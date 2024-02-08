Нижнее пищеводное кольцо сужает нижнюю часть пищевода и, вероятнее всего, является врожденным.
Пищевод представляет собой полую трубку, ведущую из горла (глотки) в желудок. (См. также Общие сведения о закупорке пищевода).
Некоторые нижние пищеводные кольца могут быть вызваны воспалением пищевода в связи с кислотным рефлюксом или таблетками, которые не дошли до желудка (ятрогенный эзофагит).
Обычно нижняя часть пищевода имеет диаметр около 2 сантиметров. Однако она может быть сужена до размера в 1¼ сантиметра или меньше кольцом плотной ткани, которое может вызвать трудности при глотании твердой пищи. Этот симптом может появиться в любом возрасте, но обычно он не наблюдается раньше 25 лет. Затрудненное глотание (дисфагия) то появляется, то исчезает, при этом оно особенно усугубляется при употреблении мяса и сухого хлеба.
Часто кольцо обнаруживается, когда врачи осматривают пищевод при помощи гибкой трубки (эндоскопия), чтобы выяснить причины трудностей с глотанием. Рентгенологическое исследование с проглатыванием бариевой взвеси также показывает кольцо. В ходе данного теста людям дают барий в жидкости до проведения рентгенографии. Барий показывает контур пищевода, делая отклонения от нормы более заметными.
Лечение нижнего пищеводного кольца
Тщательное пережевывание пищи;
иногда бужирование пищевода.
Тщательное пережевывание пищи и запивание ее водой во время еды обычно предотвращает появление симптомов.
Врач может устранить сужение через эндоскоп (гибкий зонд, используемый для визуального исследования), введенный через рот и горло в пищевод, либо может использовать инструмент с тупым концом (называемый бужем) для расширения прохода.
В редких случаях врачи расширяют сужающее кольцо при помощи хирургической процедуры.