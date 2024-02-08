Пищеводные карманы (дивертикулы)

Причиной дивертикула Ценкера, вероятно, является нарушение координации между продвижением пищи изо рта и расслаблением перстневидно-глоточной мышцы (нарушение перстневидно-глоточной координации). Этот дивертикул может заполниться пищей, которая может быть сплюнута (срыгнута), когда человек наклоняется или ложится. Эта регургитация также может быть причиной вдыхания пищи в легкие во время сна, что приводит к аспирационной пневмонии.

В редких случаях мешочек увеличивается в размерах и затрудняет глотание (дисфагия), а иногда является причиной отека в шее.