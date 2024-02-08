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Загадочная дисфагия

Авторы:Kristle Lee Lynch, MD, Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Загадочная дисфагия представляет собой затрудненное глотание (дисфагия), вызванное компрессией пищевода неправильно сформированным кровеносным сосудом у новорожденного ребенка.

    (См. также Общие сведения о закупорке пищевода).

    Пищевод представляет собой полую трубку, ведущую из горла (глотки) в желудок.

    Загадочная дисфагия является врожденной патологией. Однако затрудненное глотание может не появиться до детского возраста или до более поздних этапов жизни, поскольку оно возникает, когда происходят дегенеративные изменения в неправильно сформированном кровеносном сосуде.

    Рентгенологическое исследование с проглатыванием бариевой взвеси позволяет увидеть компрессию, но для постановки точного диагноза загадочной дисфагии необходима ангиография (введение в кровеносный сосуд вещества, которое видно на рентгеновском снимке).

    Большинству людей не требуется никакого лечения, но в некоторых случаях проводится хирургическое лечение.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.