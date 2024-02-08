Нарушения проталкивания через горло могут доставить неприятности при продвижении пищи из верхней части горла в пищевод (полую трубку, ведущую из горла (глотки) в желудок). Люди обычно отмечают трудности с глотанием (дисфагия). Также люди с нарушением проталкивания через горло часто отрыгивают пищу через нос или вдыхают ее в дыхательное горло (трахею), что приводит к появлению кашля.

Нарушения проталкивания через горло встречаются чаще всего у людей, у которых диагностированы заболевания мышц горла или нервов, управляющих этими мышцами.

При фактическом отсутствии каких-либо новообразований у некоторых людей возникает ощущение наличия опухоли или новообразования в горле. Если это ощущение не связано с глотанием, оно называется ощущение кома в горле.

Как работает пищевод

Наиболее распространенной причиной заболеваний мышц нервов горла является

Другие расстройства, которые могут влиять на мышцы или нервы горла, включают дерматомиозит, системный склероз, миастения гравис, мышечная дистрофия, полиомиелит, псевдобульбарный паралич, болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига). Класс лекарственных препаратов под названием фенотиазины, используемые для лечения определенных тяжелых форм психического заболевания, могут нарушить нормальную функцию мышц горла и привести к трудностям с глотанием.

При расстройстве координации перстневидно-глоточного сфинктера верхний пищеводный сфинктер (перстневидно-глоточная мышца) при глотании остается закрытым, либо открывается некоординированно. Неправильно функционирующий сфинктер может дать возможность пище неоднократно попадать в трахею и легкие, что может привести к повторяющимся легочным инфекциям и в конечном счете к хроническому заболеванию легких. Хирург может рассечь сфинктер так, чтобы он был постоянно расслаблен. При отсутствии лечения такое заболевание может привести к формированию дивертикула Ценкера, мешочка, который формируется, когда слизистая оболочка пищевода выталкивается наружу и назад через перстневидно-глоточную мышцу.