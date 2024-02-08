Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Пищеводные перепонки

(Синдромом Пламмера-Винсона; синдромом Патерсона-Келли; сидеропеническая дисфагия)

Авторы:Kristle Lee Lynch, MD, Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено февр. 2024
Просмотреть профессиональную версию

Перепонки пищевода представляют собой тонкие мембраны, которые прорастают поперек внутренней верхней части пищевода и могут вызвать трудности с глотанием (дисфагию).

    (См. также Общие сведения о закупорке пищевода).

    Пищевод представляет собой полую трубку, ведущую из горла (глотки) в желудок.

    Встречаясь редко, пищеводные перепонки наблюдаются чаще всего у людей с нелеченой тяжелой железодефицитной анемией. Остается неизвестным, почему анемия связана с развитием перепонок.

    Перепонки в верхней части пищевода обычно затрудняют проглатывание твердой пищи.

    Рентгенологическое исследование с проглатыванием бариевой взвеси обычно является лучшей процедурой, позволяющей диагностировать проблему. В ходе данной процедуры людям дают барий в жидкости до проведения рентгенографии. Барий показывает контур пищевода, делая отклонения от нормы более заметными.

    Когда недостаток железа компенсируется, перепонка обычно исчезает. В противном случае врач может пролечить ее с помощью дилататора или эндоскопа.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.