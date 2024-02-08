Нарушение проталкивания пищи

Движение пищи изо рта в желудок требует нормального и скоординированного действия рта и горла, проталкивающих волн мышечных сокращений пищевода (которые называются перистальтикой) и расслабления сфинктеров (полос мышц, которые должны открыться, чтобы пища могла пройти из пищевода в желудок).

(См. также Общие сведения о пищеводе).

Как работает пищевод

Проблема с любой из этих функций может вызвать затруднения при глотании (дисфагию), изжогу, боль в груди, регургитацию (отрыгивание пищи из пищевода или желудка без тошноты или сильных сокращений мышц стенок брюшной полости), рвоту или аспирацию пищи (засасывание пищи в дыхательные пути при вдохе).

Заболевания горла также могут вызывать проблемы с движением пищи.

Основными причинами аномальной перистальтики пищи являются нарушения движения (моторика) пищи через пищевод. Наиболее распространенные расстройства включают:

Иногда нарушения, поражающие весь организм, также поражают движения пищевода. К примерам относятся системный склероз и болезнь Шагаса.

Врачи используют различные методы диагностики двигательных нарушений пищевода. Методы включают эндоскопию с проведением биопсии, рентгенологическое исследование с проглатыванием бариевой взвеси, манометрию, проверку кислотного рефлюкса и импедансную планиметрию.

Лечение аномального проталкивания пищи зависит от причины.