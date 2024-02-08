Общие сведения о закупорке пищевода

Пищевод (полая трубка, ведущая из горла в желудок) может быть сужен или полностью заблокирован (закупорен).

В большинстве случаев причиной является

Распространение повреждения на пищевод

Рост опухоли

Пища и инородные тела

Повреждения, которые могут приводить к обструкции, могут быть следствием развивающихся в течение ряда лет поражений пищевода, возникающих при противотоке кислоты из желудка (гастроэзофагеальный рефлюкс или ГЭРБ). Эозинофильный эзофагит может вызывать хроническое воспаление пищевода, которое может привести к сужению и обструкции (закупорке) пищевода. Закупорка также может быть вызвана повреждением пищевода, которое происходит после проглатывания едкого вещества (эрозивный эзофагит) или редко после воспаления пищевода, вызванного таблеткой, застрявшей в пищеводе и остающейся там в течение некоторого периода времени.

Опухоли — это серьезная причина сужения, включая злокачественные опухоли и доброкачественные опухоли пищевода.

Сужение также может возникнуть, когда что-то давит (сдавливает) с внешней стороны пищевода. Сдавливание может возникнуть в связи с рядом причин, таких как

Увеличение левого предсердия сердца

Аневризма аорты

Аномально сформировавшийся кровеносный сосуд (загадочная дисфагия)

Аномальная щитовидная железа

Костный отросток позвоночника

Рак (наиболее распространен рак легкого)

Иногда причиной является наследственность (например, нижний пищеводный жом или перепонки пищевода). Эти расстройства обычно вызывают лишь частичную обструкцию.

Поскольку все эти заболевания уменьшают диаметр пищевода, у людей с одним из них обычно отмечаются затруднения при проглатывании твердой пищи, особенно мяса и хлеба. Затруднения при проглатывании жидкостей развиваются намного позже, если вообще развиваются.