Хронический панкреатит представляет собой длительное воспаление поджелудочной железы, заканчивающееся необратимой деградацией структуры и функций поджелудочной железы.

Злоупотребление алкоголем и курение — две основные причины хронического панкреатита.

Боль в животе может быть постоянной или появляться и исчезать.

Диагноз основан на симптомах, истории рецидивирующего острого панкреатита и употребления алкоголя, результатах визуализирующих исследований и анализов функции поджелудочной железы.

Лечение предусматривает отказ от алкоголя и сигарет, изменение рациона питания, прием добавок ферментов поджелудочной железы и принятия мер для облегчения боли.

(См. также Общие сведения о панкреатите).

Поджелудочная железа — это орган в верхней части живота, который вырабатывает гормон инсулин и выделяет поджелудочную жидкость через проток поджелудочной железы в первую часть тонкой кишки (двенадцатиперстную кишку). Эта панкреатическая жидкость содержит пищеварительные ферменты, которые помогают переваривать пищу.

При остром панкреатите воспаление развивается и проходит в течение нескольких дней или нескольких недель.

При хроническом панкреатите воспаление прогрессирует в течение длительного времени, нанося необратимые повреждения поджелудочной железе и вызывая рубцевание (фиброз). Такой фиброз является отличительным признаком хронического панкреатита. По мере прогрессирования хронического панкреатита клетки, которые секретируют пищеварительные ферменты в поджелудочной жидкости, со временем медленно разрушаются.

Расположение поджелудочной железы

Причины хронического панкреатита В США около половины случаев хронического панкреатита обусловлено алкоголизмом. Люди, которые курят сигареты, также подвергаются повышенному риску развития хронического панкреатита. Менее распространенные причины хронического панкреатита включают генетические нарушения, такие как кистозный фиброз, наследственный панкреатит или аутоиммунный панкреатит. Изредка приступ тяжелого острого панкреатита вызывает постоянное рубцевание (фиброз) поджелудочной железы, которое приводит к хроническому панкреатиту. У некоторых людей хронический панкреатит развивается, когда канал поджелудочной железы блокируется (закупоривается) камнями или опухолью. Некоторые случаи хронического панкреатита не имеют видимой причины (являются идиопатическими). В тропических странах (например, в Индии, Индонезии и Нигерии) хронический панкреатит неизвестной этиологии встречается у детей и молодых взрослых (его называют тропическим панкреатитом).

Симптомы хронического панкреатита Боль в животе — это основной симптом хронического панкреатита. Боль в верхней части живота может быть различной по интенсивности, а обострения (приступы) могут продолжаться в течение многих часов или нескольких дней. По мере прогрессирования заболевания боль становится постоянной. Боль обычно ухудшается после еды, и ее можно уменьшить, сидя прямо или наклонившись вперед. По мере прогрессирования хронического панкреатита и уничтожения клеток, которые выделяют пищеварительные ферменты, боль в животе может прекратиться. Поджелудочная недостаточность — еще один основной симптом хронического панкреатита. Поджелудочная недостаточность — это уменьшение количества пищеварительных ферментов в поджелудочной жидкости. По мере уменьшения количества пищеварительных ферментов пища недостаточно расщепляется. Нерасщепленная должным образом пища нормально не всасывается (нарушение всасывания), и у человека может появиться обильный, необычно дурно пахнущий, маслянистый кал (стеаторея). Кал имеет светлый цвет и даже может содержать капельки жира. Нарушение всасывания пищи также ведет к недостаточному питанию, дефициту витаминов и снижению массы тела. Осложнения хронического панкреатита Может возникнуть скопление жидкости, называемое ложной кистой поджелудочной железы. Ложные кисты могут кровоточить или разрываться, а те, которые расширяются, могут вызвать боль или закупорить двенадцатиперстную кишку или желчные протоки. В конечном счете клетки поджелудочной железы, секретирующие инсулин, могут быть уничтожены, что постепенно ведет к диабету. Больные хроническим панкреатитом подвержены повышенному риску рака поджелудочной железы.

Диагностика хронического панкреатита Визуализирующие исследования

Анализы функции поджелудочной железы.

иногда анализы крови. Врач может заподозрить хронический панкреатит на основании симптомов, наблюдаемых у человека, и анамнеза обострений панкреатита или алкоголизма. Для постановки диагноза врачи используют результаты визуализирующих исследований и анализов функции поджелудочной железы. Знаете ли Вы, что... Визуализирующие исследования Рентгеновские снимки брюшной полости можно сделать для определения отложений кальция в поджелудочной железе, которые имеются у некоторых людей с хроническим панкреатитом. Компьютерную томографию (КТ) брюшной полости можно провести для визуализации изменений хронического панкреатита и выявления осложнений, таких как ложная киста. Многие врачи в настоящее время проводят специальную магнитно-резонансную томографию (МРТ), называемую магнитно-резонансной холангиопанкреатографией (МРХПГ). МРХПГ показывает желчные протоки и протоки поджелудочной железы более четко, чем это делает КТ. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) позволяет врачам визуализировать желчный проток и канал поджелудочной железы. Это исследование редко используется для диагностики хронического панкреатита, но врачи могут его провести, если требуется определенное лечение протока поджелудочной железы, например, введение трубки (стента) через закупорку или удаление камня в протоке. Эндоскопическая ультрасонография (проведение гибкой смотровой трубки с ультразвуковым зондом, прикрепленным к ней, через рот в желудок и первый сегмент тонкой кишки) — это еще одно исследование, помогающее выявить аномалии в поджелудочной железе и протоке поджелудочной железы. Поскольку люди с хроническим панкреатитом подвергаются повышенному риску развития рака поджелудочной железы, любое ухудшение симптомов или сужение протока поджелудочной железы наводит врачей на мысль о раке. В таких случаях врач, вероятно, сделает анализы крови, проведет МРТ сканирование, КТ сканирование и (или) эндоскопическое ультразвуковое исследование. Понимание процедуры эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) Анализы функции поджелудочной железы. При хроническом панкреатите врачи могут также проводить анализы поджелудочной железы для проверки ее функции. Эти анализы помогают врачам выявить наличие панкреатической недостаточности, которая может вызвать нарушение всасывания. Может проводиться анализ кала на уровень жиров или пищеварительных ферментов, например, эластазы. Низкие уровни эластазы указывают на панкреатическую недостаточность. Анализы крови Анализы крови менее полезны при диагностировании хронического панкреатита, чем при диагностировании острого панкреатита, но они могут показать повышенные уровни амилазы и липазы (двух ферментов, вырабатываемых поджелудочной железой). Кроме того, анализы крови можно использовать для проверки уровня сахара (глюкозы) в крови, который может быть повышен.