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Нижнее пищеводное кольцо

(кольцо Шацкого; кольцо В)

Авторы:Kristle Lee Lynch, MD, Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Нижнее пищеводное кольцо сужает нижнюю часть пищевода и, вероятнее всего, является врожденным.

Пищевод представляет собой полую трубку, ведущую из горла (глотки) в желудок. (См. также Общие сведения о закупорке пищевода).

Некоторые нижние пищеводные кольца могут быть вызваны воспалением пищевода в связи с кислотным рефлюксом или таблетками, которые не дошли до желудка (ятрогенный эзофагит).

Обычно нижняя часть пищевода имеет диаметр около 2 сантиметров. Однако она может быть сужена до размера в 1¼ сантиметра или меньше кольцом плотной ткани, которое может вызвать трудности при глотании твердой пищи. Этот симптом может появиться в любом возрасте, но обычно он не наблюдается раньше 25 лет. Затрудненное глотание (дисфагия) то появляется, то исчезает, при этом оно особенно усугубляется при употреблении мяса и сухого хлеба.

Часто кольцо обнаруживается, когда врачи осматривают пищевод при помощи гибкой трубки (эндоскопия), чтобы выяснить причины трудностей с глотанием. Рентгенологическое исследование с проглатыванием бариевой взвеси также показывает кольцо. В ходе данного теста людям дают барий в жидкости до проведения рентгенографии. Барий показывает контур пищевода, делая отклонения от нормы более заметными.

Пищеводное кольцо
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На данной фотографии изображено пищеводное кольцо. Пищеводные кольца представляют собой гладкие кольца слизистой оболочки, которые сужают пищевод.
Фотография предоставлена д-ром Дэвидом М. Мартином (David M. Martin, MD).

Лечение нижнего пищеводного кольца

  • Тщательное пережевывание пищи;

  • иногда бужирование пищевода.

Тщательное пережевывание пищи и запивание ее водой во время еды обычно предотвращает появление симптомов.

Врач может устранить сужение через эндоскоп (гибкий зонд, используемый для визуального исследования), введенный через рот и горло в пищевод, либо может использовать инструмент с тупым концом (называемый бужем) для расширения прохода.

В редких случаях врачи расширяют сужающее кольцо при помощи хирургической процедуры.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.