникает в легкие. Будесонид в жидкой форме также можно проглатывать. Затем пациентам можно посоветовать сполоснуть рот, чтобы предотвратить грибковую инфекцию полости рта (молочницы).
Дупилумаб является биологическим препаратом, который вводится в виде инъекций. Он представляет собой моноклональное антитело (антитело, которое производится в лаборатории из живых клеток). Дупилумаб могут назначать людям в возрасте 1 года и старше, масса тела которых составляет как минимум 15 килограммов. Этот препарат уменьшает воспаление пищевода.
Врачи могут порекомендовать людям изменить диету. Пациенты могут придерживаться диеты без содержания таких продуктов, как пшеница, молочные продукты, рыба/моллюски, арахис/лесные орехи, яйца или соя (см. элиминационная диета). Элементная диета, при которой пациенты получают в жидкой форме большую часть своего питания, обычно состоящего из аминокислот, жиров, сахаров, витаминов и минералов, может успешно применяться как у взрослых, так и у детей, но часто неприемлема для взрослых.
При наличии сужения пищевода врачи наполняют баллон в пищеводе во время эндоскопии для его расширения. Врачи часто выполняют несколько дилатаций, используя поступательно все большие баллоны, чтобы предотвратить разрыв пищевода.
В настоящее время для лечения эозинофильного эзофагита проводятся исследования инъекционных и инфузионных препаратов, мишенью которых является путь активации эозинофилов в организме.