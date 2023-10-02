Рак пищевода развивается в клетках, выстилающих стенки пищевода (трубки, соединяющей горло с желудком).

Употребление табака и алкоголя, гастроэзофагеальный рефлюкс и ожирение являются факторами риска развития рака пищевода.

Обычные симптомы включают затрудненное глотание, снижение массы тела и позднее боль.

Диагноз основывается на результатах эндоскопии и биопсии.

Хирургическое вмешательство, химиотерапия и различные другие методы лечения могут помочь ослабить симптомы.

К летальному исходу приводят почти все случаи рака пищевода, не обнаруженные на ранних стадиях.

В 2018 году рак пищевода был 7-м по распространенности типом рака и 6-ой по значимости причиной смерти от рака в мире, при этом было зарегистрировано около 572 000 новых случаев и 508 000 случаев смерти.

В Соединенных Штатах Америки рак пищевода встречается не так часто. Согласно оценкам, в 2023 году в Соединенных Штатах Америки на долю рака пищевода будет приходиться примерно 21 560 новых случаев и 16 120 летальных исходов.

Наиболее распространенные типы рака пищевода, которые развиваются в клетках, выстилающих стенки пищевода, включают:

Плоскоклеточную карциному, которая более распространена в верхних отделах пищевода;

Аденокарциному, которая более распространена в нижних отделах.

Эти злокачественные опухоли могут появляться в виде сужений (стриктур) пищевода, опухолей, патологических плоских областей (бляшек) или патологических соединений (свищей) между пищеводом и дыхательными путями, снабжающими легкие.

Плоскоклеточная карцинома является наиболее распространенным раком пищевода во всем мире, но в Соединенных Штатах Америки чаще встречается аденокарцинома. В Соединенных Штатах Америки плоскоклеточная карцинома более распространена среди мужчин, чем среди женщин, и более распространена среди представителей европеоидной расы.

Менее распространенные типы рака пищевода включают лейомиосаркому (рак гладкой мускулатуры пищевода) и метастатический рак (злокачественную опухоль, распространившуюся из какой-либо части организма).

Факторы риска рака пищевода Основные факторы риска рака пищевода: Алкоголь

Употребление табака (в любой форме)

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (особенно для аденокарциномы)

Ожирение (особенно для аденокарциномы)

более зрелый возраст;

Мужской пол

Пищевод Барретта

Генетические синдромы (например, синдром Блума и анемия Фанкони) К другим факторам риска относятся инфекция, вызванная вирусом папилломы человека, лучевая терапия на область пищевода для лечения других близлежащих видов рака, ахалазия, пищеводные перепонки (синдром Пламмера-Винсона) или сужение вследствие проглатывания разъедающего вещества (например, щелочи). Большинство аденокарцином развивается у людей с предраковым состоянием, называемым пищеводом Барретта. Пищевод Барретта развивается в результате длительного раздражения пищевода, вызванного повторяющимся обратным забрасыванием кислоты желудочного сока (желудочно-пищеводным рефлюксом). Страдающие ожирением люди подвержены повышенному риску аденокарциномы вследствие более высокого риска развития у них желудочно-пищеводного рефлюкса. Пищевод Барретта Скрыть подробности Повторяющийся обратный ток желудочной кислоты (рефлюкс) может вызвать изменения в клетках пищевода и развиться в предраковое состояние. На этой фотографии примерами таких изменений являются красные области. Фотография предоставлена д-ром Кристле Линч.

Симптомы рака пищевода Рак пищевода на ранней стадии может не вызывать никаких симптомов. По мере сужения пищевода из-за растущей раковой опухоли, первым симптомом рака пищевода обычно является затруднение при глотании твердой пищи. Спустя несколько недель трудности начинает вызывать проглатывание мягкой пищи, а затем жидкостей и слюны. Часто наблюдается снижение массы тела, даже если человек продолжает нормально питаться. У людей может возникать боль в груди, отдающая в спину. По мере прогрессирования рак обычно поражает различные нервы и другие ткани и органы. Опухоль может сжимать нервы, управляющие голосовыми связками, что может привести к осиплости голоса. Компрессия окружающих нервов может вызвать боль в позвоночнике, паралич диафрагмы и икоту. Рак обычно распространяется в легкие, вызывая одышку, и в печень, приводя к повышению температуры и вздутию живота. Распространение в кости может вызывать боль. Распространение в мозг может вызывать головную боль, спутанность сознания и судороги. Распространение в кишечник может вызвать рвоту, кровь в кале и железодефицитную анемию. Распространение в почки часто бессимптомное. На поздних стадиях рак может полностью заблокировать пищевод. Глотание становится невозможным, поэтому во рту накапливаются выделения, сильно мучая пациента.

Диагностика рака пищевода Эндоскопия и биопсия

Исследование с помощью бариевой взвеси

Компьютерная томография (КТ)

ПЭТ-КТ и ультразвуковое исследование При подозрении на рак пищевода лучшей диагностической процедурой является эндоскопия, в ходе которой гибкий зонд, используемый для визуального исследования, вводят через рот для обследования пищевода. Эндоскопия также позволяет врачу взять образцы ткани (биопсия) и свободных клеток (щеточная цитология) для проведения микроскопического исследования. Обструкцию также может показать рентгенологическое исследование, называемое исследованием с помощью бариевой взвеси (в ходе которого человек проглатывает бариевую взвесь, видимую на рентгенограммах). После выявления рака пищевода врачи проводят компьютерную томографию (КТ) органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза, а также позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ-КТ) всего тела, чтобы определить, насколько далеко распространилась опухоль. Ультразвуковое исследование, выполняемое с помощью эндоскопа (см. ультразвуковое исследование), введенного в пищевод, может использоваться для дальнейшей оценки прогрессирования рака. Выполняются базовые анализы крови.

Лечение рака пищевода Удаление хирургическим путем

Химиотерапия в сочетании с облучением (химиолучевая терапия)

Иммунотерапия в сочетании с химиотерапией при распространенном раке

Купирование симптомов Иногда врачи лечат поверхностные аденокарциномы с помощью эндоскопической резекции, что означает, что аденокарциномы удаляют во время эндоскопии. Эндоскопическая резекция менее инвазивна и, таким образом, менее рискованна, чем хирургическая операция по удалению опухоли. Людям, у которых рак был удален на ранней стадии, может не потребоваться химиотерапия или лучевая терапия. Однако большинство видов рака пищевода лечат химиолучевой терапией (см. Комбинированная противоопухолевая терапия) до проведения хирургического вмешательства. Иногда химиолучевая терапия, проведенная до хирургического вмешательства, может увеличить выживаемость. Иммунотерапия включает прием лекарственных препаратов, стимулирующих иммунную систему организма для борьбы с раком. Эти методы лечения нацелены на специфические генетические характеристики опухолевых клеток. Иногда после резекции опухоли назначается иммунотерапия. Иммунотерапия в сочетании с химиотерапией является рекомендуемым лечением распространенной плоскоклеточной карциномы пищевода и может быть рекомендована для лечения аденокарциномы пищевода. Другие меры направлены на облегчение симптомов, особенно затрудненного глотания. Такие меры включают в себя растягивание отверстия в суженной области пищевода и затем введение гибкой проволочной сетки в форме трубки (стента) для удержания пищевода в открытом состоянии, прижигание злокачественной опухоли лазером для расширения отверстия и использование лучевой терапии для разрушения ткани злокачественной опухоли, блокирующей пищевод. Неглубокие (поверхностные) аденокарциномы иногда излечиваются путем выжигания радиоволнами (радиочастотная абляция). Другая методика облегчения симптомов — это фотодинамическая терапия, в ходе которой светочувствительный краситель (контрастное вещество) вводят в вену (внутривенно) за 48 часов до лечения. Краситель поглощается раковыми клетками гораздо в большей степени, чем нормальными клетками, окружающими ткань пищевода. В ходе активации светом лазера, который вводится в пищевод через эндоскоп, краситель разрушает ткань злокачественной опухоли, открывая пищевод. У людей, неспособных перенести хирургическое вмешательство ввиду слабого здоровья, фотодинамическая терапия разрушает блокирующие поражения быстрее, чем радиация или химиотерапия. Надлежащее питание делает любой тип лечения более осуществимым и терпимым. Люди, способные проглатывать, могут получать концентрированные жидкие пищевые добавки. Людей, неспособных глотать, при необходимости можно кормить через зонд, введенный в желудок через стенку брюшной полости (гастростомическую трубку).