Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Общие сведения о панкреатите

Авторы:Michael Bartel, MD, PhD, Fox Chase Cancer Center, Temple University
Проверено/пересмотрено мар. 2024
Просмотреть профессиональную версию

Панкреатит представляет собой воспаление поджелудочной железы.

    Поджелудочная железа — это орган в форме листа, длиной приблизительно 13 сантиметров. Она окружена нижним краем желудка и первым фрагментом тонкой кишки (двенадцатиперстной кишкой).

    Расположение поджелудочной железы

    Поджелудочная железа выполняет три основные функции:

    • секретирует жидкость, содержащую ферменты пищеварения, в двенадцатиперстную кишку, где они смешиваются с пищей;

    • секретирует гормоны инсулин и глюкагон, которые помогают регулировать уровни сахара в крови;

    • секретирует в двенадцатиперстную кишку большие количества бикарбоната натрия (химического соединения в пищевой соде), необходимого для нейтрализации кислоты, поступающей из желудка.

    Воспаление поджелудочной железы может быть вызвано желчными камнями, алкоголем, различными лекарственными препаратами, некоторыми вирусными инфекциями и другими менее распространенными причинами.

    Панкреатит обычно быстро развивается и проходит в течение нескольких дней, но может продолжаться в течение нескольких недель. Это явление называется острый панкреатит. Однако, в некоторых случаях воспаление сохраняется и постепенно разрушает функцию поджелудочной железы. Это называется хронический панкреатит.

    Панкреатит чаще всего вызывает сильную боль в верхней части живота, которая часто сопровождается тошнотой и рвотой. Панкреатит может нанести необратимые повреждения поджелудочной железе.

    Больных с острым панкреатитом следует, как правило, госпитализировать на определенный период времени. Им может также потребоваться внутривенное введение большого количества жидкости до тех пор, пока они не почувствуют себя лучше и пока у них не пройдет боль.

    Больные хроническим панкреатитом иногда должны принимать капсулы экстрактов ферментов поджелудочной железы во время еды для облегчения боли и улучшения пищеварения.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.