Семейный анамнез и некоторые диетические факторы (потребление малого количества клетчатки, потребление большого количества жира) повышают риск развития у человека рака ободочной и прямой кишки.

Типичные симптомы включают кровотечение во время дефекаций, утомляемость и слабость.

Людям старше 45 лет важно проводить скрининговые исследования.

Для постановки диагноза часто проводят колоноскопию.

Обычно для удаления опухоли проводят хирургическое вмешательство.

Рак, выявленный на ранних стадиях, наиболее излечим.

Скрининг, изменения образа жизни и, возможно, аспирин в низких дозах могут снизить риск развития рака ободочной и прямой кишки.

Почти все случаи рака толстой кишки и прямой кишки (колоректальные) являются аденокарциномами, которые развиваются в выстилке толстой кишки и прямой кишки.

Рак ободочной и прямой кишки обычно начинается в виде нароста, похожего на пуговицу, на поверхности выстилки кишечника или прямой кишки, который называется полип. По мере развития рака он начинает распространяться в стенки кишечника или прямой кишки. Также возможно проникновение в смежные лимфатические узлы. Поскольку кровь из стенки кишечника и значительной части прямой кишки поступает в печень, рак ободочной и прямой кишки может распространяться (метастазировать) в печень после распространения в соседние лимфатические узлы.

Рак ободочной и прямой кишки Изображение

В странах Запада рак толстой кишки и прямой кишки является одним из наиболее распространенных типов рака и второй основной причиной смерти от рака. Частота случаев рака ободочной и прямой кишки начинает резко возрастать в возрасте 40–50 лет. Согласно оценкам, в 2023 г. будет диагностировано около 106 970 новых случаев рака толстой кишки и 46 050 новых случаев рака прямой кишки. Количество смертей от рака ободочной и прямой кишки в последние несколько десятилетий неуклонно снижается. Считается, что это снижение является результатом улучшения скрининга и, таким образом, диагностики на ранних стадиях заболевания.

Рак ободочной и прямой кишки несколько чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Примерно у 5 % людей с раком толстой кишки или раком прямой кишки рак присутствует в двух или более местах в толстой кишке и прямой кишке, в которых он, по-видимому, возник не в результате распространения из одного места в другое.

Симптомы рака ободочной и прямой кишки Рак ободочной и прямой кишки развивается медленно и не вызывает симптомов в течение длительного времени. Симптомы зависят от типа, местоположения и стадии рака, а также от осложнений. Утомляемость и слабость в результате скрытого кровотечения (кровотечения, не видимого невооруженным глазом) могут быть единственными наблюдаемыми у человека симптомами. Опухоль в левой (нисходящей) ободочной кишке может вызвать обструкцию на более ранней стадии, потому что диаметр нисходящей ободочной кишки меньше, а кал полутвердый. Человек может обратиться за помощью по поводу лечения спастической или сильной боли в животе и запора. Опухоль в правой (восходящей) ободочной кишке не вызывает обструкцию до более поздних стадий рака, потому что восходящая ободочная кишка имеет большой диаметр, а проходящее через нее содержимое является жидким. Таким образом, к тому времени, когда опухоль будет обнаружена, она может быть больше, чем опухоль слева. Большинство типов рака толстой кишки кровоточат, обычно медленно. Кал может быть испещрен кровью или смешан с кровью, но часто кровь незаметна. Наиболее распространенным первым симптомом рака прямой кишки является кровотечение во время дефекации. Каждый раз при кровотечении из прямой кишки, даже при наличии у человека геморроя или дивертикулеза, врачам необходимо рассматривать рак в качестве возможного диагноза. Другими симптомами рака прямой кишки являются болезненные дефекации и ощущения неполного опорожнения прямой кишки. Может быть больно сидеть, но человек обычно не испытывает боли, вызванной самим раком, если он не распространился в ткани за пределами прямой кишки.

Диагностика рака ободочной и прямой кишки Колоноскопия

Сканирование КТ, если будет обнаружен рак

Генетическое исследование на предмет синдрома Линча Людям, у которых есть симптомы, свидетельствующие о раке толстой кишки, или у которых имеется положительный результат скринингового исследования, требуется диагностическое исследование для подтверждения наличия или отсутствия рака. Людям, у которых в кале обнаружена кровь, необходимо проведение колоноскопии, также как и людям с патологическими результатами сигмоидоскопии или визуализирующего исследования. Любые замеченные наросты или аномалии должны быть полностью удалены во время колоноскопии. Рак ободочной и прямой кишки (колоноскопия) Изображение GASTROLAB/SCIENCE PHOTO LIBRARY Рентгенологическое исследование с бариевой клизмой может проводиться для выявления опухолей в нижней части толстой кишки. Тем не менее, колоноскопия является предпочтительным диагностическим тестом, так как во время колоноскопии врачи могут брать образцы тканей, чтобы выяснить, является ли нарост злокачественным или нет. После диагностики рака врачи обычно проводят КТ-сканирование органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза, а также стандартные лабораторные исследования, чтобы выявить потенциально распространившийся рак, обнаружить низкий уровень форменных элементов крови (анемию) и оценить общее состояние человека. Для диагностирования рака ободочной и прямой кишки анализы крови не используются, но они могут помочь врачу контролировать эффективность лечения после удаления опухоли. Например, если перед проведением хирургического вмешательства с целью удаления известного злокачественного образования уровни онкомаркера раково-эмбрионального антигена (РЭА) высокие, но снижаются после хирургического вмешательства, то контроль за очередным повышением уровня РЭА может помочь заранее обнаружить рецидив рака. Рак толстой кишки, который был удален в ходе хирургического вмешательства, сейчас регулярно тестируют на наличие мутации генов, вызывающих синдром Линча. Людям, у родственников которых был рак ободочной кишки, овариальный или рак тела матки в молодом возрасте, или у которых много родственников с этими типами рака, следует пройти анализ на синдром Линча. Диагноз синдрома MUTYH-ассоциированного полипоза ставят с помощью генетического анализа.

Лечение рака ободочной и прямой кишки Хирургическое вмешательство

иногда химиотерапия и/или лучевая терапия. В большинстве случаев рака толстой кишки злокачественный сегмент кишечника и любые расположенные неподалеку лимфатические узлы удаляют хирургическим путем, а оставшиеся концы кишечника соединяют. Если рак ободочной кишки проник через стенку толстой кишки и распространился в весьма небольшое число соседних лимфатических узлов, химиотерапия после хирургического удаления всей видимой опухоли может продлить выживаемость, несмотря на то, что эффективность этих процедур часто незначительная. В отношении рака прямой кишки тип хирургического вмешательства зависит от того, насколько далеко рак расположен от заднего прохода, и насколько глубоко он проник в стенку прямой кишки. Полное удаление прямой кишки и заднего прохода означает, что человеку нужна постоянная колостома. Колостома представляет собой отверстие, создаваемое хирургическим путем в результате соединения толстой кишки с брюшной стенкой. Содержимое толстой кишки выводится через брюшную стенку в калоприемник. Если врачи могут оставить часть прямой кишки, и при этом задний проход не поврежден, колостома может быть временной. После того, как эти ткани заживут (в течение несколько месяцев), можно провести другое хирургическое вмешательство, чтобы соединить культю прямой кишки с концом толстой кишки и закрыть колостому. Суть колостомии В случаях, когда рак прямой кишки проник через стенку прямой кишки и распространился в очень ограниченное число соседних лимфатических узлов, назначение химиотерапии в комбинации с лучевой терапией (см. Комбинированная противоопухолевая терапия) после удаления хирургическим путем всей видимой опухоли может продлить выживаемость. Если рак распространится в лимфатические узлы, удаленные от толстой кишки или прямой кишки, в слизистую оболочку брюшной полости или в другие органы, его нельзя вылечить только путем хирургического вмешательства. Однако хирургическое вмешательство иногда проводят для устранения любой непроходимости кишечника и облегчения симптомов. Химиотерапия с применением одного лекарственного препарата или комбинации лекарственных препаратов может уменьшить размер опухоли и продлить жизнь на несколько месяцев. Врач обычно обсуждает возможность оказания хосписной помощи с самим пациентом, членами его семьи и другими медицинскими работниками (см. Варианты лечения в конце жизни). Стадийность рака толстой кишки Если рак распространился (метастазировал) только в печень, врачи иногда удаляют опухоли хирургическим путем. В качестве альтернативы врачи могут ввести химиотерапевтические препараты или радиоактивные шарики непосредственно в артерию, снабжающую печень кровью. Небольшой насос, помещенный под кожу хирургическим путем, или внешний насос, который носят на ремне, позволяет человеку сохранять мобильность во время лечения. Это лечение может дать определенные преимущества по сравнению с обычной химиотерапией, но необходимы дальнейшие исследования. Радиочастотная абляция, при которой используется высокочастотный переменный ток для нагревания и разрушения ткани, является альтернативной терапией для отдельных пациентов с опухолями печени. Кроме того, лучевая терапия, направленная на опухоли, может быть использована для облегчения симптомов (не обязательно с целью излечения). Если рак вызвал обструкцию толстой кишки у человека, который не способен перенести хирургическое вмешательство ввиду слабого здоровья, врачи могут попытаться купировать симптомы другими способами. Один из методов лечения заключается в уменьшении размера опухоли путем прижигания через эндоскоп (электрокаутеризация) или иногда с помощью лазера. В качестве альтернативы врачи могут использовать расширяющуюся проволочную сетку в форме трубки (стента), чтобы держать заблокированную область открытой. Все эти виды лечения могут быть выполнены с помощью колоноскопа. Несмотря на то, что человек часто чувствует себя лучше в течение некоторого времени, эти виды лечения не повышают выживаемость. Послеоперационный период После хирургического вмешательства колоноскопию следует провести в течение 1 года. Вторую колоноскопию необходимо провести через 3 года после этого, если полипов или опухолей не обнаружено. После этого колоноскопию следует проводить каждые 5 лет. После проведения хирургического вмешательства врачи через регулярные интервалы времени проводят физикальное обследование и выполняют анализы крови, такие как общий анализ крови, функциональные печеночные пробы и анализ на раково-эмбриональный антиген. Визуализирующие исследования (КТ или МРТ) проводятся каждые 6–12 месяцев в течение 5 лет.

Прогноз при раке ободочной и прямой кишки Рак толстой кишки может с высокой вероятностью быть вылечен, если его удалить на ранних этапах, до распространения. Рак, проникающий глубоко или через стенку толстой кишки, часто распространяется, и иногда его не удается диагностировать. Показатель 5-летней выживаемости составляет приблизительно 90 % в случаях, когда рак находится только в слизистой оболочке стенки кишечника, примерно 70–80 % в случаях, когда рак проник через стенку кишечника, около 30–50 % в случаях, когда рак распространился в лимфатические узлы брюшной полости, и менее 20 % в случаях, когда рак дал метастазы в другие органы.