Скрининг на рак ободочной и прямой кишки

Ранняя диагностика рака ободочной и прямой кишки зависит от стандартного скрининга, который обычно должен начинаться с возраста 45 лет у людей со средним риском развития рака ободочной и прямой кишки и продолжаться до возраста 75 лет. У взрослых в возрасте от 76 до 85 лет врачи учитывают общее состояние здоровья человека и результаты предыдущих скринингов, а затем решают, продолжать ли скрининг.

У некоторых людей скрининг начинают раньше. Например, люди, у которых есть родственник первой степени (родитель, родной брат, сестра или ребенок), у которого был рак ободочной и прямой кишки в возрасте до 60 лет, должны начать скрининг с 40 лет или на 10 лет раньше, чем возраст родственника, в котором ему был поставлен диагноз, в зависимости от того, что наступит раньше, и проходить скрининг раз в 5 лет. Например, если у отца был диагностирован рак ободочной и прямой кишки в возрасте 45 лет, его сын или дочь должны начать скрининг в возрасте 35 лет.

Для скрининга на рак ободочной и прямой кишки врачи проводят несколько различных исследований:

Людям с генетическими причинами рака ободочной и прямой кишки, такими как синдром Линча и синдром MUTYH-ассоциированного полипоза, необходимо проводить дополнительные скрининговые обследования.

Колоноскопия Часто врачи проводят скрининг путем колоноскопии, в ходе которой проводится обследование всей толстой кишки. Во время колоноскопии наросты, выглядящие злокачественными, удаляют с помощью инструментов, вводимых с колоноскопом. Наросты отправляют в лабораторию для исследования на рак. Для удаления более крупных образований необходимо хирургическое вмешательство. Людям с высоким риском развития рака ободочной и прямой кишки колоноскопию необходимо проводить каждые 10 лет или чаще. Рак ободочной и прямой кишки (колоноскопия) Изображение GASTROLAB/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Анализы кала Иммунохимические анализы кала (FIT) используются для обнаружения в кале крови, даже крови, которая не видна невооруженным глазом (так называемая скрытая кровь). FIT более точны по сравнению с более старыми анализами кала на основе химических веществ и не имеют диетических ограничений. Эти анализы проводят каждый год. Тем не менее, многие расстройства, помимо рака, могут вызывать кровь в кале, и не все виды рака приводят к постоянному присутствию крови. Анализы кала на ДНК используются для анализа кала на генетический материал рака. В сочетании с иммунохимическими тестами кала на кровь часто (по меньшей мере раз в 3 года) проводятся генетические анализы кала (FIT-ДНК). Пациенты, у которых положительный результат анализа на ИАК-ДНК, должны пройти дополнительную колоноскопию в течение 6 месяцев, чтобы снизить риск незамеченного прогрессирующего рака толстой кишки. Примерно у 10–15 % людей с положительным результатом теста FIT-ДНК колоноскопия показывает нормальные результаты. Эти пациенты могут пройти повторный анализ на ИАК-ДНК через 1 год или повторную колоноскопию через 3 года. Если эти результаты отрицательные, то считается, что у пациента средний риск развития рака толстой кишки, и он может вернуться к обычному графику скрининга.

Сигмоидоскопия Сигмоидоскопия — это обследование нижней части толстой кишки. Это исследование используют для выявления новообразований в сигмовидной кишке или прямой кишке, но оно не позволяет врачам увидеть опухоли, находящиеся в более высоких отделах толстой кишки. Сигмоидоскопию следует выполнять каждые 5 лет или, если также проводится анализ на скрытую кровь, каждые 10 лет.

Компьютерная томографическая (КТ) колонография КТ-колонография (виртуальная колоноскопия) позволяет получить двух- и трехмерные изображения толстой кишки при помощи специальной методики КТ. В соответствии с этой методикой, люди выпивают раствор контрастного вещества, а их толстую кишку наполняют газом через зонд, введенный в прямую кишку. Просмотр трехмерных изображений высокого разрешения в какой-то степени напоминает обычную колоноскопию, что обусловливает название методики. Виртуальная колоноскопия может быть вариантом для людей, которые не способны или не желают проходить обычную процедуру колоноскопии, но она менее точная, а результаты сильно зависят от навыков и опыта рентгенолога. Это исследование не требует применения седативных средств, но, тем не менее, требует полной подготовки кишечника, а надувание кишки газом может доставлять неудобства. Кроме того, в отличие от обычной колоноскопии, во время данной процедуры невозможно взять образцы пораженных тканей для микроскопического исследования (биопсии). Если во время виртуальной колоноскопии обнаруживается полип или рак, то для удаления полипа или биопсии рака необходимо проведение обычной колоноскопии. Виртуальная колоноскопия может показать, распространился ли рак за пределы ободочной кишки на лимфоузлы или печень, но она плохо подходит для обнаружения небольших полипов в ободочной кишке. Это исследование проводится каждые 5 лет.