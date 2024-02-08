Эозинофильный эзофагит является воспалительным расстройством, при котором стенка пищевода наполняется большим числом эозинофилов, вид лейкоцитов.

Данное расстройство может быть вызвано пищевыми аллергиями.

Дети могут отказаться от еды, и у них может быть боль в груди, а у взрослых пища может застрять в пищеводе, и им может быть сложно глотать.

Диагноз ставится на основе результатов эндоскопии и биопсии, иногда совместно с рентгенографией и анализами крови.

Лечение включает ингибиторы протонной помпы, кортикостероиды, биологические препараты, изменения в диете и иногда расширение пищевода.

Пищевод представляет собой полую трубку, ведущую из горла (глотки) в желудок. (См. также Общие сведения о пищеводе).

Эозинофильный эзофагит может начаться в любое время между младенчеством и началом взрослой жизни. Он изредка отмечается у взрослых более старшего возраста и более распространен среди мужчин.

Эозинофилы — это тип лейкоцитов, которые играют важную роль в ответе организма на аллергические реакции, астму и заражение паразитами. Эозинофильный эзофагит может быть вызван аллергической реакцией на определенные продукты питания у людей с генетическими факторами риска. Аллергическая реакция вызывает воспаление, которое раздражает пищевод. Если ее не лечить, воспаление в результате приводит к хроническому сужению (стриктура) пищевода.

Симптомы эозинофильного эзофагита Младенцы и дети могут отказываться от пищи, у них может быть рвота и боль в животе или в груди. У людей со стриктурой (обычно у взрослых с продолжительным эзофагитом) часто имеются трудности с глотанием (дисфагия), и в пищеводе может находиться пища (что называется «затрудненное прохождение пищи по пищеводу»). У людей могут быть симптомы, подобные гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), особенно изжога (жгучая боль в загрудинной области). У людей также могут быть другие аллергические нарушения, например, астма или экзема.

Диагностика эозинофильного эзофагита Эндоскопия и биопсия

Иногда рентгенологическое исследование с проглатыванием бариевой взвеси Врачи предполагают диагноз эозинофильного эзофагита у людей любого возраста с другими аллергическими расстройствами и затруднением проглатывания твердой пищи. Диагноз также подозревается у людей с симптомами ГЭРБ, которые не разрешаются при стандартном лечении. Для диагностики расстройства врачи обследуют пищевод с помощью гибкого зонда (эндоскопия). Во время эндоскопии врачи берут образцы ткани для исследования под микроскопом (этот процесс называется биопсия). Иногда врачи также проводят исследование с проглатыванием бариевой взвеси. В ходе данного теста людям дают барий в жидкости до проведения рентгенографии. Барий показывает контур пищевода, делая отклонения от нормы более заметными. Импедансная планиметрия — это еще один тип исследования пищевода, который иногда выполняется для выявления незначительных стриктур. При этом обследовании для измерения площади и давления внутри пищевода используется баллон, заполненный соленой водой (физиологическим раствором). Врачи также могут проводить анализы на наличие пищевых аллергий для установления возможных причинных факторов.