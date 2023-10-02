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Доброкачественные опухоли желудка

Авторы:Anthony Villano, MD, Fox Chase Cancer Center
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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    Поскольку вероятность развития симптомов или проблем со здоровьем при наличии нераковых (доброкачественных) опухолей желудка невелика, они часто остаются недиагностированными и нелеченными. Однако в отдельных случаях некоторые из них начинают кровоточить и после этого удаляются во время эндоскопии (в ходе которой гибкий зонд, используемый для визуального исследования [эндоскоп], вводят через рот для обследования пищевода) или хирургического вмешательства.

    Полипы желудка — это редкие доброкачественные образования округлой формы, выступающие в полость желудка. Они могут становиться злокачественными (то есть они являются предраковыми). Поэтому полипы обычно удаляют с помощью эндоскопии. Через эндоскоп непосредственно к новообразованию применяют электрический ток (электрокаутеризация) или тепло (термальная абляция) или направляют на новообразование световой пучок высокой энергии (лазерная фототерапия).

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.