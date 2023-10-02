Доброкачественные опухоли желудка

Поскольку вероятность развития симптомов или проблем со здоровьем при наличии нераковых (доброкачественных) опухолей желудка невелика, они часто остаются недиагностированными и нелеченными. Однако в отдельных случаях некоторые из них начинают кровоточить и после этого удаляются во время эндоскопии (в ходе которой гибкий зонд, используемый для визуального исследования [эндоскоп], вводят через рот для обследования пищевода) или хирургического вмешательства.

Полипы желудка — это редкие доброкачественные образования округлой формы, выступающие в полость желудка. Они могут становиться злокачественными (то есть они являются предраковыми). Поэтому полипы обычно удаляют с помощью эндоскопии. Через эндоскоп непосредственно к новообразованию применяют электрический ток (электрокаутеризация) или тепло (термальная абляция) или направляют на новообразование световой пучок высокой энергии (лазерная фототерапия).