Синдром Маллори-Вейсса — это поверхностный разрыв (поражение) ткани в месте, где сходятся нижний отдел пищевода и верхняя часть желудка.

Разрыв может быть вызван сильной рвотой.

Симптомы включают кровь в рвоте.

Диагноз основывается на результатах эндоскопии.

При необходимости, лечение включает меры для прекращения кровотечения и редко хирургическое вмешательство.

Пищевод представляет собой полую трубку, ведущую из горла (глотки) в желудок. (См. также Общие сведения о пищеводе и Общие сведения о травмах пищевода).

Разрыв Маллори-Вейсса происходит во время сильной рвоты, рвотных позывов или икоты. Разрыв ткани может приводить к разрыву кровеносных сосудов, которые затем кровоточат (см. также Желудочно-кишечное кровотечение).

Синдром Маллори-Вейсса первоначально наблюдался у алкоголиков, но может проявляться у любого человека, у которого открылась сильная рвота.

Синдром Маллори-Вейсса Изображение Фотография предоставлена д-ром Дэвидом М. Мартином (David M. Martin, MD).

Знаете ли Вы, что...

Симптомы синдрома Маллори-Вейсса Первым симптомом синдрома Маллори-Вейсса обычно является появление ярко красной крови в рвоте. Рвота с кровью называется гематемезисом. Некоторые люди ощущают резкую боль в нижней части груди, когда пищевод разрывается во время рвоты.

Диагностика синдрома Маллори-Вейсса Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Врачи подозревают диагноз синдрома Мэллори-Вэйсса у людей, имеющих кровь в рвоте после одного или более эпизодов рвоты. Если кровотечение небольшое, врачи могут подождать, чтобы провести тестирование, так как кровотечение может прекратиться само. Если кровотечение является тяжелым или не прекращается само по себе, врачи проводят эндоскопию верхних отделов. Во время эндоскопии верхних отделов врачи осматривают пищевод, используя гибкую трубку под названием эндоскоп. Эндоскопия верхнего отдела ЖК тракта позволяет врачам увидеть причину кровотечения и часто лечить ее одновременно.