Общие сведения о панкреатите

Панкреатит представляет собой воспаление поджелудочной железы.

Поджелудочная железа — это орган в форме листа, длиной приблизительно 13 сантиметров. Она окружена нижним краем желудка и первым фрагментом тонкой кишки (двенадцатиперстной кишкой).

Расположение поджелудочной железы

Поджелудочная железа выполняет три основные функции:

секретирует жидкость, содержащую ферменты пищеварения, в двенадцатиперстную кишку, где они смешиваются с пищей;

секретирует гормоны инсулин и глюкагон, которые помогают регулировать уровни сахара в крови;

секретирует в двенадцатиперстную кишку большие количества бикарбоната натрия (химического соединения в пищевой соде), необходимого для нейтрализации кислоты, поступающей из желудка.

Воспаление поджелудочной железы может быть вызвано желчными камнями, алкоголем, различными лекарственными препаратами, некоторыми вирусными инфекциями и другими менее распространенными причинами.

Панкреатит обычно быстро развивается и проходит в течение нескольких дней, но может продолжаться в течение нескольких недель. Это явление называется острый панкреатит. Однако, в некоторых случаях воспаление сохраняется и постепенно разрушает функцию поджелудочной железы. Это называется хронический панкреатит.

Панкреатит чаще всего вызывает сильную боль в верхней части живота, которая часто сопровождается тошнотой и рвотой. Панкреатит может нанести необратимые повреждения поджелудочной железе.

Больных с острым панкреатитом следует, как правило, госпитализировать на определенный период времени. Им может также потребоваться внутривенное введение большого количества жидкости до тех пор, пока они не почувствуют себя лучше и пока у них не пройдет боль.

Больные хроническим панкреатитом иногда должны принимать капсулы экстрактов ферментов поджелудочной железы во время еды для облегчения боли и улучшения пищеварения.