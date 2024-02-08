Перепонки пищевода представляют собой тонкие мембраны, которые прорастают поперек внутренней верхней части пищевода и могут вызвать трудности с глотанием (дисфагию).

(См. также Общие сведения о закупорке пищевода).

Пищевод представляет собой полую трубку, ведущую из горла (глотки) в желудок.

Встречаясь редко, пищеводные перепонки наблюдаются чаще всего у людей с нелеченой тяжелой железодефицитной анемией. Остается неизвестным, почему анемия связана с развитием перепонок.

Перепонки в верхней части пищевода обычно затрудняют проглатывание твердой пищи.

Рентгенологическое исследование с проглатыванием бариевой взвеси обычно является лучшей процедурой, позволяющей диагностировать проблему. В ходе данной процедуры людям дают барий в жидкости до проведения рентгенографии. Барий показывает контур пищевода, делая отклонения от нормы более заметными.

Мембрана пищевода Изображение GASTROLAB/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Когда недостаток железа компенсируется, перепонка обычно исчезает. В противном случае врач может пролечить ее с помощью дилататора или эндоскопа.