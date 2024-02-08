Нарушение проталкивания пищи

Движение пищи изо рта в желудок требует нормального и скоординированного действия рта и горла, проталкивающих волн мышечных сокращений пищевода (которые называются перистальтикой) и расслабления сфинктеров (полос мышц, которые должны открыться, чтобы пища могла пройти из пищевода в желудок).
(См. также Общие сведения о пищеводе).
Как работает пищевод
Когда человек глотает, пища продвигается изо рта в горло, также называемое глоткой (1). Верхний пищеводный сфинктер открывается (2), и пища попадает в пищевод, где волны мышечных сокращений, называемых перистальтикой, продвигают пищу вниз (3). Затем пища проходит через нижний пищеводный сфинктер (4) и движется в желудок (5).
Проблема с любой из этих функций может вызвать затруднения при глотании (дисфагию), изжогу, боль в груди, регургитацию (отрыгивание пищи из пищевода или желудка без тошноты или сильных сокращений мышц стенок брюшной полости), рвоту или аспирацию пищи (засасывание пищи в дыхательные пути при вдохе).
Заболевания горла также могут вызывать проблемы с движением пищи.
Основными причинами аномальной перистальтики пищи являются нарушения движения (моторика) пищи через пищевод. Наиболее распространенные расстройства включают:
Иногда нарушения, поражающие весь организм, также поражают движения пищевода. К примерам относятся системный склероз и болезнь Шагаса.
Врачи используют различные методы диагностики двигательных нарушений пищевода. Методы включают эндоскопию с проведением биопсии, рентгенологическое исследование с проглатыванием бариевой взвеси, манометрию, проверку кислотного рефлюкса и импедансную планиметрию.
Лечение аномального проталкивания пищи зависит от причины.
Взгляд на старение: Проблемы с глотанием
С возрастом некоторые изменения могут оказать влияние на способность к проглатыванию. Вырабатывается несколько меньшее количество слюны. В результате пища размягчается (размачивается) хуже и содержит меньше влаги перед проглатыванием. Мышцы челюстей и горла могут несколько ослабнуть, делая жевание и проглатывание менее эффективными. Кроме того, выше вероятность того, что у пожилых людей разовьются состояния, затрудняющие жевание и глотание. Например, выше вероятность того, что у них расшатаны зубы или они используют зубные протезы.
При старении сокращения, которые проталкивают пищу через пищевод, ослабевают. Это изменение очень незначительное и обычно не оказывает эффекта на продвижение пищи в желудок. Но если пожилой человек попытается съесть что-либо лежа на спине или лечь сразу после еды, то могут возникать затруднения с продвижением пищи в желудок. Если развивается рефлюкс, то стареющий пищевод может медленнее возвращать выброшенную желудком кислоту обратно в желудок. У некоторых пожилых людей наблюдается грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, которая может способствовать рефлюксу.