Манометрия

Рентгенологическое исследование с проглатыванием бариевой взвеси

Врачи обычно вставляют небольшую трубку в пищевод, чтобы измерить давление пищевода и нижнего пищеводного сфинктера (пищеводная манометрия). Часто врачи исследуют пищевод с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования (эзофагоскопия). Во время эзофагоскопии врач может провести биопсию (удаление образца ткани для исследования под микроскопом), чтобы убедиться в том, что симптомы не вызваны раком, локализованным в нижнем отделе пищевода.

Рентгенологическое исследование пищевода, проведенное в момент проглатывания бариевой взвеси (проглатывание бариевой взвеси), показывает отсутствие нормальных ритмических сокращений пищевода. Пищевод расширен, обычно лишь умеренно, но иногда до огромных пропорций; при этом он остается узким в области нижнего пищеводного сфинктера.

Импедансная планиметрия — это один из методов исследования пищевода. При этом обследовании для одновременного измерения внутреннего диаметра пищевода (просвет) и давления внутри пищевода используется баллон, заполненный соленой водой (физиологическим раствором). Проба функциональной визуализации просвета (FLIP) — это еще одно исследование пищевода, при котором для оценки функции пищевода используется импедансная планиметрия. Эти измерения помогают врачам получать дополнительную информацию у пациентов с затруднениями при глотании.

Некоторые расстройства, такие как рак гастроэзофагеального перехода, могут вызывать симптомы, подобные ахалазии, поэтому врачи могут провести дополнительные анализы, чтобы исключить подобные другие расстройства. Рак гастроэзофагеального соединения можно диагностировать с помощью компьютерной томографии (КТ) грудной клетки и брюшной полости, либо с помощью эндоскопического ультразвукового исследования (когда используется ультразвуковой датчик, размещенный на конце эндоскопа, введенного через рот в желудок).