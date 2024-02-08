Разрывы пищевода

Разрывами пищевода являются повреждения, проникающие через стенку пищевода.

Разрывы могут быть вызваны хирургическими процедурами, тяжелой рвотой или проглатыванием большого количества пищи, которая застревает в пищеводе, но некоторые разрывы происходят внезапно.

Симптомы включают боль в груди и брюшной полости, жар и низкое артериальное давление.

Разрыв пищевода может быть смертельным.

Диагноз основан на результатах рентгенографии.

Лечение представляет собой хирургическое восстановление.

Пищевод представляет собой полую трубку, ведущую из горла (глотки) в желудок. (См. также Общие сведения о пищеводе и Общие сведения о травмах пищевода).

Разрыв пищевода является очень серьезным заболеванием, он обычно происходит во время эндоскопии (обследования пищевода с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования) или других процедур, в ходе которых через рот и горло вводят инструменты. Разрывы также могут происходить во время рвоты, рвотных движений или проглатывания большого куска пищи, который застревает в пищеводе.

Некоторые разрывы происходят спонтанно, особенно у пациентов с эозинофильным эзофагитом, которые не проходили лечение.

Разрыв пищевода позволяет воздуху, желудочной кислоте и/или пище покинуть пищевод, что приводит к тяжелому воспалению в грудной клетке (медиастинит). Жидкость может накапливаться вокруг легких — заболевание, называемое плевральным выпотом.

Симптомы разрыва пищевода Симптомы разрыва пищевода включают боль в груди, боль в животе, рвоту, кровь с рвотой, низкое артериальное давление и жар.

Диагностика разрыва пищевода Рентгенография органов грудной клетки и брюшной полости

Эзофагография Для диагностики разрывов пищевода врачи проводят рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости. Врачи подтверждают диагноз, проводя эзофагографию. Во время данного теста врачи проводят рентгенологическое исследование или видео-исследование пищевода после того, как пациент проглотит жидкость (контрастное вещество), которая позволяет различить слизистую оболочку пищевода на рентгеновском снимке. Они должны использовать особый вид контрастного вещества, который не раздражает грудную полость.