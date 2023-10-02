Нераковые (доброкачественные) опухоли пищевода (трубка, которая соединяет горло с желудком) развиваются редко. Многие опухоли вызывают затруднения глотания и в редких случаях язвы, кровотечения или их сочетание. Как правило, они скорее неприятны, чем опасны.
Наиболее распространенный тип доброкачественной опухоли — лейомиома, гладкомышечная опухоль. Она наиболее распространена у людей в возрасте от 30 до 60 лет.
Другие типы доброкачественных опухолей, в том числе опухоли, которые состоят из соединительной ткани (сосудисто-волокнистые полипы) и тканей, связанных с нервами (шванномы), встречаются редко.
Диагностика доброкачественных опухолей пищевода
Эндоскопия верхних отделов пищеварительного тракта или проглатывание бариевой взвеси
Для диагностики этих опухолей врачи проводят эндоскопию верхних отделов пищеварительного тракта или контрастирование с помощью бария, а также может быть проведено эндоскопическое ультразвуковое исследование.
При проведении эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта врачи смотрят в пищевод с помощью гибкой трубки. При проглатывании бариевой взвеси врачи обычно делают рентгеновские снимки в то время, когда человек глотает бариевую жидкость (которая видна в рентгеновских лучах).
После того как опухоли становятся видимыми, врачи берут образцы ткани, выполняя эндоскопию верхних отделов пищеварительного тракта.
У некоторых людей можно проводить компьютерную томографию (КТ).
Лечение доброкачественных опухолей пищевода
Хирургическое вмешательство
Как правило, лечение не рекомендуется до тех пор, пока у человека не разовьются симптомы или опухоли не начнут увеличиваться.
Большинство лейомиом небольшие и не нуждаются в лечении. Однако некоторые лейомиомы становится достаточно большими, чтобы привести к частичной обструкции пищевода, которая может вызывать затрудненное глотание (дисфагию), а также боль или ощущение дискомфорта. Анальгетики (обезболивающие препараты) могут предоставить временное облегчение, однако для постоянного облегчения необходимо хирургическое удаление.
Поскольку другие редкие незлокачественные опухоли могут стать злокачественными, врачи обычно удаляют их.