Общие сведения о травмах пищевода

Пищевод (полую трубку, ведущую из горла в желудок) довольно сложно повредить, но его можно повредить постепенно, обратным проникновением кислоты из желудка (гастроэзофагеальный рефлюкс или ГЭРБ). Проглатывание едких или кислых химикатов, раздражающих лекарственных препаратов, острых предметов или очень сильное давление может также вызвать внезапное повреждение пищевода. Крайне сильное давление может возникнуть во время сильной рвоты, а сильная рвота может привести к разрывам пищевода. Очень серьезным повреждением является разрыв пищевода. Это повреждение является редким и может быть вызвано хирургическими процедурами, рвотой или проглатыванием большого количества пищи.

Симптомы повреждения пищевода Внезапные повреждения пищевода обычно причиняют боль, которая часто ощущаются как острая боль в подгрудинной области. Они также могут вызывать кровотечение, и кровь может появиться в рвоте или кале. От боли может развиться обморок, особенно если произошел разрыв пищевода. Такой разрыв позволяет пище протечь в средостение (область грудной клетки, ограниченная грудиной спереди, позвоночником со спины, входом в грудную полость сверху и диафрагмой снизу) и вызвать медиастинит.