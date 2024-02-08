Загадочная дисфагия представляет собой затрудненное глотание (дисфагия), вызванное компрессией пищевода неправильно сформированным кровеносным сосудом у новорожденного ребенка.

(См. также Общие сведения о закупорке пищевода).

Пищевод представляет собой полую трубку, ведущую из горла (глотки) в желудок.

Загадочная дисфагия является врожденной патологией. Однако затрудненное глотание может не появиться до детского возраста или до более поздних этапов жизни, поскольку оно возникает, когда происходят дегенеративные изменения в неправильно сформированном кровеносном сосуде.

Рентгенологическое исследование с проглатыванием бариевой взвеси позволяет увидеть компрессию, но для постановки точного диагноза загадочной дисфагии необходима ангиография (введение в кровеносный сосуд вещества, которое видно на рентгеновском снимке).

Большинству людей не требуется никакого лечения, но в некоторых случаях проводится хирургическое лечение.