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Общие сведения о травмах пищевода

Авторы:Kristle Lee Lynch, MD, Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Пищевод (полую трубку, ведущую из горла в желудок) довольно сложно повредить, но его можно повредить постепенно, обратным проникновением кислоты из желудка (гастроэзофагеальный рефлюкс или ГЭРБ). Проглатывание едких или кислых химикатов, раздражающих лекарственных препаратов, острых предметов или очень сильное давление может также вызвать внезапное повреждение пищевода. Крайне сильное давление может возникнуть во время сильной рвоты, а сильная рвота может привести к разрывам пищевода. Очень серьезным повреждением является разрыв пищевода. Это повреждение является редким и может быть вызвано хирургическими процедурами, рвотой или проглатыванием большого количества пищи.

Симптомы повреждения пищевода

Внезапные повреждения пищевода обычно причиняют боль, которая часто ощущаются как острая боль в подгрудинной области. Они также могут вызывать кровотечение, и кровь может появиться в рвоте или кале. От боли может развиться обморок, особенно если произошел разрыв пищевода. Такой разрыв позволяет пище протечь в средостение (область грудной клетки, ограниченная грудиной спереди, позвоночником со спины, входом в грудную полость сверху и диафрагмой снизу) и вызвать медиастинит.

Диагностика и лечение повреждения пищевода

  • Зависит от повреждения

Врачи используют различные методы диагностики повреждений пищевода. Методы включают эндоскопию верхних отделов и различные виды рентгенографии.

Лечение повреждений пищевода зависит от причины повреждения.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.