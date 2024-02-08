Общие сведения о пищеводе

Пищевод представляет собой полую трубку, ведущую из горла (глотки) в желудок. Пища не просто падает через пищевод в желудок. Стенки пищевода способствуют продвижению пищи и жидкости в желудок посредством волнообразных ритмических мышечных сокращений, называемых перистальтикой.
Как работает пищевод
Когда человек глотает, пища продвигается изо рта в горло, также называемое глоткой (1). Верхний пищеводный сфинктер открывается (2), и пища попадает в пищевод, где волны мышечных сокращений, называемых перистальтикой, продвигают пищу вниз (3). Затем пища проходит через нижний пищеводный сфинктер (4) и движется в желудок (5).
Немного ниже соединения горла и пищевода расположен пучок мышц, называемый верхним пищеводным сфинктером. Немного выше соединения пищевода и желудка расположен другой пучок мышц, называемый нижним пищеводным сфинктером. Когда пищевод не используется, эти сфинктеры закрываются, чтобы пища и желудочная кислота не попадали обратно в пищевод из желудка в рот. Во время глотания сфинктеры открываются, чтобы пища могла пройти в желудок.
С возрастом сила сокращений пищевода и давление сфинктеров уменьшаются. Такое нарушение обусловливает противоток кислоты из желудка (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, или ГЭРБ), что чаще наблюдается у пожилых людей, особенно когда они ложатся после приема пищи.
Двумя наиболее частыми симптомами расстройств функции пищевода являются дисфагия (затрудненное глотание) и боль в грудной клетке или в спине. Дисфагия и боль в грудной клетке или в спине могут наблюдаться при любых расстройствах функции пищевода, самым серьезным из которых является рак пищевода.
Расстройства пищевода и глотательного рефлекса включают следующие:
Затрудненное глотание (дисфагия) может быть результатом многих из этих расстройств функции пищевода, а также проблем с нервной системой.
При одном из пищеводных расстройств, которое называется варикозным расширением вен пищевода, вены в нижнем отделе пищевода расширены и легко начинают кровоточить.