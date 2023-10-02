Семейный аденоматозный полипоз

Хирургическое удаление толстой кишки и иногда прямой кишки

Возможно, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Поскольку почти у всех людей с семейным аденоматозным полипозом развивается рак, врачи обычно рекомендуют, чтобы сразу после постановки диагноза было проведено хирургическое вмешательство. Существует несколько процедур. Полное удаление толстой и прямой кишки (называется полной колэктомией или проктоколэктомией) устраняет риск рака. Поскольку у человека удалена прямая кишка, отрезанный конец тонкой кишки перманентно присоединяется к хирургическому отверстию в брюшной стенке (илеостомия). Отходы организма (кал) выводятся через илеостому в одноразовый мешок.

В качестве альтернативы илеостомии врачи иногда могут удалять толстую кишку и только слизистую оболочку прямой кишки (полипы растут из слизистой оболочки). После этого они могут сформировать конец тонкой кишки в карман, соединенный с задним проходом. Карман выполняет функцию, подобную функции прямой кишки, избавляя от необходимости проведения илеостомии.

Еще одной альтернативой илеостомии является процедура, при которой удаляется только толстая кишка, а прямая кишка соединяется с тонкой кишкой. Эта процедура не устраняет возможность развития полипов прямой кишки, которые могут затем развиться в раковую опухоль. В результате остающуюся часть прямой кишки необходимо часто обследовать посредством сигмоидоскопии, чтобы можно было удалять новые полипы. Однако если новые полипы появляются слишком быстро, прямая кишка также должна быть удалена и необходимо формирование резервуара или илеостомы.

После того как человеку полностью удалили прямую кишку и толстую кишку, ему необходимо регулярно проводить эндоскопию желудка и верхних отделов тонкой кишки (двенадцатиперстной кишки) для выявления потенциального рака. Врачи также могут рекомендовать прохождение ежегодного скрининга щитовидной железы.

Проводятся исследования способности некоторых НПВП полностью останавливать рост полипов у людей с семейным аденоматозным полипозом и у людей с полипами или раком толстой кишки. Однако эффект этих препаратов оказывается лишь временным, и после прекращения их приема полипы начинают расти снова.