Пищеводные карманы (дивертикулы)

Пищеводный дивертикул представляет собой аномальные мешочки или карманы в пищеводе. Редко они вызывают сложности с глотанием и регургитацию (отрыгивание пищи без тошноты или интенсивных сокращений мышц брюшной полости).
Причина зависит от вида дивертикула.
Симптомы включают срыгивание пищи и трудности с глотанием.
Диагноз основан на результатах рентгенологического исследования с проглатыванием бариевой взвеси или часто с помощью эндоскопии верхних отделов.
При необходимости, лечение включает хирургическое вмешательство.
Пищевод представляет собой полую трубку, ведущую из горла (глотки) в желудок. (См. также Общие сведения о пищеводе).
Фотография предоставлена д-ром Дэвидом М. Мартином (David M. Martin, MD).
Существует несколько типов эзофагеальных дивертикулов. У каждого типа различные причины появления, но, вероятно, все они связаны с некоординируемым глотанием и расслаблением мышц. Многие из этих дивертикулов связаны с расстройствами сократительной способности пищевода, такими как спазм пищевода и ахалазия.
Дивертикул Ценкера (дивертикул глотки)
Причиной дивертикула Ценкера, вероятно, является нарушение координации между продвижением пищи изо рта и расслаблением перстневидно-глоточной мышцы (нарушение перстневидно-глоточной координации). Этот дивертикул может заполниться пищей, которая может быть сплюнута (срыгнута), когда человек наклоняется или ложится. Эта регургитация также может быть причиной вдыхания пищи в легкие во время сна, что приводит к аспирационной пневмонии.
В редких случаях мешочек увеличивается в размерах и затрудняет глотание (дисфагия), а иногда является причиной отека в шее.
Дивертикул среднего отдела пищевода (тракционный дивертикул)
Дивертикул среднего отдела пищевода вызван воспалением в грудной полости за пределами пищевода, которое притягивает к себе пищевод, либо вызван нарушениями моторики пищевода.
Дивертикул среднего отдела пищевода редко приводит к появлению симптомов, однако появление симптомов может быть обусловлено вызвавшим его нарушением моторики.
Наддиафрагмальные дивертикулы
Наддиафрагмальный дивертикул возникает чуть выше диафрагмы (мышцы, которая отделяет грудную полость от брюшной полости) и обычно наблюдается вместе с нарушением моторики (таким как ахалазия или пищеводный спазм).
Наддиафрагмальный дивертикул редко приводит к появлению симптомов, однако появление симптомов может быть обусловлено вызвавшим его нарушением моторики.
Диагностика карманов пищевода
Рентгенологическое исследование с проглатыванием бариевой взвеси
Часто эндоскопия верхних отделов
Врачи диагностируют все виды пищеводного дивертикула посредством исследования с проглатыванием бариевой взвеси (рентгенограмма пищевода). В ходе данного теста людям дают барий в жидкости до проведения рентгенографии. Барий показывает контур пищевода, делая отклонения от нормы более заметными. Иногда исследование с проглатыванием бариевой взвеси записывается на видеопленку, чтобы у врачей была запись этого процесса.
Врачи часто делают эндоскопию верхних отделов ЖКТ для подтверждения диагноза. При эндоскопии верхних отделов врачи осматривают пищевод, используя гибкую трубку под названием эндоскоп.
Лечение карманов пищевода
Обычно лечение не нужно;
Иногда хирургическое вмешательство
Лечение дивертикула обычно не требуется.
Однако если симптомы тяжелые, или мешочек большой, то выпячивание можно удалить хирургически.
При дивертикулах, связанных с расстройствами сократительной способности пищевода, необходимо лечение основного заболевания. Например, если дивертикул Ценкера вызван неправильным функционированием перстневидно-глоточной мышцы, врач может рассечь мышцу (процедура, которая называется миотомией) при удалении дивертикула Ценкера.