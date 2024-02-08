Нижнее пищеводное кольцо сужает нижнюю часть пищевода и, вероятнее всего, является врожденным.

Пищевод представляет собой полую трубку, ведущую из горла (глотки) в желудок. (См. также Общие сведения о закупорке пищевода).

Некоторые нижние пищеводные кольца могут быть вызваны воспалением пищевода в связи с кислотным рефлюксом или таблетками, которые не дошли до желудка (ятрогенный эзофагит).

Обычно нижняя часть пищевода имеет диаметр около 2 сантиметров. Однако она может быть сужена до размера в 1¼ сантиметра или меньше кольцом плотной ткани, которое может вызвать трудности при глотании твердой пищи. Этот симптом может появиться в любом возрасте, но обычно он не наблюдается раньше 25 лет. Затрудненное глотание (дисфагия) то появляется, то исчезает, при этом оно особенно усугубляется при употреблении мяса и сухого хлеба.

Часто кольцо обнаруживается, когда врачи осматривают пищевод при помощи гибкой трубки (эндоскопия), чтобы выяснить причины трудностей с глотанием. Рентгенологическое исследование с проглатыванием бариевой взвеси также показывает кольцо. В ходе данного теста людям дают барий в жидкости до проведения рентгенографии. Барий показывает контур пищевода, делая отклонения от нормы более заметными.

Пищеводное кольцо Скрыть подробности На данной фотографии изображено пищеводное кольцо. Пищеводные кольца представляют собой гладкие кольца слизистой оболочки, которые сужают пищевод. Фотография предоставлена д-ром Дэвидом М. Мартином (David M. Martin, MD).