Полипы толстой кишки и прямой кишки

Полип является наростом ткани, выступающим из стенки полого пространства, такого как кишечник.

Некоторые полипы обусловлены наследственными признаками.

Наиболее распространенным симптомом является кровотечение из прямой кишки.

Некоторые полипы становятся раковыми (злокачественными) (см. Рак ободочной и прямой кишки).

Для постановки диагноза проводят колоноскопию.

Наилучшей формой лечения является удаление полипа во время колоноскопии.

Полипы, растущие на стенке кишечника или прямой кишки, выступают в кишечник или прямую кишку и могут быть нераковыми (доброкачественными), предраковыми (аденоматозными) или раковыми (злокачественной карциномой).

Полипы значительно отличаются по размерам, и чем больше полип, тем выше риск, что это образование является или может стать злокачественным (т. е. они представляют собой предраковые образования).

Полипы могут расти с или без ножки (тонкой части кожи, которая соединяет полип с кишечной стенкой, аналогично тому, как шея соединяет голову с телом).

Полипы Скрыть подробности Полипы могут расти с или без ножки (тонкой части кожи, которая соединяет полип с кишечной стенкой, аналогично тому, как шея соединяет голову с телом). Полип слева располагается прямо на стенке толстого кишечника и не имеет ножки. Полип справа имеет ножку. В результате биопсии врачи определили, что оба полипа являются нераковыми (доброкачественными). Изображения предоставлены д-ром Дэвидом М. Мартином (David M. Martin, MD).

Существует много видов полипов, но врачи обычно разделяют их на

аденоматозные полипы;

неаденоматозные полипы.

Аденоматозные полипы, состоящие преимущественно из железистых клеток, выстилающих внутреннюю оболочку толстой кишки, вероятно, являются предраковыми.

Неаденоматозные полипы могут развиться из многих видов клеток, включая нежелезистые клетки, выстилающие кишечник, жировые клетки и мышечные клетки. Некоторые неаденоматозные полипы вызваны другими заболеваниями, например, воспалительные полипы, которые развиваются у людей с хроническим язвенным колитом. Неаденоматозные полипы с меньшей вероятностью являются предраковыми.

Наследственные заболевания, которые вызывают кишечные полипы Некоторые полипы возникают в результате наследственных признаков, таких как семейный аденоматозный полипоз, синдром MUTYH-ассоциированного полипоза и синдром Пейтца-Егерса. При синдроме Пейтца-Егерса у людей образуется много небольших полипов в желудке, тонкой кишке и толстой кишке. У них также появляются многочисленные синевато-черные пятна на лице, во рту, на руках и ногах. По достижении полового созревания пятна исчезают, за исключением расположенных во рту. Люди с синдромом Пейтца-Егерса подвержены повышенному риску развития рака во многих органах, особенно в поджелудочной железе, желудке, тонкой кишке, толстой кишке, молочных железах, легких, яичках, яичниках и матке. Примеры синдрома Пейтца-Егерса Синевато-черные пятна во рту (Синдром Пейтца-Егерса) © Springer Science+Business Media Синевато-черные пятна на коже и на губах (Синдром Пейтца-Егерса) © Springer Science+Business Media Синевато-черные пятна во рту и на губах (Синдром Пейтца-Эгерса) © Springer Science+Business Media Синевато-черные пятна на пальцах (Синдром Пейтца-Егерса) © Springer Science+Business Media Синевато-черные пятна во рту (Синдром Пейтца-Егерса) © Springer Science+Business Media Синевато-черные пятна на коже и на губах (Синдром Пейтца-Егерса) © Springer Science+Business Media Синевато-черные пятна во рту и на губах (Синдром Пейтца-Эгерса) © Springer Science+Business Media Синевато-черные пятна на пальцах (Синдром Пейтца-Егерса) © Springer Science+Business Media

Симптомы колоректальных полипов Большинство полипов не вызывает никаких симптомов. В случае появления симптомов наиболее распространенным из них является кровотечение из прямой кишки. Большой полип может вызывать судороги, боль в животе, обструкцию или инвагинацию (один сегмент кишечника входит в другой, как части телескопа). Большие полипы с крошечными пальцеобразными отростками, которые можно увидеть только под микроскопом (именуются ворсинчатыми аденомами), могут выделять воду и соли, вызывая чрезмерную водянистую диарею, приводящую к снижению уровня калия в крови (гипокалиемии). В редких случаях ректальный полип на длинной ножке опускается и свисает из заднего прохода. Тубулярно-ворсинчатая аденома Скрыть подробности У этого полипа нет ножки. В результате биопсии врачи определили, что это была тубулярно-ворсинчатая аденома. Изображение предоставлено д-ром Дэвидом М. Мартином (David M. Martin, MD).

Диагностика колоректальных полипов При полипах — колоноскопия

При синдроме Пейтца-Егерса — генетический анализ Врач может нащупать полипы, вводя палец в перчатке в прямую кишку, но обычно полипы обнаруживают при проведении колоноскопии, целью которой является обследование всей толстой кишки. Это подробное и надежное обследование проводят, поскольку часто имеется несколько полипов, любой из которых может быть злокачественным. Во время колоноскопии все обнаруженные полипы удаляют и оценивают на наличие возможных онкологических заболеваний. Колоноскопия: Взятие образца д... Видео Колоноскопия Мониторинг на синдром Пейтца-Эгерса Люди, у которых имеются голубовато-черные пятна на губах или во рту и/или 2 или более полипов в пищеварительном тракте, либо семейный анамнез синдрома Пейтца-Егерса, должны пройти анализ крови для диагностики у них генной мутации, вызывающей это заболевание. Если у человека диагностирован синдром Пейтца-Егерса, врачи рекомендуют ему регулярно проходить исследования для выявления различных видов рака, которые могут развиваться при этом расстройстве.

Лечение колоректальных полипов Удаление во время колоноскопии или иногда хирургического вмешательства Врачи обычно рекомендуют удалять все полипы из толстой кишки и прямой кишки, поскольку они могут стать злокачественными. Врачи удаляют полипы во время процедуры колоноскопии с помощью биопсийных щипцов или с помощью проволочной петли. Если полип не может быть удален во время колоноскопии, может потребоваться проведение хирургического вмешательства на брюшной полости. Если обнаружено, что полип злокачественный, необходимость в дополнительном лечении зависит от вероятности распространения рака. Риск распространения определяют путем микроскопического исследования полипа. Если риск низкий, никакого дальнейшего лечения не требуется. Если риск высок, пораженный сегмент толстой кишки удаляют хирургическим путем, а отрезанные концы кишечника соединяют (см. также лечение рака ободочной и прямой кишки). После удаления полипа врачи проводят колоноскопию для осмотра всей толстой кишки и прямой кишки. Последующие колоноскопии выполняются с различными интервалами, в зависимости от многих факторов, включая количество, размер и тип полипов. При невозможности проведения колоноскопии для осмотра толстой кишки может проводиться рентгенологическое обследование с использованием бариевой клизмы или колоноскопия с компьютерной томографией (КТ-колонография).