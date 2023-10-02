Нераковые (доброкачественные) опухоли пищевода (трубка, которая соединяет горло с желудком) развиваются редко. Многие опухоли вызывают затруднения глотания и в редких случаях язвы, кровотечения или их сочетание. Как правило, они скорее неприятны, чем опасны.

Наиболее распространенный тип доброкачественной опухоли — лейомиома, гладкомышечная опухоль. Она наиболее распространена у людей в возрасте от 30 до 60 лет.

Другие типы доброкачественных опухолей, в том числе опухоли, которые состоят из соединительной ткани (сосудисто-волокнистые полипы) и тканей, связанных с нервами (шванномы), встречаются редко.

Диагностика доброкачественных опухолей пищевода Эндоскопия верхних отделов пищеварительного тракта или проглатывание бариевой взвеси Для диагностики этих опухолей врачи проводят эндоскопию верхних отделов пищеварительного тракта или контрастирование с помощью бария, а также может быть проведено эндоскопическое ультразвуковое исследование. При проведении эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта врачи смотрят в пищевод с помощью гибкой трубки. При проглатывании бариевой взвеси врачи обычно делают рентгеновские снимки в то время, когда человек глотает бариевую жидкость (которая видна в рентгеновских лучах). После того как опухоли становятся видимыми, врачи берут образцы ткани, выполняя эндоскопию верхних отделов пищеварительного тракта. У некоторых людей можно проводить компьютерную томографию (КТ).